Известного бейсболиста ранили в ногу в Доминикане (видео) 43-летний бывший бейсболист Дэвид Ортис был госпитализирован.

В сети появилось видео стрельбы в бывшего бейсболиста Дэвида Ортиса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BNO News.

Ортис был ранен в ногу на родине в развлекательном центре города Санто-Доминго в Доминиканской республике. Бейсболист был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В своей карьере Ортис выступал за «Миннесоту Твинс» (1997 – 2002 год) и Бостон Ред Сокс» (2003 – 2016).