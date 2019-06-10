Известного бейсболиста ранили в ногу в Доминикане (видео) - Советский спорт
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10 июня 2019 08:21БейсболСметанникова Дарья

Известного бейсболиста ранили в ногу в Доминикане (видео)

43-летний бывший бейсболист Дэвид Ортис был госпитализирован.

В сети появилось видео стрельбы в бывшего бейсболиста Дэвида Ортиса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BNO News.

Ортис был ранен в ногу на родине в развлекательном центре города Санто-Доминго в Доминиканской республике. Бейсболист был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В своей карьере Ортис выступал за «Миннесоту Твинс» (1997 – 2002 год) и Бостон Ред Сокс» (2003 – 2016).

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