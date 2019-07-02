Бейсболист «Лос-Анджелеса» умер в возрасте 27 лет

- С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе. Тайлер был и всегда будет частью семью «Энджелс». Других подробностей на данный момент нет, - говорится в официальном сообщении пресс-служба клуба.
Добавим, что в связи с трагедией запланированная гостевая встреча «Лос-Анджелеса» против «Техас Рейнджерс» была отложена.
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