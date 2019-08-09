Ушел из жизни тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет

Главный тренер бейсбольного клуба «РусСтар» Артемий Артамонов, работавший в тренерском штабе сборной России, скончался в 37 лет. Специалист ушел из жизни в результате остановки сердца.
Отмечается, что прощание с Артамоновым состоится 11 августа на Хованском кладбище в Москве.
«Сегодня утром в 7:45 остановилось сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит о потере замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова, выражая соболезнования родным и близким.
Артемий был одним из лучших игроков страны за всю историю развития бейсбола в России. Его глубокие знания и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной командой, которая готовилась к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года», – сообщает пресс-служба бейсбола России.
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