В 2013 году Артамонов перенес операцию по пересадке сердца. Сегодня утром он умер в 37 лет

Наставник бейсбольного клуба «РусСтар», а также член тренерского штаба сборной России Артемий Артамонов перенес операцию по пересадке сердца в 2013 году.
По окончании реабилитации специалист вернулся к игре в бейсбол. До апреля 2019 года он работал в национальной команде, после чего был переведен на должность помощника тренера.
Сегодня? 9 августа пресс-служба Федерации бейсбола страны сообщила, что Артамонов скончался от остановки сердца.
Похороны 37-летнего специалиста пройдут 11 августа на Хованском кладбище в Москве.
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