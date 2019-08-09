В 2013 году Артамонов перенес операцию по пересадке сердца. Сегодня утром он умер в 37 лет Об этом сообщает News.ru.

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Наставник бейсбольного клуба «РусСтар», а также член тренерского штаба сборной России Артемий Артамонов перенес операцию по пересадке сердца в 2013 году.

По окончании реабилитации специалист вернулся к игре в бейсбол. До апреля 2019 года он работал в национальной команде, после чего был переведен на должность помощника тренера.

Сегодня? 9 августа пресс-служба Федерации бейсбола страны сообщила, что Артамонов скончался от остановки сердца.

Похороны 37-летнего специалиста пройдут 11 августа на Хованском кладбище в Москве.