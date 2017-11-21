Корреспондент «Советского спорта» побывал на тренировке команды и узнал, что думает главный тренер Сергей Базаревич накануне встреч с Боснией и Бельгией.

«У НОВЫХ РЕБЯТ ЕСТЬ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

– Как настрой у ребят?

– Боевой! – улыбается Базаревич. А он, к слову, не так часто улыбается. – Энтузиазма хватает. Вопрос – какая у парней игровая форма? Пока точно ответить нельзя. Тренировки только начались, и их будет не так много – первый матч уже в пятницу. Пока трудимся над тем, что уже есть. Ребята, которые были в сборной на Евробаскете, должны освежить в памяти все наши наработки. Остальные – их выучить. Процесс идет.

– Два российских клуба Евролиги – ЦСКА и «Химки» – часть своих игроков на матчи национальной команды отпустили. Но некоторых – нет…

– Да, в предстоящих играх не выступят Алексей Швед, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич… Потеря? Конечно! И это всегда плохо. Швед был лидером сборной на чемпионате Европы. И лучшим снайпером турнира. Курбанов, Воронцевич – основными игроками стартовой пятерки. Не все, но большинство матчей они начинали в основе. Конечно, как главному тренеру, мне не нравится, что мы потеряли несколько ведущих игроков. Но с этим приходится мириться. К тому же, у остальных ребят теперь появится шанс проявить себя.

– Еще мы не досчитались Тимофея Мозгова, и с большими в команде вообще возникла серьезная проблема.

– Изначально было понятно, что Тима не сможет сыграть в этих матчах. НБА своих не отпускает. А больших нам и раньше не хватало. Тот же Мозгов был единственным чистым центровым на Евробаскете. Два лета со сборной работал Владимир Ивлев, и я очень рассчитывал на него теперь, но он получил травму. Зато есть Артем Клименко – проблемы со здоровьем не позволили ему сыграть за национальную команду минувшим летом. Надеюсь, теперь все сложится иначе, и он проявит себя с лучшей стороны.

– Как в целом оцените текущий состав сборной?

– Нормально. Да, кого-то по объективным причинам мы не досчитались. Зато вернулся Сергей Карасев – это серьезное усиление. Плюс, повторюсь – у новых ребят появится шанс показать себя. Мы не первый раз в такой ситуации. На тот же Евробаскет в прошлом году отбирались без Шведа и Виталия Фридзона – их подвели травмы. Ничего, справились. Так что и сейчас, будем надеяться, все сложится нормально.

«БЕЛЬГИЯ С БОСНИЕЙ – НЕПРОСТЫЕ СОПЕРНИКИ»

– Вы лично как-то участвовали в переговорах РФБ с клубами Евролиги? На предмет того, кого они отпустят в сборную, кого нет…

– Этим занимался Андрей Кириленко. Я, как главный тренер, был в тесном контакте именно с ним. Мы, конечно, встречались и с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. Обсуждали сложившееся положение вещей. Но говорили не о конкретных игроках, а о ситуации в целом.

– Есть понимание, кто сыграет за сборную в феврале, когда будет следующее «окно» в Евролиге?

– Договоренности есть, но в детали вдаваться не буду. В баскетболе все постоянно меняется. Кто-то может получить травму, потерять форму, или наоборот выйти на пик… Ситуации у клубов тоже бывают разными. Пока рано загадывать, что там будет после Нового года. Я сосредоточен только на предстоящих матчах.

– Сложно было убедить клубы отпустить хотя бы часть игроков?

– Это вы у их руководства спросите – тяжело ли далось им такое решение?

– Как оцените форму тех игроков, которые все-таки приехали?

– Физическая – в полном порядке. Игровая? Посмотрим. Видно, что ребята пребывают в нормальном спортивном ритме. Другое дело, что они не выходили на площадку в ключевые моменты игр. Или выходили, но не все, и ненадолго. А такой опыт важен, он очень ценен в сборной.

– Что скажете о предстоящих соперниках?

– С Бельгией мы играли в группе на Евробаскете. Вроде, постоянно вели в счете, но как только начинало казаться, что вот-вот убежим в отрыв, соперник нас догонял. Пришлось непросто! По именам состав у бельгийцев не самый звездный – лишь один игрок из Евролиги, остальные выступают либо в клубах Еврокубка, либо еще уровнем ниже. Но они сыгранны, у них есть характер, и просто так победу эти ребята точно не отдадут.

– А Босния?

– Тоже. Прошлым летом мы боролись с ними в квалификации чемпионата Европы. Выиграли оба матча, но легко не пришлось. Тем более, тогда боснийцы играли молодым составом. А сейчас подтянули и Неманью Гордича, и Элмедина Кикановича, и Милана Милошевича… Теперь там хватает опытных баскетболистов. Плюс есть юное дарование Джанан Муса, который в одном из последних матчей за «Цедевиту» набрал 35 очков. Придется уделить ему особое внимание.