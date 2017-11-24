В какой-то момент по ходу последних периодов обоих матчей счет был однаковым - 62:64 не в нашу пользу. Увы, ни в Сараеве, ни в Стамбуле погоня российских команд успехом не увенчалась. 0-2.

Напомним, что подобным клубно-национальным «стерео» мы обязаны противостоянию между ФИБА и Евролигой. Перед сегодняшним игровым днем РФБ, «Химкам» и ЦСКА (армейцы сегодня тоже играют – в Испании с «Уникахой») удалось найти вроде бы идеальный компромисс, однако даже для одной победы его оказалось недостаточно. И Андрей Зубков, и Семен Антонов, и Михаил Кулагин и, конечно, умница Виталий Фридзон принесли сборной в Боснии немало пользы. Но то, что национальной команде не хватает Алексея Шведа, тоже мог не заметить разве что слепой.

В сборной, кстати, не было и простудившегося в последний момент Сергея Карасева. А Швед тем временем боролся со своими «ветряными мельницами» - в составе клуба. «Фенер», на прошлой неделе вырвавший победу в овертайме в Москве у ЦСКА, сегодня сразу захватил инициативу: в первой половине его преимущество достигало 14 очков, во второй – 18. Хотя Шведу и его партнерам все-таки удалось организовать погоню. На последней минуте «Химки» имели в пассиве всего «-1» и владели мячом…

Увы, не забили. Точнее, даже не успели бросить - истекли 24 отведенные на атаку секунды. А потом судьи дали Ванамейкеру весьма спорное право на три штрафных (фол-то был, вот только попыткой дальнего броска, там, мягко говоря, не пахло), и это решило судьбу матча. Поражение.

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Сборная в Сараеве поначалу, наоборот, чаще вела. Правда, некрупно, чуть-чуть - и тем не менее. Но постепенно хозяева площадки «на домашнем энтузиазме» переломили ход борьбы. Центровой Артем Клименко в роли «Мозгова в отсутствии Мозгова» был хорош только на первых минутах. Да и Дмитрий Кулагин, прекрасно отыгравший первую половину, во второй явно потерял правильную «систему координат» и начал заигрываться. Да, добавил Зубков, да, по-гроссмейстерски хорош был Фридзон, но этого оказалось мало. Даже для Боснии. В отличие от «Химок» в Стамбуле, у сборной в Сараеве концовочных шансов не было вообще.

С турнирной точки зрения ничего страшного не случилось. Химчане остались в «зоне плей-офф» Евролиги с положительным балансом побед и поражений. Сборной для выхода во второй этап отборочного турнира надо не занять четвертое место в группе, где играют четыре команды (кроме боснийцев – Франция и Бельгия), и ей это по-прежнему по силам.

Но чувство неудовлетворенности от сегодняшней «параллельной погони», чего уж скрывать, осталось. Неприятное чувство… Эх, хорошо бы заиметь двух Шведов-близнецов. Чтобы один играл за сборную, а другой - за «Химки».

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

1-й раунд. 1-й тур

Группа Е

Босния – Россия - 81:76 (20:21, 18:17, 22:18, 21:20)

Босния: Муса (18), Гордич (16), Штипанович (13).

Россия: Фридзон (25), Зубков (12).

Матч Бельгия – Франция закончится поздно ночью по московскому времени. 2-й тур, 27 ноября: Россия – Бельгия, Франция – Босния.

Евролига

Регулярный чемпионат

9-й тур

Фенербахче (Турция) – Химки (Россия) - 71:67 (24:15, 14:11, 20:22, 13:19)

Фенербахче: Наннали (20), Ванамейкер (16), Датоме (14), Веселы (12).

Химки: Швед (21), Дж.Андерсон (13), Маркович (11).

Олимпиакос (Греция) – 7 побед, 2 поражения, ЦСКА (Россия) – 6-2, Фенербахче (Турция) – 6-3, Реал (Испания), Панатинаикос (Греция) – 5-3, Химки (Россия), Маккаби Т-А (Израиль), Жальгирис (Литва), Бамберг (Германия) – 5-4…