КТО В КЛУБ, КТО В СБОРНУЮ

- Смотри, Родригес!

Даже не зная испанского, и вообще не слыша слов, легко понять, о чем, показывая в сторону Серхио, шепчет молодой парень на ухо своему соседу по лавке в зале аэропорта «Коста дель Соль». Защитник ЦСКА тут нарасхват! Он дает интервью испанской прессе по телефону еще перед вылетом из «Шереметьева». Встречается с журналистами уже в лобби отеля в Малаге. К нему подходят за автографом сразу по прилету. Ему улыбаются девушки на паспортном контроле. Ошалевший от неожиданного счастья прохожий, видя выходящих из автобуса армейцев, тут же кидается к Родригесу с просьбой о фото.

И можно представить, о чем каждый хотел бы спросить Серхио. Например – почему он сейчас не в команде Испании?

Клубы не виноваты, что Евролига не может договориться с ФИБА. Что в расписании турнира не появилось окон под матчи сборных. Приходится делить нагрузку, но на подобный шаг идут не все. ЦСКА отпустил к Базаревичу троих надежных игроков основы – Виталия Фридзона, Семена Антонова, Михаила Кулагина. Но лидеров оставил при себе. В том числе – Серхио Родригеса. И Нандо Де Коло. И Андрея Воронцевича с Никитой Курбановым. «Уникаха» на полумеры не пошла – всех придержала в своем расположении. Никого в сборные не отправила. Возможно, потому, что понимала – навязать борьбу армейцам получится только в полном составе. Все-таки, в гости к ним приехал лидер регулярного чемпионата!

Сам же Итудис дополнил заявку стабильным резервистом Аланом Макиевым и двумя парнями из ЦСКА-2 – Антоном Астапковичем и Александром Гавриловым. Хотя было понятно изначально – большого игрового времени им не светит. Если вообще удастся выйти на паркет. Бороться с «Уникахой» предстояло в 9 человек. И в ключевой момент игры это могло сказаться.

ОТВЕТНЫЙ РЫВОК

И пока сборная России уступала Боснии в Сараево, к «Паласио Депортес» в Малаге в дорожных пробках стягивались зрители. Уже до стартового спорного зал забит битком. Здесь вкусно пахнет попкорном, здесь половина болельщиков одета в зеленые цвета, а стены арены дрожат от жуткого шума. Здесь чувствуется праздник! И дело не в предстоящем Рождестве (в Малаге уже зажгли гирлянды на елках, хотя снега тут не видят годами). Дело в любви к баскетболу!

Вот только армейцы на первых минутах местным фанатам этот праздник портят.

Кладет две трешки подряд Воронцевич. Перехватывает мяч и убегает в отрыв Курбанов. Попадает издали Де Коло. Ох, как эти ребята пригодились бы своим сборным! Уж Андрей и Никита российской-то – точно (учитывая результат матча с боснийцами). Но что поделать? Привет руководству ФИБА. Большой и «пламенный»!

Пока же ЦСКА резко убегает в отрыв, делая преимущество двузначным уже к середине первой четверти – 7:17. Добавляет свое и Родригес – точным броском, скидкой под «парашют» на Хантера, перехватом мяча. Зал то жалобно «Ах» вздохнет, то «Эй» простонет, то «Оу» почти в отчаянии затянет. Притихают трибуны к концу десятиминутки, когда все тот же Хантер подправляет мяч в кольцо после неточной трешки Кори Хиггинса – 16:27.

Но баскетбол слишком непредсказуем, чтобы верить в успех лишь по итогам одной четверти.

Если в начале за хозяев отдувался только Джеймс Огастин, будто пытаясь доказать бывшему клубу, что ЦСКА зря отказался от его услуг, то вскоре подключаются и остальные. Бьет издали без промаха Карлос Суарес, толкается под щитами Георгий Шермадини, подключается в атаках Адам Вацински и совсем неудержим Рэй Макколум. Начало второго отрезка – зеркальное отражение первого. ЦСКА лишь тщетно пытается отбиться, пока соперник выдает рывок. Проходит пять минут – и счет почти равный: 31:32! Итудис спешно требует тайм-аут. А зал приходит в себя.

И начинает по-настоящему болеть!

ТЯЖЕЛАЯ КОНЦОВКА

Чем нестерпимее шум на арене, тем уверенней атаки «Уникахи». Нет, быстро вырваться вперед не получается, но перелом случился. И пусть армейцы после большого перерыва еще удерживают лидерство, они уже не контролируют игру. Не сейчас. Трешка Маккалума сравнивает счет в третьей четверти – 55:55. Его же бросок приносит преимущество хозяевам – 59:57. Остановите же этого парня! Но нет – очередной рывок с проходом под кольцо, и Рэй совсем пугает – 64:57.

После такого-то начала и такой итог?

Армейцам тяжело. Ведь если «Уникаха» играет почти всей заявкой (не покидает лавку только Дежан Мусли), то Итудис задействует в ротации лишь девять человек (и то, Виктор Хряпа на паркете отмечается лишь изредка). Силы быстро кончаются, а как сопротивляться подобному давлению без них? Когда и соперник кураж поймал, и трибуны ревут так, что закладывает уши!

Просто хорошую команду от чемпионской отличает важнейшее качество – умение показать результат, когда все складывается не в твою пользу. Называйте это характером. У ЦСКА он – есть. Поэтому тащит мяч к чужому кольцу Де Коло, забивает трешки Родригес, подключается с дуги Уилл Клайберн. За 3.40 до конца армейцы снова впереди – 74:81. «Уникаха» то ли выдохлась, то ли просто потратила всю удачу. Маккалума, наконец, прижали в обороне. Огастин точно устал и в плотной борьбе под щитами ничего не может поделать с Кайлом Хайнсом. Постепенно опять стихают трибуны, глядя, как истекает время, а отставание их команды не сокращается. Попугав гостей в двух четвертях, хозяева все же не удержали обороты. А ЦСКА избежал второго поражения подряд после домашней «зарубы» с «Фенером».

Запаса прочности все же хватило.