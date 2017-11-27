Российские баскетболисты одержали первую победу в отборочном турнире ЧМ-2019. Над сборной Бельгии - 76:69.

В этом отборе команда Сергея Базаревича выступает в ослабленном составе из-за пересечений с календарем Евролиги. ЦСКА с «Химками» отпустили под национальные знамена четырех игроков, но троих - в том числе, Алексея Шведа - у себя все-таки оставили. И в пятницу наши в упорной борьбе уступили на выезде Боснии с разницей «-5».

У бельгийцев, которых сборная России спокойно обыгрывала на недавнем чемпионате Европы, - схожие проблемы. Нет Ван Россома, нет Эрвеля… Тем не менее, игру в Нижнем Новгороде гости начали прекрасно и к концу первой четверти оторвались аж на 14 очков! Хозяева же на хозяев походили очень мало. Вчистую проигрывали борьбу под щитом и никак не могли попасть в кольцо. В том числе - форвард-снайпер Сергей Карасев, пропустивший матч в Сараеве из-за болезни.

На трибунах спорткомплекса «Нагорный» где в разное время играла добрая половина нынешней сборной и где еще два с половиной года назад проходили матчи «Топ-16» Евролиги, хватало пустых мест. Нижегородцы давно раскупили все билеты, но опаздывали - все-таки 17.00 рабочего дня (это, видимо, чтобы успеть показать игру по ТВ до футбола «Спартак» - «Зенит»). Впрочем, еще до большого перерыва аншлаг стал реальностью, атмосфера в зале изменилась кардинально - и сборная, слава богу, начала просыпаться.

Уже в конце второго периода наши сравняли счет. А в третьем, наконец, подняли свою активность в защите до правильно-домашней высоты. Особенно запомнились перехваты в «нырках» весьма немаленького мощного форварда Евгения Валиева, который совершенно затерроризировал бельгийских «малышей». Плюс здорово страховал под щитом Андрей Зубков - ну и попадать Карасев с партнерами постепенно тоже начали. В последнем перерыве уже гостям впору было выбрасывать белый флаг: «+15» в пользу России!

Разгрома, впрочем, не вышло. Хотя и дотянуться до концовки сборная противнику тоже не позволила. Получилась «просто победа». Теперь отборочные матчи возобновятся в феврале.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир. Европа

1-й этап

2-й тур

Группа Е

Россия – Бельгия - 76:69 (16:23, 20:13, 26:11, 14:22)

Россия: Карасев (14), Зубков (11), Д.Кулагин (10+9 передач), Хвостов (5+7 передач), Валиев (4+4 перехвата).

Бельгия: Салуму (17), Жилле (10).

Франция, Босния - 1 победа, 0 поражений, Россия – 1-1, Бельгия – 0-2.

Матч Франция – Босния состоится сегодня поздно вечером по московскому времени.

3-й тур, 23 февраля: Франция – Россия, Босния – Бельгия.

Во второй отборочный этап из каждой группы выходят по три команды.