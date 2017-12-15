ЦСКА – «Маккаби»… Как много в этих двух словах всего слилось-отозвалось…

На данный момент израильский клуб не очень-то претендует на равное соперничество с московским, но я прекрасно помню времена, когда дела обстояли категорически наоборот, и уже (или еще?) армейцы считали «за счастье» всерьез побороться с «Маккаби» на любом паркете. Тогда они были для нас «командой миллионеров».

Нынче старые соперники поменялись статусами, однако «Маккаби», в отличие от провального прошлого сезона (вне плей-офф Евролиги), нынешний начал очень даже хорошо, и сейчас прочно идет в зоне плей-офф. Сегодняшнее поражение стало для команды из Тель-Авива лишь пятым в чемпионате-2017/18. Хотя, с другой стороны, и ожидаемым. «Маккаби», конечно, надеялся побороться, но ему просто не дали. Не спросили, что называется, разрешения.

Первая четверть получилась равной. Зато уже во второй ЦСКА решительно ушел в отрыв. Это началось с обмена голевыми передачами двух наших разыгрывающих: сначала Нандо Де Коло отдал результативный пас на дугу Серхио Родригесу, а через несколько секунд уже испанец отплатил французу той же монетой. И, что самое главное, - оба попали. Пошло-поехало…

Еще до большого перерыва разница в счете достигла отметки «+16». И продолжила постепенно расти дальше - вплоть до искомого «двадцатника» незадолго до окончания третьего периода. Правда, тут гости встрепенулись и совершили несколько перехватов подряд, но их пыл перед самой сиреной на заключительный перерыв охладил Никита Курбанов. Форвард сборной России прервал очередную быструю атаку соперника еще в «зародыше», в районе центральной линии, - и за оставшиеся мгновения успел смачно забить сверху!

Хотя в четвертой четверти «Маккаби» по-прежнему продолжал упираться. В начале последней минуты матча его отставание составляло всего-то шесть очков. Впрочем, как оказалось, это было максимальное достижение гостей. А на заключительных секундах Кори Хиггинс и Де Коло дальнобойным «дуплетом» вернули москвичам двузначное преимущество и преодолели отметку в сто набранных очков. Нет, господа «желтые», извините, но сейчас суперклуб - не у вас, а у нас.

Лично мне в этом матче больше всего понравилось, что Родригес и Де Коло вдвоем сделали почти столько же голевых передач, сколько весь «Маккаби» вместе взятый: 17 против 19. А всего таких пасов у ЦСКА – 25. Гроссмейстерский показатель. Кроме того, Родригес забросил 4 трехочковых из 6, Де Коло – 3 из 4, Хиггинс – 3 из 3, а команда в целом – 14 из 22. 63,6 процента реализации!

Армейцы лидируют в регулярном чемпионате. Но на следующей неделе им предстоит весьма непростое испытание: визит в Афины к другому «старому приятелю» - «Олимпиакосу».

Евролига

Регулярный чемпионат. 12-й тур

ЦСКА (Россия) – Маккаби Т-А (Израиль) - 101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)

ЦСКА: Де Коло (26+6 передач), Хиггинс (17), Родригес (15+11 передач), Хайнс (14), Антонов (14).

Маккаби: Коул (24), Д.Томас (14), Коэн (12), Кейн (10).

Эфес (Турция) – Баскония (Испания) - 81:82.

ЦСКА (Россия) – 10 побед, 2 поражения, Олимпиакос (Греция) – 9-3, Фенербахче (Турция) – 8-4, Панатинаикос (Греция) – 7-4, Маккаби Т-А (Израиль), Жальгирис (Литва), Химки (Россия) – 7-5, Реал (Испания), Баскония (Испания), Бамберг (Германия) – 6-6, Црвена Звезда (Сербия) – 4-7, Барселона (Испания), Уникаха (Испания) – 4-8, Валенсия (Испания), Милан (Италия) – 3-8, Эфес (Турция) – 3-9.