ИНТРИГА. ШВЕД ПРОТИВ ВСЕХ

ЦСКА – «Химки» - лучшая вывеска в российском баскетболе. И плюс - под Новый год. К тому же - в рамках Евролиги! Ну как такое можно пропустить?

Выходит – можно. Предновогодние пятничные пробки сковали центр города – поездка до арены превратилась в жесткий квест. Плюс из-за занятости «Мегаспорта» сам матч перенесли в родной, домашний зал армейцев. А значит – вместо 10 000 болельщиков смогли собрать лишь вдвое меньше. И то не сразу – из-за коллапса на дорогах многие опоздали к стартовому спорному. Хотя к большому перерыву свободных мест не видно.

А что готовились увидеть зрители?

«Химки» стандартно, год за годом, пытаются дать красно-синим бой. Порою – получается. Нечасто. Но ведь теперь у них есть главный козырь! И козырь с именем – Алексей Швед.

Лидер российской сборной серьезно претендует на статус лучшего игрока Европы. Не из Европы, а среди тех, кто здесь играет. И, в общем, получается. Именно с Алексеем так или иначе и были связаны все главные дуэли дерби российских клубов в Евролиге.

А именно:

Швед против Нандо Де Коло - как лучших снайперов турнира. Алексей – первый в регулярке (21,8 очка в среднем за матч), француз – на третьем месте (17,5).

Швед против Серхио Родригеса – как лучших дальнобойщицов. У лидера химчан – 41 точная трешка (1-е место), у новичка армейцев немного меньше – 38 (2-я строчка).

Швед против Кайла Хайнса – как лучших «перехватчиков». Опять же, россиянин – лидер в Евролиге (1,6 отбора за матч), американец – в пятерке лучших (1,5). Такой же показатель, как у Хайнса, все у того же Де Коло.

Швед против Нандо – как самых эффективных игроков турнира. Тут лучший – Лука Дончич из «Реала». А вот француз стоит вторым (рейтинг – 21,77), Швед – только третьим (20,69).

«Что, кроме Алексея в «Химках» некому играть?» - спросит довольно въедливый читатель. Конечно, есть!

- У них – сильный состав. Куда сильнее, чем в прошлом сезоне, - уже не раз признали все армейцы. И с ними можно согласиться. Да, желто-синие усилились толпой американцев, плюс заманили Стефана Марковича и сохранили весь прежний костяк. Вот только Швед – он словно в своей лиге. Он – лучший в клубе! Причем – по всем позициям (ну, разве что кроме подборов). И если набираешь больше четверти очков команды (точнее – 27,7 процента), это о чем-то говорит.

О том, что от тебя много зависит.

Как и о том, что если ты провалишь матч – победы не видать.

СЮЖЕТ. НЕТ ШВЕДА – НЕТ ПРОБЛЕМЫ

Так, в общем, и выходит.

Простой рецепт – как победить химчан в этом сезоне. Три пункта:

- Закройте Шведа на дуге. Пусть он кидает свои трешки, но лишь с сопротивлением. В свой плохой день он ничего не попадет.

- Закройте Шведу все возможности к проходам. Если не сможет прорываться под кольцо, его полезность снизится.

- Старайтесь не фолить на Шведе. Он с линии не мажет. Не надо Алексею давать простые шансы набрать свои очки.

- Бинго!

У ЦСКА есть лидеры. Есть тот же Де Коло. И есть Родригес. Есть Кайл Хайнс. От них зависит много. Но сам состав армейцев дает возможность рассчитывать на то, что если главные звезды команды провалят встречу, найдутся парни, которые закроют эту брешь. Да, это то, что называется глубиной ротации. У «Химок» ситуация иная. Тут либо Швед, либо – пропал. По крайней мере – в матчах с клубами калибра ЦСКА.

Мы это видели уже в этом сезоне – в Единой лиге ВТБ. Там подопечные Итудиса добились убедительной победы (96:81). При этом – на чужом паркете. А тут – родные стены. И бодрый шум своих болельщиков!

План «закрыть Шведа» работает уже с первой минуты. Пока Алексей свеж, он все-таки находит лазейки к кольцу хозяев – положит данк, собьет со средней… Но с дальней – мажет. И передачи раздает совсем не так же эффективно, как пару дней назад в борьбе с «Эфесом». Армейцы – злы. Они-то в среду проиграли. Принципиальнейшим соперникам – из «Олимпиакоса». В жесткой борьбе, на выезде (86:88). А «Химки» разгромили на своем паркете стамбульский клуб. При этом – никакого переезда у желто-синих не было. А ЦСКА в Москву вернулся лишь накануне рано утром.

Но красно-синие – и так сильны. А после поражения – вдвойне сильнее!

Отсюда – резвость в позиционном нападении. И жесткость в борьбе под щитами. И ярость в защите своей половины. Разрыв быстро растет – 23:16 к концу первого отрезка, почти разгромные 35:18 – к середине второго. У Де Коло с Родригесом не идет, зато идет у Никиты Курбанова и Кори Хиггинса. А «Химки», пока Швед пытается нащупать собственный ритм, могут рассчитывать только на Марко Тодоровича.

Что интересно – черногорец, отнюдь не главная звезда в составе желто-синих, ведет партнеров за собой! И полукрюк с разворота положит, и с линии штрафных с игры забьет. Армейцы словно выдыхаются к большому перерыву, счет сокращается до одного очка – 53:52 после дальнего залпа Егора Вяльцева. Тут и Энтони Гилл такой блошкот поставит Хиггинсу, что последнего замучают ночные кошмары. И Сергей Моня с восьми метров забьет. К последней четверти разрыв минимален – 57:55 в пользу армейцев.

Ждем напряженную концовку?

РАЗВЯКА. ФИНАЛЬНЫЙ РЫВОК ЦСКА

Ее не будет. Тодорович нахватает фолов. Моня на чистый бросок больше не выйдет. Вяльцев продолжит работать в защите, вот только в нападении останется напрочь закрытым. Надежда на Шведа? В матче с «Эфесом» он положил шесть трех. В игре с ЦСКА – все шесть попыток смазал. И если не идет у Алексея – «Химкам» ничто не светит. Уже на старте заключительной десятиминутки армейцы быстро отрываются до разницы «плюс 10» (67:57 за 8 минут до конца). Остаток матча – лишь формальность. Вы помните победный «баззер» (точную трешку на последней секунде) Шведа в таком же матче Евролиги два года назад? Забудьте. Тогда армейцы в декабре внезапно уступили «Химкам». Теперь же взяли убедительный реванш.