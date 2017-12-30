Игра была очень даже непростая, но ЦСКА победил. В Испании, хотя большинство болельщиков «Басконии», видимо, сочтут слово «испания» оскорблением. А может и нет. Неважно, их проблемы.

В принципе, «Баскония» и «Барселона» сейчас – команды примерно одного уровня. Очень серьезного, реально элитного. Не только по-испански – по-европейски. Каталонцы только что обыграли в гостях «Химки». Баски играли дома с ЦСКА и… Ну и их, в общем, не спросили.

Центральная фигура матча «Баскония» – ЦСКА – безусловно, Серхио Родригес. Испанский разыгрывающий, призванный заменить в составе армейской команды не кого-нибудь, а самого Милоша Теодосича. И он его заменил, но… Мы же помним, сколько раз Теодосич «лажал» в «Финалах четырех». Неужели и этот будет так же?

А чтобы это понять, надо дождаться. Или, если не хватает терпения (хотя у кого ж его хватит?), предположить, спроецировать. Если честно, еще неделю назад я писал в фэйсбуке, что Родригес не годится для «Финала четырех». А сегодня посмотрел – и уже не знаю. Если такой, то почему нет?!

Дело даже не в том, что он попадал (трехочковые – 6 из 9), хотя это отбрасывать тоже не стоит. Он вел! Вел команду! Дирижировал – включая даже сознательный уход в угол, когда мяч через центральную линию переводил Клайберн (тут явно тренерская история – сильно подозреваю, что Итудис сказал «так надо»).

Он нащупывает. Он очень сильный игрок индивидуально. Скажем, дали бы ему посостязаться с Шведом – бог его знает. Наверное, минус, но не факт. Просто он не об этом думает. Он просто хочет встроиться в большую команду.

Пока получается не очень. Много уже было матчей, когда Родригес играл «ни о чем». Зато сегодня…

Сегодня он вел игру один. Вот на кого нужно смотреть Шведу! Родригес то брал мяч сам, то отступал в тень, то возвращался снова… А как пасовал. Вот как он пасовал! Блеск, супер, не знаю что еще, какие эпитеты.

Хотя баскетбольная Европа для Эль Чачо – штука довольно медленная. Это как фильм про животных: одно бегает намного быстрее всех окружающих. Туда, сюда, суетится – с чего бы?

Х-м. Наверное, не стоит прямо сейчас советовать Димитрису Итудису, чтобы он перестроил всю игру своей команды под Серхио Родригеса в плане «беги-бросай». Сейчас, уже в этом сезоне – дурь полная, перебор. Но вот в следующем – обязательно подумайте. Чтобы Родригес не обгонял, как сейчас, всю остальную пятерку – но и не ждал бы ее потом на чужой половине площадки.

Евролига

Регулярный чемпионат

15-й тур

«Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 81:90 (26:18, 22:33, 24:19, 9:20)

«Баскония»: Шенгелия (20+13 подборов), Тимма (17), Бобуа (13).

ЦСКА: Родригес (25+8 передач+6 подборов), Клайберн (20), Де Коло (11), Хантер (10).