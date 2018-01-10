Фильм, который одним показался воодушевляющим, а другим – дешевой поделкой. Блокбастер «Движение вверх» натолкнул на грустные мысли нашего автора.

Идея сходить на «Движение вверх» пришла после прочтения сотен комментариев и просмотра видео, где «все плачут и гордятся». Испытать подобные чувства на спортивном материале, особенно в наше трудное допинговое время, удается не каждый день. Тем более речь в фильме должна была пойти о драматичной победе 1972 года над сборной США. Опустим сразу разговоры о том, что звезд НБА в ней не было в помине. Победителей не судят. Ими гордятся и чествуют. Советские баскетболисты заслужили ту победу, какой бы она ни была. В этом для меня и был предполагаемый драматизм картины. А еще он был в сложных судьбах баскетбольных героев Олимпиады после самих Игр.

Этот фильм, как и «Легенду номер 17», взялся продюсировать сам Никита Михалков. Что уже наталкивало на мысль о госзаказе и о «линии партии», но надежда умирает последней. Как оказалось, не в этот раз. Один из главных героев фильма и Олимпиады в том числе – литовец Модестас Паулаускас - предстает перед нами ярым националистом, ненавидящим не только все советское, но и собственных партнеров по команде. По фильму на дворе 1970 год. В реальной жизни Паулаускас к тому моменту уже год как капитаном сборной СССР и одним из ее ключевых игроков. На протяжении всего фильма литовский легкий форвард решает собственные проблемы эмиграции и лишь в последний момент перед финалом в нем пробуждается советская ответственность – он возвращается в стан своей сборной. К такому жизнь меня не готовила. Авторы фильма настолько переврали характер Паулаускаса и выставили его «негодяем, вставшим на путь исправления», что от этого чуть не стало дурно.

А ведь сам литовец и по сей день ездит в приграничный Краснознаменск потренировать ребят, «услышать русскую речь», «поностальгировать о советской юности». Интересно, сам Модестас сумел уже посмотреть этот фильм? Было бы интересно узнать его мнение о современной интерпретации самого себя. В 1976 году его с огромным почтением проводили из большого баскетбола, а вот в 2017-м сделали из него антисоветчика и чуть ли не предателя.

Можно опустить киноляпы, несоответствие характера того же Гаранжина Владимиру Кондрашину. Хотя Машков действительно «тащил» роль, слегка напоминая Давида Гоцмана. Что бросилось в глаза, так скользкая история с сыном тренера сборной и сбором денег на лечение в Австрии. В реальности на момент Олимпиады сын Кондрашина Юрий уже был совершеннолетним и ни о какой операции речь не шла. Неужели в арсенале сценаристов не нашлось чего-то более тактичного, чем столь циничная выдумка о мальчике с церебральным параличом? Наверное, именно последние кадры, когда игроки отдают гонорар тренеру на лечение сына, должны были вызывать слезы. Но не вызывали. Скорее недоумение.

Ну а про Александра Белова, автора победного броска, можно писать бесконечно. Из образа «высосали» максимум, представив игрока «умирающим великомучеником во имя родины». Не советская ли система в дальнейшем «сгнобила» юное дарование отечественного баскетбола показательной поркой за контрабанду? Другим стало неповадно? А Белов умер в 26 лет, лишенный всех наград, званий и членства в баскетбольном клубе «Спартак» (Ленинград). Но в фильме он другой. Кажется, что его так и будут носить на руках вечно.

К сожалению, авторы фильма и сам Никита Михалков настолько погрязли в вымыслах ради пробуждения патриотических чувств, что упустили драму, не отразили долю членов той сборной. Покажите триумф воли игроков и тренера, их сложные судьбы, травлю Белова, Дворнова, Коркии. Ведь им и без пресных бестактных вымыслов можно переживать, вспомнить о них, узнать их истории. Но тогда бы не сработала «фишка» ура-патриотизма. Ведь, как я понимаю, именно на него был «заточен» этот фильм.

Работа получила шикарные отзывы, делает кассу, находится в топе. Все справедливо, ведь картина снята профессионально, с долей юмора в определенных местах. Но лично мне полюбить ее не удается из-за того пресловутого движения вверх по «костям» и фамилиям непосредственных участников события. Некоторые мои знакомые, узнавая правду о героях, начинали чувствовать себя нагло обманутыми. А ведь среднестатистическому зрителю и невдомек, что происходило на самом деле. Так и будут думать, что в 1972 году женский баскетбол был в программе Олимпиады, а Паулаускас сбегал из сборной?

Неужели победа 1972 года и ее творцы требуют дополнительных «сериальных закруток сюжета»? Я считаю, что нет. Фильм показал совсем не то, что лично я бы хотел видеть про фантастическую победу отечественного баскетбола и ту настоящую цену, что пришлось заплатить ее триумфаторам.

А пока записываю «Движение вверх», фильм, снятый благодаря госфинансированию, еще одним пунктом в список фильмов, которые не оправдали возложенных на них надежд.