«Турин» пишем, ЦСКА в уме

Встреча с «Турином» – первая домашняя игра «Зенита» в 2018 году и третья вообще. В первом матче группового этапа Еврокубка петербуржцы обыграли в Вильнюсе «Летувос Ритас», а в Единой лиге ВТБ – «ЦМОКИ-Минск». Туринцы в новом году провели уже три игры. В Еврокубке уничтожили «Баварию», за счет чего возглавили группу F. В чемпионате Италии одолели «Брешию», но не справились с «Тренто», с которым «Зенит» играл в предварительном раунде Кубка Европы и обменялся домашними победами.

Фаворитом встречи по предматчевым раскладам считался «Зенит». Во-первых, в групповой этап Команда Василия Карасева вышла с третьего места, а итальянцы – с четвертого. Во-вторых, в пользу сине-бело-голубых домашняя площадка, где они редко проигрывают. В-третьих, «Турин» традиционно плохо играет с командами из России. Например, в этом сезоне земляки «Ювентуса» дважды уступили УНИКСу.

Впрочем, в Петербург туринцы явно ехали за победой, на которую вполне могли рассчитывать. Состав у команды неплохой, есть два очень сильных игрока с опытом выступления в НБА: Словенец Саша Вуячич и американец Ламар Паттерсон. Аншлаг на трибунах «Юбилейного» эти фамилии, конечно, не собрали, тем более матч проходил поздним вечером буднего дня, но проблем «Зениту» доставили. Зато аншлаг совершенно точно будет в воскресенье на игре с ЦСКА. Почти все билеты на нее уже проданы.

Феерия Курича и Карасева

Начало первой четверти «Зенит» провалил, 5:16 после пяти минут игры. Что-то стало получаться только под ее конец с выходом Кайла Курича. В матче с «Летувос Ритас» американский словак набрал 30 очков, но встречу с «Турином» начал на скамейке.

Стартовая десятиминутка осталась за итальянцами, но затем за дело взялся Сергей Карасев, у которого залетало абсолютно все. На какое-то время «Зенит» даже вышел вперед. Но тут травмировался Дрю Гордон. До скамейки тяжелый форвард петербуржцев смог доскакать только с помощью двух врачей. Потеряв ключевого игрока, «Зенит» поплыл. Даже отдельные яркие вспышки от Курича и Карасева не спасли положение. На большой перерыв сине-бело-голубые ушли с отставанием в 12 очков.

Третья четверть изменила все. Итальянцы мыслями уже были в самолете, за что и поплатились. Карасев и Курич снова попадали в кольцо из любых положений, а минус 12 превратились в плюс 5. В последние 10 минут «Зениту» нужно было удержать преимущество, с чем петербуржцы уверенно справились. 95:84, победа сине-бело-голубых. Карасеву и Куричу, которые на двоих набрали 50 очков, теперь нужно сохранить запал на ЦСКА.

«Когда унесли Гордона, команда сплотилась и смогла переломить игру»

– Смогли вернуться в игру, потому что начали хорошо играть в защите. Рады, что смогли переломить встречу, которая складывалась для нас очень тяжело. Матч с ЦСКА будет очень сложный. Гордон к нему, скорее всего, не сможет восстановиться, и это будет для нас большой потерей, – сказал после матча главный тренер «Зенита» Василий Карасев, все мысли которого уже были об игре с армейцами.

Сын главного тренер Сергей Карасев был самокритичен.

– Допустил пару невынужденных потерь в конце. Думаю, ребята на меня не в обиде. Хочется сыграть красиво для болельщиков. Хотя на таком этапе красоты, наверное, уже не надо. В топ-16 нет легких команд. Приятно, что мы смогли переломить ход встречи во второй половине и выиграть эту игру.

– Что почувствовали, когда унесли Гордона?

– Мы сплотились как команда и смогли переломить встречу.