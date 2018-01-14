Всего одна неудача

Перед началом сезона в Петербурге произошли серьезные структурные изменения: уже полгода «Зенит» – самостоятельная система с основной командой, фармом и коллективом юношей, а не баскетбольное подразделение футбольного клуба. Случились перестановки и в руководстве: генеральным директором клуба стал Игорь Оноков, которого на эту должность позвал Сергей Фурсенко.

В тот момент, когда все эти метаморфозы производились, обычно принимаются основные кадровые решения и становится понятно, какой команда будет в следующем сезоне, кто из игроков продлевает контракт или уходит. Но из-за смены руководства было потеряно не только время, но и упущены ключевые игроки прошлого сезона: никто не предложил новый контракт одному из лучших игроков сезона Аарону Уайту, не дождались предложений лидеры команды Янис Тимма и Стефан Маркович. Правда, последних двоих все равно вряд ли удалось бы удержать от переходов в команды Евролиги – «Басконию» и «Химки» соответственно.

Уже тогда все понимал и новый гендиректор, который после предсезонного матча против «Енисея» не скрывал, что нынешний сезон будет во многом экспериментальным. И результата от Карасева требовать не будут. При этом, надо отдать должное петербуржцам: они смогли собрать боеспособный коллектив, совершив всего одну трансферную ошибку – совсем не получилось в «Зените» только у бывшего игрока «Сан-Антонио» Николаса Лапровиттола, который прямо сейчас и вовсе тренируется с «Зенит-Фармом».

В общем, позиция руководства, кажется, по-хорошему расслабила Василия Карасева, который без лишней паники, громких лозунгов и съемок поучительных видео из раздевалки смог сделать боеспособный коллектив, который может делать результат уже в этом сезоне. Да, были трудности в первом раунде Еврокубка, но «Зенит» их не только преодолел, но и наверняка выйдет в топ-8, а там уже и до финала четырех недалеко.

«Кто такой Кондрашин?»

– Победа над ЦСКА – пунктик, возле которого важно было поставить галочку? – спрашивали у Василия Карасева в прошлом сезоне, когда армейцы были впервые обыграны «Зенитом» (90:77).

– У любой команды есть такая задача. Для многих победа над ЦСКА – предел мечтаний, после которого можно даже не играть больше. Конечно, было приятно исполнить желание, которое есть в команде с первого сезона, – отвечал главный тренер.

Прошло 11 месяцев, все тот же «Юбилейный» забит под завязку на все 6 тысяч. Более того, организаторы добавили дополнительные временные трибуны за кольцами, поэтому журналистам пришлось переехать: этот матч пресса смотрела чуть сбоку от площадки. Все ради болельщиков, которых пришло не просто много, а невероятно много. Интересно, что на стандартный вопрос шоумена «А кто первый раз на «Зените»?», утвердительно прокричала чуть ли не четверть.

– Мы не были никогда не только на «Зените», но и на баскетболе вообще, – рассказала корреспонденту «Советского спорта» молодая семейная пара с гандбольной фамилией Трефиловых. – Почему пришли? На новогодних каникулах посмотрели фильм «Движение вверх» и захотелось посмотреть на игру вживую. Надеемся, будет не хуже. А может и круче! Даже если нет – не расстроимся, ведь фильм очень крутой.

– Кстати, вам повезло. Вы можете сфотографироваться с вдовами Александра Белова и Владимира Кондрашина.

– Кто такой Кондрашин? Он тоже был в фильме? – удивились молодые люди.

Пришлось рассказать, что сюжет фильма «слегка» отличался от оригинальной истории. Но в любом случае, свою главную задачу кинокартина выполнила – люди не только узнали о великой победе отечественных спортсменов, но и пошли на баскетбол. А посмотреть было на что, хотя казалось, что все идет к разгрому – уже в дебюте игры армейцы повели 15:2.

Карасев обыграл Итудиса

Но уже к концу четверти Евгений Валиев аллей-упом сделал счет 22:22. И это было почти также круто, как и данки болельщиков в рамках акции баскетботтл.

ЦСКА в целом был хорош, но почему-то не весь матч. И это уже тенденция. «Зениту» удалось втянуть соперника в вязкую, но при этом достаточно сумбурную игру. У армейцев таких встреч в последнее время было очень много, а заканчивались они очень по-разному: бывали и разгромные победы, как с «Олимпией», но случались и поражения, как с «Барселоной» и с «Локомотивом-Кубанью». Поэтому план сине-бело-голубых на игру в любом случае можно считать успешным – ЦСКА сложно обыграть, если не готов к риску. Василий Карасев был к нему полностью готов.

И риск оправдался: перед заключительной четвертью «Зенит» хоть и проигрывал 4 очка, но совершенно не было ощущения, что победитель определен. И дело не в счете – петербургская команда правда была хороша, практически на максимуме своих возможностей. А это единственное, что могло помочь обыграть ЦСКА при актуальном раскладе сил.

И это сработало – 6050 болельщиков зафиксировали вторую за 11 месяцев победу «Зенита» над ЦСКА. Интересно, что помимо привычных лидеров «Зенита» решающую роль сыграл Евгений Воронов, который в концовке не только был привычно хорош в защите, но и забил важные мячи в проходе.

87:83, наверняка болельщики не разочаровались – это было точно не хуже, чем "Движение вверх". А может и круче.