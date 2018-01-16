Перед визитом в Белград «Химки» оказались в очень непростой ситуации. Два поражения подряд – в Эстонии от «Калева» и дома от «Реала», серьезный «разбор полетов» в раздевалке, устроенный гендиректором клуба Павлом Астаховым и вдобавок – сложное турнирное положение. В Единой лиге ВТБ подмосковная команда опустилась на пятое место и всерьез рискует остаться за бортом «Финала четырех» (отставание от квартета лидеров составляет целых три победы), да и в Евролиге химчане, хоть и оставались в «зоне плей-офф», но замыкали ее – что называется, на грани. Немудрено, что руководство клуба изрядно нервничало.

Еще и потому, что на носу у команды значилась новая пулеметная серия из трех сложных игр: через двое суток после «Црвены Звезды» (то есть, в четверг) в Мытищи пожалует грозный «Олимпиакос», а в воскресенье «Химки» в Краснодаре встречаются с «Локомотивом». Ничего себе график!

…Перед началом матча в Белграде приятно удивила торжественная церемония, устроенная Чарльзу Дженкинсу. Американский защитник российского клуба три предыдущих сезона выступал за «Црвену Звезду», и здесь его явно не забыли. Что подарками-сувенирами в центральном круге осыпали, что всеобще-искренней овацией наградили. И пошла игра.

Начало осталось за хозяевами площадки: Неманя Дангубич уже к 5-й минуте забросил четыре 3-очковых из четырех – и «+9» в пользу «Звезды». А во втором периоде – после того, как гости ненадолго восстановили равновесие – последовал еще один дальнобойный рывок сербов. Тут к Дангубичу подключился наш старый знакомый по «Локо» и «Нижнему Новгороду» Тэйлор Рочести (оба в итоге реализовали по 5 бросков из-за дуги из 8) – 26:37, и тренер химчан Георгиос Барцокас в тайм-ауте яростно швыряет об пол свою планшетку.

Не сразу, но помогло. Если до большого перерыва «Химки» показали жуткие 25 процентов попаданий с игры, то после не мазали с двухочковой дистанции больше периода, почти 12 минут! Алексей Швед и Стефан Маркович умело находили партнеров под щитом и те, в отличие от первой половины, уже попадали. В то время, как «дальнобойный фестиваль» «Црвены Звезды» явно пошел на убыль.

Впрочем, в этом виновата защита «Химок», которая тоже стала заметно активнее. А уж когда на паркете появился Сергей Моня, дела с нападением у хозяев стали совсем кислыми. Еще в третьей четверти российский клуб впервые после долгого перерыва вновь вырвался вперед. И, наконец, в четвертой полностью захватил инициативу. 71:62 за 3.21 до конца после трехочкового Шведа и двух голевых пасов под кольцо Тайлеру Ханикатту от Марковича и Мони. Ну, а потом Швед окончательно распоясался – и я категорически настаиваю на том, что у этого глагола есть положительный смысл!

Два штрафных в середине предпоследней минуты. Дальняя «бомба» в ее конце. И еще одна, в начале 40-й – и тоже «в лоб», с вершины дуги! 79:68 в нашу. Уносите…

Кстати, Шведа я бы непременно похвалил не только за заключительный нокаутирующий удар, но и за весь матч. Сегодня у него получался хороший баланс между индивидуальными действиями и игрой на команду. Используй партнеры все мастерские «забросы» Шведа под щит, и в итоговом протоколе у него было бы не 4 голевые передачи, а минимум вдвое больше.

Также отмечу, что в четвертой четверти Швед с Марковичем постоянно играли вместе, и это тоже очень хорошо. Запомнился показательный эпизод: серб несется в контратаку, отдает россиянину элегантный пас из-за спины, Швед забивает сверху, приземляется на паркет – и остается на месте, даже одного шага сразу сделать не может! Потом поворачивается к скамейке и просит замену – напахался, мол, дайте чуток передохнуть. Молодец!

….Уважаемый генеральный директор БК «Химки» Павел Владимирович Астахов. Ну, или просто Паша, как у нас с тобой принято уже давным-давно, с прошлого века. Не штрафуй-ты этих ребят на ползарплаты, как грозился. Они умеют играть в классный баскетбол.

Доказано в Белграде.

Евролига

Регулярный чемпионат

18-й тур

«Црвена Звезда (Сербия) – «Химки» (Россия) – 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)

«Црвена Звезда»: Рочести (27+7 передач+9 подборов), Дангубич (20), Фелдэйн (13)

«Химки»: Швед (29), Дж.Андерсон (14), М.Томас (11), Маркович (7+6 передач+3 перехвата)