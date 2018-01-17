Фильм «Движение вверх» продолжает бить рекорды по сборам, разброс мнений о картине широк – от категорического неприятия до безудержного восхваления. А тем временем, вдовы советских баскетболистов подали в суд на создателей фильма.

«ПУСТЬ СНИМУТ ФИЛЬМ О СЕМЬЕ МИХАЛКОВА. И СКАЖУТ, ЧТО ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ»

В суд с иском против создателей фильма «Движение вверх» обратились вдовы советских баскетболистов Владимира Кондрашина Евгения и Александра Белова Александра Овчинникова, сообщает ТАСС.

Отметим, что картина принадлежит студии режиссера Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

«Идет такая массированная реклама этого фильма. Вчера только по «России 24» видела, говорили, какой хороший фильм, как Губерниев плачет, все плачут. Мы тоже плачем. Но не потому, что фильм такой добрый, а потому, что через нас просто переступили и пошли дальше», - рассказала Александра Овчинникова в интервью ИА REGNUM..

«Саша в 1972 году был гением баскетбола, молодым, очень перспективным, о нем можно было такое снять!.. Красивое что-то. Саша и так мало прожил. А здесь его уже в 1972 году делают смертельно больным. Это очень неприятно. Лично мне очень больно за все за это. Там показывают его личную жизнь, я была против, чтобы про него что-то выдумали и рассказывали. На что мне ответили, что, мол, у него и до вас было много девушек, вы якобы не единственная. Мне, честно говоря, плакать хочется, еще не посмотрев этого фильма. Пусть студия «ТРИТЭ» снимет фильм о семье Михалкова, где его родные будут пить, будут смертельно больны, будут неадекватно себя вести, спать с кем угодно. Пусть снимут это про семью Михалкова и скажут, что это художественный вымысел», - добавила Овчинникова.

«Поставили перед фактом, что снимают фильм. Когда мы просили убрать какие-то моменты, ответили: «Нет, иначе фильм получится плохой». Теперь получился хороший фильм, я за них очень рада, но нам плакать хочется», - пояснила Александра Овчинникова.

«Мы узнали о фильме в 2016 году. Позвонил Иван Едешко (член сборной, олимпийский чемпион и участник событий 1972 года. — Прим. ред.). Спросил, принесли ли нам сценарий. Я говорю, нет, первый раз слышу. Он говорит: «Почитайте, увидите». Мы были в ожидании. Нам привезли сценарий сотрудники «ТРИТЭ», оставили толстый том. Я после прочтения этого сценария два месяца вообще не спала, у меня волосы поседели», - говорит Евгения Кондрашина.

«Это такая чушь. Единственное, что там совпадает с реальностью — победа в Мюнхене. Всё остальное — не то. И о нас пишут, будто мы суды затеяли из-за денег. Да мы бы сами, наверное, заплатили деньги, чтобы этого не появилось в свет», - негодует вдова главного тренера сборной СССР, победившей на Олимпиаде-72.

«Родственники пытались довести до студии позиции, что негоже, мотивируясь желанием какого-то коммерческого успеха, вставлять все что ни попадя в этот фильм, и людям, имена которых неотъемлемо связаны с олимпийской победой, приписывать совершенное нелепые, глупые, алогичные поступки, которые не вяжутся со здравым смыслом», –

цитирует ИА REGNUM юриста Вадима Тимошевского, который защищает интересы родственников спортсменов. - Понимая, что какой-то компромисс со студией невозможен, мы были вынуждены обратиться с иском. Нам было сказано, что больших успехов в суде вы не добьетесь… Мы подали иск, чтобы совершить все зависящее от нас – чтобы совесть была чиста».

Подробности

8 ключевых фактов, искаженных в фильме

- Модестас Паулаускас не пытался сбежать из сборной СССР перед финалом, а планомерно готовился к матчу в ранге капитана команды;

- Александр Белов во время Олимпиады-1972 не был смертельно болен. Недуг настиг его спустя пять лет из-за уголовного преследования;

- Сыну Кондрашина, тренера сборной СССР, во время Олимпиады не собирали денег на лечение. Он был уже совершеннолетним, а операция бы ему уже не помогла;

- Женская сборная по баскетболу не могла присутствовать на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, поскольку женский баскетбол был введен в программу Игр лишь в 1976 году;

- Броски «сверху» в кольцо на тот момент не практиковались, а в финальном матче таким образом не было заработано ни одного очка;

- Сборная СССР не планировала отказываться от финала из-за террористического акта, как это показано в фильме;

- Игроки сборной никогда не играли в стрит-болл на улицах в Америке;

- Кондрашин никогда не возил всю сборную в Грузию на свадьбу.