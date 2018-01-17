На своем паркете подопечные Димитриса Итудиса взяли верх над гостями из Турции – 110-79.

ЦСКА 110 Анадолу Эфес 79

КРИЗИС В ЦСКА?

Четыре победы – три поражения. От «Барселоны» в гостях. От «Зенита» - в гостях. От «Локо-Кубани» - и это обидно! – на собственной площадке. При том – одна победа. Да – разгромная (107:81). Да – на выезде. Но – над «Миланом». Худшей командой Евролиги в данный момент.

ЦСКА плохо начал январь. И это… нормально. Когда играешь вдолгую, когда твоя задача – выиграть каждый турнир, нужно планировать не только пик формы. Спад – тоже. И нет лучшего времени для подобного спада, чем середина сезона.

Для армейцев январь – самый тяжелый месяц. Именно на него приходится большая часть поражений команды. Из года в год. Так все продумано. Соперникам – приятно, ведь одолеть армейцев – это событие для любого клуба. Не только в России. В Европе – тоже. А красно-синим когда, как не сейчас, резонно сбавить обороты, немного снизить темп, позволить себе несколько осечек, с одной лишь целью – перезарядить обойму и выдать очередь из убойных выстрелов по всем командам, которые попадутся им весной?

В итоге поражение от «Зенита» (83:87) в Единой лиге ВТБ не стало никакой трагедией. По возвращении из Питера тренерский штаб даже позволил составу отдохнуть. Один выходной-отсыпной пойдет на пользу. Даст игрокам возможность выдохнуть, чтобы нормально сыграть следующий матч. Тем более, календарь тут благосклонен – соперником в очередном туре Евролиги стал «Анадолу Эфес». Вторая худшая команда «Евролиги» - после «Милана». Хотя не столь плохая, как было в первом круге регулярки.

- У них сменился главный тренер. Сменились несколько игроков основы. В общем, будет непросто – отмечал Димитрис Итудис.

- После всех перемен «Эфес» стал играть лучше. Они готовы включиться в гонку за плей-офф. Так что мы ждем тяжелого матча. Но нам нужно беспокоиться, прежде всего, о собственной игре. И выполнять тренерские установки, - добавил форвард красно-синих Семен Антонов.

БОМБЫ ДЛЯ СТАМБУЛЬЦЕВ

Установки – простые. Как дважды два. Цементировать оборону с упором на свою переднюю линию. Не отдавать соперникам подборы. Вскрывать их защиту дальними залпами или проходами под кольцо – благо, и то, и то игроки ЦСКА делать умеют. Гостям из Турции попросту нечем крыть козыри хозяев. Пусть главный тренер там сменился. Пусть добавилось несколько новичков…

Крунослав Симон, Брайн Дэнстон и Деррик Браун будут стараться в нападении «Эфеса». Забьет трешку Эрик Макколум, отметится дальним попаданием и Зоран Драгич… Но оборона стамбульцев пасует перед проходами армейцев и перед дальней артиллерией хозяев. И тот же Анторов, плюс Никита Курбанов, плюс Нандо Де Коло, плюс Уилл Клайберн – все бьют без промаха! К концу стартовой четверти ЦСКА комфортно лидирует – 35:21. Небольшое снижение темпа на втором отрезке матча никого не смущает. Когда включаются Серхио Родригес и Кори Хиггинс, когда Отелло Хантер и Кайл Хайнс так мощно закрывают «краску», с армейцами ничто не сделаешь! С каждой минутой «Анадолу Эфес» все больше уступает в счете. Исход понятен задолго до заключительной десятиминутки. Счет 71:50 к экватору третьей четверти снимает вопросы о победителе матча. ЦСКА, может, и буксовал в начале года. Но, как было отмечено – все это не влияет на настрой команды. Чем дальше, тем очевиднее их превосходство. Выбить «сотню»? Берите выше! 110 очков – вот актив нападения красно-синих!

«Эфес» при всем желании тут ничего не может предложить…

СТАТИСТИКА

ЕВРОЛИГА

Регулярный чемпионат. 18-й тур

ЦСКА (Россия) – Анадолу Эфес (Турция) – 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18).

ЦСКА: Хиггинс (21), Родригес (16), Де Коло (15). АЭ: Мотум (19), Драгич (11), Стимач (10).

Црвена Звезда (Сербия) – Химки (Россия) – 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27).

ЦЗ: Рочести (27), Дангубич (20). Химки: Швед (29), Андерсон (14), Томас (11).

Положение лидеров. 1. ЦСКА – 14 побед, 4 поражения. 2. Олимпиакос (Греция) – 13-5. 3. Панатинаикос (Греция) – 12-5. 4. Реал (Испания) – 11-6. 5. Фенербахче (Турция) – 11-6. 6. Жальгирис (Литва) – 11-7. 7. Химки – 10-8. 8. Маккаби (Израиль) – 9-9.

Примечание. При равенстве побед/поражений учитываются очные встречи команды и разница набранных/пропущенных очков.