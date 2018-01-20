В очень трудном афинском матче ЦСКА победил «Панатинаикос». Армейцы вместе с «Химками» выиграли на этой неделе четыре матча из четырех.

На самом деле именно этот матч был самым сложным для России на нынешней, «сдвоенной» (то есть, два тура подряд, всего за четыре дня) неделе. Да, вчера и я, и вы искренне радовались разгрому, который «Химки» учинили «Олимпиакосу» в Подмосковье. Однако играть с греками дома и в гостях – две большие разницы. И если в четверг Алексей Швед с партнерами в Мытищах сумели сдержать самого Василиса Спанулиса, то сегодня у другого суперплеймейкера Ника Калатеса шансов на успех было побольше. Ведь он был у себя дома.

Кстати, Калатес раньше играл и у нас, за краснодарский «Локомотив». Зря отпустили. А нынешний «Панатитнаикос» в финансовом смысле – команда далеко не супер. Зато умеет подбирать баскетболистов «на свой кошелек». Достаточного уровня, чтобы забивать сверху после мастерских «парашютных» передач Калатеса, которыми он армейцев сегодня просто замордовал.

Впрочем, не до смерти – у ЦСКА и своих козырей хватает. Практически весь матч прошел в равной борьбе, лишь однажды хозяевам удалось оторваться на 10 очков, да и то ненадолго. Это были сплошные «качели», сплошная «заруба», сплошной «матч для «Финала четырех».

Что ж, тем приятнее, что наши выиграли. Это был настоящий командный баскетбол, в котором есть кого выделить. Например, Никиту Курбанова, который не только был, как обычно, хорош на подборе, но и умудрялся отдавать блестящие голевые передачи. Или Кори Хиггинса, на которого во второй половине «повесили» такую сложную оборонительную задачу, как опека Калатеса. Или Уилла Клайберна, игравшего в стиле «Курбанов, но еще и прохожу-забиваю сам». Там было много, очень много всего.

И, конечно, Родригес. В итоговом протоколе у него всего две голевых. Ну что ж, здоровья тебе, составитель этого дурацкого протокола.

Хотя нельзя не признать и то, что испанец сегодня больше забивал, чем пасовал. Именно он за 49 секунд до финальной сирены забросил сумасшедший трехочковый, после которого орущая толпа «зеленых» греческих болельщиков могла с чистой совестью отправляться по домам: 74:69 в пользу армейцев. Все, дело сделано. Хотя нельзя не отметить и еще один точный дальний бросок – от Хиггинса, в самом начале 38-й минуты, после подбора Родригеса и паса Клайберна: 71:63.

ЦСКА упросил свое лидерство в Евролиге: две победы от ближайшего преследователя. Собственно, весь оставшийся регулярный чемпионат армейцы могут спокойно валять дурака. Они в любом случае будут играть четверьфинальную серию с преимуществом своей площадки.

«Химки» же вновь закрепились в «зоне плей-офф». И вовсю поглядывают на квартет лидеров, пусть добраться до него и будет весь непросто.

Эй, Греция! А у тебя правда есть клубный баскетбол?..

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 70:75 (20:15, 9:16, 22:20, 19:24)

«Панатинаикос»: Паппас (14), Н.Калатес (13+11 передач), Т.Адетокунбо (13), Кей.Си.Риверс (11).

ЦСКА: Родригес (21), Хиггинс (14), Хантер (12), Де Коло (10).