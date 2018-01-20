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На самом деле именно этот матч был самым сложным для России на нынешней, «сдвоенной» (то есть, два тура подряд, всего за четыре дня) неделе. Да, вчера и я, и вы искренне радовались разгрому, который «Химки» учинили «Олимпиакосу» в Подмосковье. Однако играть с греками дома и в гостях – две большие разницы. И если в четверг Алексей Швед с партнерами в Мытищах сумели сдержать самого Василиса Спанулиса, то сегодня у другого суперплеймейкера Ника Калатеса шансов на успех было побольше. Ведь он был у себя дома.

Кстати, Калатес раньше играл и у нас, за краснодарский «Локомотив». Зря отпустили. А нынешний «Панатитнаикос» в финансовом смысле – команда далеко не супер. Зато умеет подбирать баскетболистов «на свой кошелек». Достаточного уровня, чтобы забивать сверху после мастерских «парашютных» передач Калатеса, которыми он армейцев сегодня просто замордовал.

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«Химки» объелись озверина? Желто-синие разгромили «Олимпиакос»

Впрочем, не до смерти – у ЦСКА и своих козырей хватает. Практически весь матч прошел в равной борьбе, лишь однажды хозяевам удалось оторваться на 10 очков, да и то ненадолго. Это были сплошные «качели», сплошная «заруба», сплошной «матч для «Финала четырех».

Что ж, тем приятнее, что наши выиграли. Это был настоящий командный баскетбол, в котором есть кого выделить. Например, Никиту Курбанова, который не только был, как обычно, хорош на подборе, но и умудрялся отдавать блестящие голевые передачи. Или Кори Хиггинса, на которого во второй половине «повесили» такую сложную оборонительную задачу, как опека Калатеса. Или Уилла Клайберна, игравшего в стиле «Курбанов, но еще и прохожу-забиваю сам». Там было много, очень много всего.

И, конечно, Родригес. В итоговом протоколе у него всего две голевых. Ну что ж, здоровья тебе, составитель этого дурацкого протокола.

Хотя нельзя не признать и то, что испанец сегодня больше забивал, чем пасовал. Именно он за 49 секунд до финальной сирены забросил сумасшедший трехочковый, после которого орущая толпа «зеленых» греческих болельщиков могла с чистой совестью отправляться по домам: 74:69 в пользу армейцев. Все, дело сделано. Хотя нельзя не отметить и еще один точный дальний бросок – от Хиггинса, в самом начале 38-й минуты, после подбора Родригеса и паса Клайберна: 71:63.

ЦСКА упросил свое лидерство в Евролиге: две победы от ближайшего преследователя. Собственно, весь оставшийся регулярный чемпионат армейцы могут спокойно валять дурака. Они в любом случае будут играть четверьфинальную серию с преимуществом своей площадки.

«Химки» же вновь закрепились в «зоне плей-офф». И вовсю поглядывают на квартет лидеров, пусть добраться до него и будет весь непросто.

Эй, Греция! А у тебя правда есть клубный баскетбол?..

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 70:75 (20:15, 9:16, 22:20, 19:24)

«Панатинаикос»: Паппас (14), Н.Калатес (13+11 передач), Т.Адетокунбо (13), Кей.Си.Риверс (11).

ЦСКА: Родригес (21), Хиггинс (14), Хантер (12), Де Коло (10).

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