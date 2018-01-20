20 января в УСК ЦСКА пройдет ветеранский матч, посвященный 90-летию Александра Гомельского. В память о выдающемся советском тренере на паркет выйдут мировые звезды прошлых лет, многие – с опытом выступлений за армейцев. Заокеанский баскетбол в единственном числе представит 47-летний Джулиус Нвосу – нигерийский центровой, давно проживающий в Хьюстоне и хорошо знакомый болельщикам красно-синих по середине 90-х.

В 1995 году Нвосу стал одним из первых легионеров в истории российского клубного баскетбола. В роли основного центрового ЦСКА нигериец не стушевался – благо прибыл в Москву не откуда-нибудь, а из «Сан-Антонио», клуба-лидера Западной конференции НБА тех лет. Армейские болельщики его сразу полюбили.

Вместе с Нвосу ЦСКА добрался до первого в российской истории «Финала четырех» Евролиги. Это сейчас столичный клуб попадает туда почти всегда, а для «лихих» 90-х это было грандиозное событие. Нигериец в той Евролиге был третьим в команде по результативности (12,8 очка в среднем за матч) и лучшим по подборам (9,2).

Впрочем, с тех пор много воды утекло. Молодое поколение любителей баскетбола уже и не вспомнит ни Нвосу, ни сменившего того на позиции центрового ЦСКА американца Маркуса Уэбба. Еще бы. В новом тысячелетии за красно-синюю команду выступало столько суперзвездных легионеров, что глаза разбегаются. Джей Ар Холден, Траджан Лэнгдон, Милош Теодосич, Рамунас Шишкаускас и далее по списку.

А вот сам Нвосу сохранил память о том армейском сезоне на всю жизнь. По его признанию, если не считать НБА, Россия – главная страна в его баскетбольной карьере. А ему есть из чего выбирать. За 14 лет профессиональных выступлений он отметился в 14 (!) различных лигах…

«20 ЛЕТ НЕ БЫЛ В МОСКВЕ»

– Как получилось, что вы примете участие в матче памяти Гомельского? Неужели все эти годы держали связь с Москвой?

– Нет, конечно. Когда примерно месяц назад со мной связался Юрий (Юрков, вице-президент ЦСКА. – Прим. «Советского спорта») и пригласил на игру, я был сильно удивлен. Ничего себе, подумал, меня еще не забыли! Согласился, разумеется, сразу. Надо было только успеть оформить визу. Как раз сейчас жду, когда вернут паспорт – и сразу вылетаю в Москву (телефонный разговор состоялся в среду, Нвосу еще находился в Штатах. – Прим. «Советского спорта»).

– Кроме Юркова кого еще в нынешнем ЦСКА знаете?

– Думаю, никого. Это же был так давно. Мне кажется, только Юрий с тех пор в клубе и остался.

– Когда предыдущий раз посещали Москву?

– Дайте подумать. Наверное, в 1997 году. Приезжал с «Панатинаикосом» на матч Евролиги против «Динамо». Это ж сколько лет прошло… Двадцать! Вот это да…

– А как же сезон-1998/99 в «Автодоре»?

– Так из Саратова я почти сразу уехал, еще осенью. Возникло недопонимание с руководством по поводу зарплаты.

«ЦСКА ПЛАТИЛ МНЕ 200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ»

– Если не секрет, сколько вы получали в ЦСКА-1995/96?

– По-моему, 200 тысяч долларов в год. По меркам нынешнего ЦСКА это, наверное, очень-очень мало.

– Да, нынешние армейские лидеры – мультимиллионеры. Следите за выступлениями бывшего клуба в Евролиге?

– Не то чтобы очень внимательно. Но я заходил на сайт ЦСКА – даже по его внешнему виду понятно, как классно там все сейчас организовано. И в Евролиге команда уже много лет держит очень высокую планку. «Финалы четырех» вообще не пропускает. Рад, что ЦСКА стал европейским суперклубом.

– Вы с ЦСКА тоже выходили в «Финал четырех». И заняли там третье место, победив «Реал». Чем запомнился тот армейский сезон?

– Тем, что нас невозможно было обыграть в Москве. Мы победили во всех домашних матчах Евролиги, болели за нас незабываемо! И ночная московская жизнь была что надо. Вокруг огни большого города, все сверкает… А еще у нас был замечательный коллектив. Мы часто собирались всей командой, ходили в рестораны, отмечали дни рождения. Было много подколов, шуток. Особенно хочу повидать Игоря Куделина и Сергея Панова. Мои лучшие друзья в те годы. Про Юркова я уже сказал. Он мне тогда был как отец.

– Может, еще кого вспомните?

– Ах, да, чуть не забыл! Жду не дождусь встречи с «бабУшка». С женщиной, которая помогала мне тогда в Москве в быту, готовила еду. Даже не представляю, что бы я делал без нее.

«НАДО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ В КНИГУ ГИННЕССА»

– В ЦСКА вам нравилось. Почему же не задержались в команде больше, чем на сезон?

– Да я бы остался. Но меня после удачной игры в Евролиге пригласил «Бостон Селтикс». Не мог же я отказаться от шанса вернуться в НБА. В 25 лет! Я же не знал, что перед самым сезоном получу травму и контракт со мной расторгнут… Потом опять захотел в ЦСКА. Но было поздно, москвичи уже подписали Маркуса Уэбба. В итоге оказался в «Панатинаикосе».

– А затем выступали во Франции, на Филиппинах, в Иране, Японии, Турции, Ливане, Румынии, Доминиканской республике, Сирии, Венесуэле, Эмиратах и даже во второй китайской лиге…

– Друзья говорят, что пора подавать заявку в книгу рекордов Гиннесса. Уверен, никто в истории не поиграл в таком большом количестве баскетбольных чемпионатов, как я. Однако номером один для меня была и остается Россия. Там я чувствовал себя лучше всего. Если не брать родную Нигерию и Штаты, разумеется. В профессиональном плане главным стал сезон в «Сан-Антонио». Как раз перед ЦСКА. Играть в одной команде с самим Дэвидом Робинсоном – это было что-то. Пусть даже тренеры редко выпускали на площадку.

– Это тогда вы обзавелись домом в Техасе?

- Да, хотя учился я в Виржинии, осел в Техасе. Правда, живу не в Сан-Антонио, а в Хьюстоне. Здесь после баскетбола занимался разным бизнесом. Сейчас это связано с грузовыми автомобилями. Раньше работал в нефтяной компании. Но попал под сокращение.

- При президентстве Дональда Трампа найти работу стало проще?

- Пожалуй, да. Бизнес в США получил новый импульс.

«В НИГЕРИИ БЫВАЮ КАЖДЫЕ 2-3 ГОДА»

– В баскетбол по-прежнему играете?

– И в баскетбол, и в футбол. Я ведь в детстве начинал футболистом. В Нигерии у меня было пять братьев и сестра. Все занимались спортом. Я ушел в баскетбол, только когда вымахал сильно за два метра.

– На родине часто бываете?

– Люблю Нигерию. Однако делать там особо нечего – приезжаю раз в два-три года, не чаще. Пробовал себя помощником главного тренера национальной сборной, но это продолжалось недолго. В нигерийском баскетболе масса проблем. Организация на очень низком уровне.

– Вы были капитаном сборной Нигерии на нескольких турнирах. А во время чемпионата мира 1998 года вас поймали на применении эфедрина и дисквалифицировали на два месяца. Как относитесь к проблеме допинга в мировом спорте? И что думаете о последних нападках по этой части на Россию?

– Тот неприятный эпизод в Афинах я уже много раз объяснял – купил лекарство на рынке в Лагосе, не проверив. Что касается борьбы с российским допингом, то я об этом ничего не знаю. Если здесь замешана какая-то политика, ничего хорошего в этом нет. А вообще, допинг – это плохо.

Напомним, что матч в честь 90-летия А.Я. Гомельского начнется в УСК ЦСКА в 17.00 по московскому времени.