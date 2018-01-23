«Движение вверх» побил «Аватар». Да, у фильма есть недостатки, но его все равно хочется только хвалить.

«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Его уже посмотрело 9.35 млн человек. Да что там, фильм про победу советской баскетбольной сборной над американцами в финале Олимпиады 1972 года по сборам побил сам «Аватар». 2373,1 млн «Движения вверх» против 2323,1 млн картины Дэвида Кэмерона. Это феномен, на стыке спорта и кинематографа. Еще раз, фильм про баскетбол побил «Аватар», казалось бы, недосягаемую величину, технологическую сенсацию того времени, самый кассовый фильм в истории кинематографа в конце концов.

Это фантастика. Фантастика потому, что баскетбол в России, будем честны, как минимум с точки зрения зрительского интереса, находится в яме. На Единую Лигу ВТБ не ходят. Она скучна и уныла. Интерес к баскетболу минимальный, по сравнению с другими, топовыми видами спорта – футболом, хоккеем, биатлоном, боксом. Посмотрите, даже на этом сайте, чтобы перейти в баскетбольный раздел, вам нужно открыть дополнительную вкладку. Его нет на главной странице. А тут выходит фильм про этот самый баскетбол, который взрывает все медиа пространство на недели вперед, становится главной картиной этой зимы и бьет рекорды. Круто ведь. Приятно. Особенно для людей, которые реально любят и преданы этой игре. Ежик, где ж ты был?

Прокат фильма уже вот-вот подходит к концу, но его все еще хочется обсуждать. И обсуждают ведь. Куча рецензий, отзывов, мнений. Большинству фильм понравился. Есть за что. Наверное, главная причина – это событие, которое и легло в основу фильма. Победа советской сборной в финале Олимпиады является главным баскетбольным достижением в истории страны, и, наверное, одним из главных достижений в истории нашего спорта в принципе. И дело не в том, что победили американцев, вечных идеологических врагов. Черт бы с ним. Дело именно в этих последних трех секундах. Это сама по себе красивая киношная история, когда отчаяние резко сменяется ликованием, которая не может не впечатлить.

Хотя, и о вторичных факторах забывать не стоит. Актерский состав, например. Один Машков только чего стоит. Есть и юмористические ветки. Например, афроамериканцы с улиц, которые обыграли наших в стрит-бол. Они комичны. «Если мы обыграли их, а они обыграли сборную США, то кто тогда мы?» — спрашивают они себя в конце. Это неплохо. Да и сам по себе фильм снят прилично, картинка красивая. К той же «Легенде №17» было гораздо больше вопросов.

Самое большое достоинство фильма – это то, как в нем показан непосредственно баскетбол, сама игра с ее деталями и тонкостями. Не только на самом событии, как победа в финале Олимпиады за 3 секунды до конца, и не только на персонажах держится фильм. Он еще и держится именно на баскетболе. Это заметно с самого начала. Гаранжин и его помощник Моисеев смотрят, как Гомельский прощается с командой. Моисеев заступает на паркет, а Гаранжин отводит его в сторону, за линию. Не положено.

Это и внимание к такой детали, как бесконечные ротации Гаранжина. Он постоянно ищет оптимальные сочетания, точечно меняет игру, действует, исходя от того, что делает его соперник. В финальном матче он ждал объявления стартовой американской пятерки и в последний момент изменил свой старт, усадив капитана Паулаускаса, понимая, что он пригодится после. Он не вносит изменения в игру, когда советская сборная унизительно проигрывает американским студентам. Вместо этого, Гаранжин смотрит на комбинации, стиль игры и защиты соперника, дабы понять тенденции, которые исповедовал американский баскетбол тех лет. Вместо сиюминутной победы, он изучает американский прессинг, дабы разбивать его в главной игре.

Это и то, как он гоняет Саканделидзе и Коркия, которые и в реальности были одними из самых быстрых игроков на своих позициях. В исторической перспективе мы запомнили Едешко как пасующего игрока. Именно Гаранжин в фильме привил ему эту культуру паса, заставил учиться видеть площадку. Он нашел подход к главной звезде команды Сергею Белову. Не стал загонять его в рамки и роли, понимая, что именно такие особенные игроки добывают победы. Например, современная НБА – это лига звезд. Тот тренер, который не может найти общий язык с главным игроком, обречен на провал.

В образе Гаранжина в исполнении Машкова мы получаем не только человека со своими личными семейными проблемами, которые он решает с помощью баскетбола, но и получаем действительно сильного и умного тренера. За счет этого, мы понимаем, что победа в финале достигнута не только за счет банального вопреки, желанию и силе духа. Она достигнута, во многом, за счет тактики и глубокой подготовке.

Но главное – это то, как изображен финальный матч. Ему выделено почти час хронометражного времени. Практически час ты смотришь баскетбол, но это не вызывает недоумения. Скорее наоборот. Матч воссоздан практически полностью, на экране есть счет, показано каждое забитое очко, наиболее важные моменты акцентированы. Например, перехват Саканделидзе в начале игры, дуэль Дага Коллинза и Сергея Белова, стычка между Коркия и Джонсоном, после которой оба получили удаления.

Ну и, конечно, знаменитые 3 секунды, бросок Саши Белова, который воссоздан покадрово. А также то, что было до них – долгие эмоциональные разбирательства, отчаяние в глазах советских спортсменов, радость в глазах американцев. Такой подход воспринимается очень необычно и свежо, по сравнению со многими другими спортивными драмами, где финальный матч или бой показан урывками. Здесь же ты понимаешь, почему он был столь важен и столь значим. Это один из главных факторов, почему фильм стал столь успешным, и почему он действительно хорош.

Разве что, данков в фильме ну слишком много. Понятен уход в зрелищность. Но можно же было разбавить их обычными бросками из-под кольца, от щита. Ну не верится в Сергея Белова, который ставит данком из-под ноги через двух соперников. Это слишком. Ценность броска сверху из-за этого потерялась.

Конечно, у фильма есть недостатки, от которых и отталкивались критики фильма. Исторических неточностей в картине достаточно. Но кино ведь художественное. Во многих художественных фильмах, основанных на реальных событиях, пренебрегают историческими фактами, дабы сценарий работал лучше, чтобы у зрителя было больше эмоций. Это нормально, и в «Движении вверх» это оправдано.

Возьмем Паулаускаса, которого в картине изобразили антисоветчиком, мечтающим о некой заветной свободе. Душно ему видите ли в СССР, в Евролиге хочет играть. На самом деле, Модестас таковым не был. Душа и капитан сборной, который до сих пор с ностальгией отзывается о советском прошлом. Можно ли его было изобразить таким, настоящим? Наверное, да. Но, с другой стороны, эмоциональная сторона героя тогда не была бы раскрыта должным образом.

Паулаускас уже вот-вот собирается сбежать, но передумывает в последний момент. Решает не бросать команду. Перед началом матча он уже жалеет о своем решении, когда Гаранжин сажает его на лавку. Все пропало, и сидеть ему, кажется, в тюрьме. Его выпускают во второй половине, и он вносит вклад в победу команды. После победы он понимает, что, если бы сбежал, то не стал бы олимпийским чемпионом. А, еще более вероятно, советская сборная не смогла бы победить без него. Он понимает, что все было не зря. Зритель видит это, эмоция проходит, сценарная арка работает.

И все здесь нормально, и ни за какую историческую справедливость биться не надо, учитывая, что сам Паулаускас никак на это не возражал. Единственная проблема в том, что мотивацию литовца не докрутили. Не совсем понятно, почему он так не любит СССР. Потому что ему песню не дали допеть? Потому что премиальных мало дали? Слабо. Но, если бы его сделали уж совсем ненавистником Страны Советов, то и негодования по этому поводу было бы больше. Я и сам скептически относился к фильму до его просмотра, узнав, как изобразили Паулаускаса. Нынче мода на картины и мнения, которые обличают «проклятый тоталитарный» Советский Союз. Но, в случае с персонажем литовца, одно нивелирует другое. Историческая неточность нивелируется слабой мотивацией персонажа. В итоге, получается удобоваримо.

В эту же категорию можно занести сюжетные арки Александра Белова и Владимира Кондрашина, чью фамилию заменили на Гаранжин. Их арки так же работают, так или иначе вызывая эмоции. Разве что, Сашу Белова можно было раскрыть по-другому, через баскетбол, а не через болезнь. Все-таки, он был одним из лучших центровых Европы, который, во многом, опережал свое время. Покажите, почему он был так хорош, почему именно он так много играл в том матче и забил победные очки. Явно ведь не потому, что болен был. Да и на это можно закрыть глаза.

И все-таки, господа заседатели, критикующие картину за якобы ложь. Не слишком ли громко звучит сие слово? Ложь! Не слишком ли вы много на себя берете? Прекратите уже быть снобами, от которых тошно. Это художественное произведение. А главной оценкой при просмотре такого фильма, еще и рассчитанного на массового зрителя, служит именно общее впечатление. С этим картина справляется, она работает и вызывает эмоции. А если это общее впечатление вам портит эта якобы ложь, то это, скорее, не так что-то с вами.

Напор на патриотизм? Киноагитка? Снимаем о прошлом, потому что нет ничего в настоящем? Кому как, каждый увидел, что захотел. Я увидел красивое кино, историю про красивую победу, которая была на самом деле. Было ли мне приятно, что это сделали мои соотечественники? Безусловно. Бил ли я себя в грудь после просмотра, с криками, что мы крутые и всех порвали? Нет. Это они крутые, это их победа. Не моя и не наша. И фильм это хорошо показал.

И еще. Даже в последние дни кинопроката залы на «Движение вверх» заполняются практически полностью. Не на мерзкие быдло-комедии типа «Горько!», где главный персонаж – это водка. Не на комедии от Камеди Клаба, от сортирного юмора в которых хочется плакать, а не смеяться. Не на «Адмирала», в котором Колчака изобразили чуть ли не святым, а не предателем и убийцей, коим он являлся на самом деле. Не на фильм про Высоцкого, в котором его изобразили отвратительным наркоманом, а не голосом эпохи. Не на «Сталинград» – красивый, но абсолютно безыдейный фильм про одно из самых страшных событий Великой Отечественной. А на фильм про баскетбол, про спорт, про красивую победу, про людей со своими слабостями. Да, в нем есть недостатки. Но нужно быть очень скучным, высокомерным и обиженным на жизнь снобом, чтобы эти недостатки хоть как=то перечеркивали его достоинства и общее впечатление. Это тот случай, когда за российского зрителя не стыдно