Двукратный вице-чемпион мира, экс-центровой сборной России Михаил Михайлов давно живет в Мадриде, но в России в последние десять лет работал тренером с четырьмя командами. 20 января в Москве прошел матч, посвященный 90-летию Александра Яковлевича Гомельского, в числе участников был и Михаил.

«У ГОМЕЛЬСКОГО ЧУВСТВОВАЛАСЬ ХАРИЗМА»

– Не удивились, что вас пригласили на матч, посвященный 90-летия Александра Гомельского, хотя вы никогда не играли в ЦСКА?

– Немного удивился. Но мне объяснили, что хотели собрать побольше игроков из 90-х. Одна команда – легенды России. Нашими соперниками стали легендарные европейские баскетболисты, они ведь тоже не представляли какой-то один клуб.

– Это аргумент.

– Тем более, матч посвящен великому человеку Александру Яковлевичу Гомельскому.

– С Гомельским в жизни пересекались?

– Один раз. Это было в 2000 году. Он предлагал мне перейти в ЦСКА.

– Харизма чувствовалась?

– Конечно! Только такой харизматичный человек мог управлять такой командой, которая подобралась на Олимпиаду 1988 года. В ней играли звезды, личности – Сабонис, Марчюленис, Волков, Тараканов, Куртинайтис, да всех двенадцать игроков надо называть! Это были не просто звезды, а личности.

– Вернемся к вашему разговору. Отказать Александру Яковлевичу трудно. Чем мотивировали свой отказ переходить в ЦСКА?

– Если б Александр Яковлевич позвонил мне пораньше, я бы вряд ли смог отказаться от предложения президента ЦСКА. Но я уже подписал контракт с «Урал-Грейтом». Я об этом честно Гомельскому и сказал. «Александр Яковлевич, если бы вы были на моем месте, наверняка поступили бы также». Слово надо держать. Реноме зарабатывается годами, а потерять его можно быстро. Александр Яковлевич, как человек мудрый, со мной согласился. Хотя предлагал лучшие условия, чем в «Урал-Грейте». Но я провел два прекрасных сезона в Перми.

«ПОКА Я ЕДИНСТВЕННЫЙ РОССИЯНИН В ИСТОРИИ «РЕАЛА»

– В Википедии написано, что с 2014 года и по настоящее время вы являетесь тренером молодежной сборной России до 20 лет. Исправьте ошибку.

– С 2015 года я не работаю со сборной. В прошлом году тренировал в Ярославле. Сейчас – безработный.

– К нынешнему «Реалу» имеете какое-то отношение, например, в качестве консультанта?

– В клубе не работаю ни в каком качестве. Состою в ассоциации ветеранов «Реал Мадрид». Иногда играю за ветеранов. Но отношения с тренерским штабом и руководством клуба у меня хорошие. С генеральным директором Альберто Эрреросом я играл в свое время за «Реал» и «Эстудиантес». С руководителем молодежного проекта Альберто Ангуло мы играли друг против друга. У него два года тренировался мой сын.

– В клубном музее висит ваше фото?

– Вы знаете, так получилось, что я ни разу не был в клубном музее. Возможно, там есть упоминание про меня. Я ведь пока единственный россиянин в истории королевского клуба.

– Наткнулся на ваше интервью 1997 года. Вы тогда были недовольны своим игровым временем в «Реале». Спустя 20 лет мнение изменилось?

– Я стал мудрее, сам уже поработал тренером, больше знаю. Изменилось видение, как должен работать тренер. В Мадриде собираются сильнейшие европейские баскетболисты. Все хотят играть по 40 минут. Я не был исключением. Но где найти баскетболиста, который был бы доволен своим игровым временем?

– Тогда вы сказали, что Желько Обрадович подтвердил свое реноме деспота. Теперь с тренерской колокольни, как цените методы Желько?

– Тренер должен быть деспотом, но умным деспотом. Желько именно такой. Сейчас с годами я это понимаю. Он мне очень много дал в плане понимания баскетбола.

– В вашей игровой карьере кроме Обрадовича были еще такие глыбы, как Владимир Кондрашин, Сергей Белов, Станислав Еремин. Тренер Михайлов к кому из них ближе?

– К Владимиру Петровичу Кондрашину, у которого я начинал. Яркий представитель ленинградской баскетбольной школы. У него я учился не только азам баскетбола, Владимир Петрович закладывал в нас жизненное мировозрение.

«САБОНИСА ДАВНО НЕ ВСТРЕЧАЛ»

– Вы решили сходить на баскетбол. Можете позвонить в клуб и попросить билет?

– Да, конечно, без проблем – и на матч «Эстудиантеса», и на матч «Реала». В администрации «Эстудиантеса» еще остались люди, которые там работали в 1994-95 годах, когда я играл. До сих пор поддерживаю контакты с этими людьми. Кстати, мой сын там сейчас занимается. Тоже самое и с «Реалом». Надо лишь позвонить и мне дадут пропуск в ложу для ветеранов клуба. Единственное, перед матчами с «Барселоной» и ЦСКА нужно позаботиться о пропуске заранее. Эти игры всегда проходят при аншлагах. Места в ложе для ветераном может не хватить.

– Запомнилась фраза из одного вашего интервью: «Дом, там, где лежат зимние вещи». Ваши зимние вещи лежат в Мадриде?

– Сейчас скажу по-другому: дом там, где живет твоя семья. А живем мы в Мадриде. Но для меня Россия всегда остается Родиной – большой и малой. И когда у меня появляется возможность поработать в России, я всегда еду с большим удовольствием. И сейчас жду предложений из России.

– У вас дом или квартира?

– Таунхауз.

– Сабониса часто встречаете?

– Раньше – чаще. И в Мадриде, и когда на море отдыхали. У Сабониса дом в Марбелье и у меня неподалеку тоже домик на побережье. Но сейчас уже давно не видел. Как-то не пересекаемся.

– Сын Сабониса в НБА заметная фигура. Гены сказываются?

– Гены важны, но в первую очередь решают трудолюбие и желание.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Михаил МИХАЙЛОВ

Родился 17 мая 1971 года в Златоусте (Челябинской области)

Карьера игрока: Спартак (Ленинград/ Санкт-Петербург) (1990/92), Светлана (Санкт-Петербург) (1993), Эстудиантес (Испания) (1994/96), Реал (Испания) (1996/98, 1999/2000), Арис (Греция) (1998/1999), Урал-Грейт (Россия) (2000/2002), Снайдеро (Италия) (2002/2003), Кахасоль (2003/2004), Урал-Грейт (2004).

Карьера тренера: Спартак-Приморье (Россия) (2006/2009), Красные Крылья (Россия) (2010), Автодор (2013), сборная России (до 20 лет) (2014/15).

Достижения: Двукратный вице-чемпион мира (1994, 1998), вице-чемпион Европы (1993), бронзовый призер ЧЕ (1997) – все в составе сборной России, чемпион СНГ (1992) в составе «Спартака» (Санкт-Петербург), двукратный чемпион России (2001, 2002)в составе «Урал-Грейта», трехкратный чемпион Испании 1998, 1999, 2000, двукратный вице-чемпион 1997, 1998 – все в составе мадридского «Реала».

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