Продолжение беседы с двукратным вице-чемпионом мира, экс-центровым сборной России Михаилом Михайловым, который живет в Мадриде.

«ЕЗЖУ МИМО ДОМА БЭКХЕМА, НО ЕГО НЕ ВИЖУ»

– Жизнь в Мадриде дорогая?

– В Москве и Санкт-Петербурге жизнь намного дороже.

– Медстраховка во сколько обходится?

– Моя медстраховка стоит 60 евро в месяц – не критично. Но пока, тъфу-тъфу, на здоровье не жалуюсь.

– Каковы шансы встретить на улице звезд футбольного «Реала» – к примеру, Криштиану Роналду или Серхио Рамоса?

– На улице – тяжело, по улицам они не гуляют. Хотя в мою бытность игроком я часто встречал звезд того поколения – Роберто Карлоса, Фернандо Йерро, Давора Шукера. Они на баскетбол ходили, пересекались также на каких-то клубных мероприятиях. Да и на дискотеках их можно было встретить. Может, нынешние звезды тоже по дискотекам ходят, не могу сказать, потому что сам давно уже не хожу. Кстати, недалеко от меня дом Дэвида Бэкхема. Часто проезжаю мимо, но, скажу так, рукой он мне из-за заборчика не машет.

А вот с Роберто Карлосом знаком. Он не обзавелся своим жильем, когда играл в «Реале». Потом подписал контракт с «Фенербахче», но захотел, чтобы у него была какое-то временное жилье в Мадриде. Планировал частенько приезжать, надо было где-то останавливаться. У нас есть еще квартира в хорошем районе. Жена обратилась в агентство недвижимости с целью сдать эту квартиру. И Роберто Карлос обратился в это же агентство – чтобы снять. Ему нашу квартиру порекомендовали. Он приехал, посмотрел, все ему понравилось, и он арендовал нашу квартиру.

– Вы сидите дома, вдруг заходит Роберто Карлос. Какой диалог между вами произошел?

– Он присмотрелся, узнал во мне бывшего баскетболиста «Реала». Но ни о чем таком мы не говорили. Обычный разговор арендодателя с арендатором. Обсудили нюансы и все. А в прошлом году Роберто Карлос звонил, узнавал, не сдается ли опять эта квартира? Увы, сейчас там другие люди живут.

«БИЛЕТ НА КЛАССИКО – 350 ЕВРО»

– Что происходит с футбольным «Реалом»? Пишут, что дни Зидана сочтены.

– В любом клубе бывают проблемы. Но в «Реале» очень сильный состав. Думаю, команда этот кризис скоро преодолеет. А насчет Зидана скажу так, он всегда пользовался и сейчас пользуется поддержкой президента клуба Флорентино Переса. Не думаю, что его уволят.

– На футбол тоже без проблем можете сходить?

– Конечно, могу. Надо позвонить в ассоциацию ветеранов клуба, попросить билет. Но билет надо будет покупать, в отличие от баскетбола.

– Какова стоимость билета на классико с «Барселоной»?

– Стоимость сильно разница в зависимости от сектора. Недавно меня просили достать билет на классико. Это были неплохие места, и цена их была немного выше средней – порядка 350 евро.

– Сколько раз вы побывали на классико?

– На классико у меня не получалось побывать. Я был всего на трех матчах. Одна встреча была Лиги чемпионов, две – ла лиги. Причем перед одним матчем нас, баскетбольный «Реал», чествовали на «Сантьяго Бернабеу». Мы тогда выиграли Кубок Сапорты (второй по значению Еврокубок. – Прим. ред.).

– С тревогой следили за событиями в Каталонии?

– Особой тревоги не было – был уверен, что все закончится так, как и закончилось. Ведь против отделения выступает большое количество жителей Каталонии. Они просто не пришли на референдум, посчитав это полной ерундой. Никакой логики в отделении нет. Что со спортивной точки зрения, что с политической. Каталония интересна миру только в составе Испании. В случае отделения начались бы проблемы с Евросоюзом, крупный бизнес начал бы потихоньку уходить.

«КОНДРАШИН – ПИТЕРСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ, ОН БЫЛ ВЫШЕ «КОММЕРЦИИ»

– В России бьет рекорды по сборам фильм «Движение вверх». В интернете фильма пока нет, но наверняка читали отзывы?

– Фильм в интернете есть. Моя жена уже посмотрела, но я не буду – хочу в России в кинотеатре посмотреть.

– Мнения о картине диаметрально противоположные. У вас уже сложилось представление со слов жены, из рекламных роликов?

– Больше со слов людей, не имеющих отношение к баскетболу. Был недавно в России, ездил на такси. Таксисты, видимо, из-за большого роста узнавали во мне баскетболиста. Они отзывались о фильме очень хорошо.

Конечно, на взгляд профессионала, там много допущений, которые коробят. Общался я и с людьми, которые в те времена были близки к Кондрашину. Они говорили, что в фильме много недостоверных фактов. А по себе скажу, что не все продавали икру, занимались коммерцией, возили валюту.

– Жены и вдовы главных действующих лиц подали в суд на создателей. Вдове Владимира Кондрашина сценарий категорически не понравился, поэтому авторы фильма поменяли фамилию главного тренера на Гаранжин.

– Да, я знаю, что фамилию моего первого тренера в фильме поменяли. Мы не раз ездили с Кондрашиным за границу. Никогда не видел, чтобы Владимир Петрович занимался какой-то коммерцией. Это был человек питерского воспитания. Врожденная интеллигентность не позволяла Кондрашину заниматься такими делами. Он был выше этой «коммерции».

– Давно бывали в городе Златоусте?

– В апреле прошлого года. В Челябинске живут мои родные люди – бабушка, тетя с дядей, двоюродная сестра, я их навещаю по мере возможности, и заезжаю в Златоуст. Там остались одноклассники, друзья детства.

– Вы, наверное, главная спортивная гордость Златоуста?

– Не считают себя таковым. Потому что среди моих земляков Анатолий Карпов и Лидия Скобликова.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Михаил МИХАЙЛОВ

Родился 17 мая 1971 года в Златоусте (Челябинской области)

Карьера игрока: Спартак (Ленинград/ Санкт-Петербург) (1990/92), Светлана (Санкт-Петербург) (1993), Эстудиантес (Испания) (1994/96), Реал (Испания) (1996/98, 1999/2000), Арис (Греция) (1998/1999), Урал-Грейт (Россия) (2000/2002), Снайдеро (Италия) (2002/2003), Кахасоль (2003/2004), Урал-Грейт (2004).

Карьера тренера: Спартак-Приморье (Россия) (2006/2009), Красные Крылья (Россия) (2010), Автодор (2013), сборная России (до 20 лет) (2014/15).

Достижения: Двукратный вице-чемпион мира (1994, 1998), вице-чемпион Европы (1993), бронзовый призер ЧЕ (1997) – все в составе сборной России, чемпион СНГ (1992) в составе «Спартака» (Санкт-Петербург), двукратный чемпион России (2001, 2002)в составе «Урал-Грейта», трехкратный чемпион Испании 1998, 1999, 2000, двукратный вице-чемпион 1997, 1998 – все в составе мадридского «Реала».