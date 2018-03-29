Подмосковные «Химки» проиграли предпоследний матч регулярного чемпионата Евролиги, уступив на домашней площадке турецкому «Фенербахче».

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ДВА ПОРАЖЕНИЯ «ХИМОК»

«Химки» добились своей задачи-минимум – пробились в плей-офф Евролиги. И команду… накрыло. Поражение от ЦСКА все в той же Евролиге было в какой-то мере ожидаемо (хотя фанаты желто-синих верили – их клуб способен побороться за победу). Но следом на своей площадке подопечные Барцокаса уступили еще и в Лиге ВТБ – на этот раз УНИКСу.

Что это было?

Нет, казанцы, бесспорно, сильны. А «Химки» потеряли многих игроков основы. Андрей Зубков, Дмитрий Соколов, Джеймс Андерсон, Тайлер Ханикатт – все эти парни застряли в лазарете. Плюс – накопилась усталость. Плюс, видимо, сказалась легкая потеря мотивации – на выдохе (в плей-офф ведь вышли!) непросто оставаться собранными, выкладываясь полностью на протяжении 40 минут новой игры.

А может, просто не свезло. Такое тоже бывает.

Только путевка в четвертьфинал – еще полдела. Важно – с кем там играть! «Финал четырех» - близок как никогда в истории подмосковного клуба. А преимущество своей площадки на первой стадии плей-офф – оно реально! И оно может помочь завоевать путевку в сербскую столицу.

Впрочем, для этого надо предельно мощно сыграть в последних турах. В том числе – со стамбульским «Фенером». С действующим чемпионом Евролиги. Зато – на собственном паркете. При полных трибунах «Арены Мытищи».

Последний фактор – поможет?

ДАЛЬНИЕ ЗАЛПЫ ХОЗЯЕВ

- «Фенербахче» будет предельно мотивирован! – признавался накануне Барцокаса.

Правда, не вполне ясно – почему. Стамбульцы точно не опустятся ниже третьего места. На первую строчку тоже не выйдут никак – ее давно забронировал ЦСКА. Упираться из принципа – мол, мы – великая команда? Это не в духе Желько Обрадовича. Кто-кто, а он умеет расставлять приоритеты. И жертвовать сиюминутным результатом ради глобальной цели. Есть возможность слегка сэкономить ресурсы, дать игрокам отдохнуть, в первую очередь – психологически – и Желько ей воспользуется. В таком контексте матч с желто-синими для чемпионов прошлогодней Евролиги был не так важен. Но это – только домыслы.

На деле гости с первых минут включаются по полной! Барцокас оказался прав.

Только и «Химки» не намерены проигрывать третью встречу подряд. Тем более, когда всего одна победа может вернуть их в топ-4 регулярки. Пусть у хозяев – скромная скамейка, а на заявку едва набралось 10 игроков (из лазарета до сих пор никто не выписался). Зато у тех, кто на площадке – летят трешки.

И круто летят!

Не только у Шведа. Отличается Зайцев. И Вяльцев. Попадают и Дженкинс, и Гилл. В таком баскетболе, используя пространство на периметре, «химчане» палят по кольцу, раз за разом взрывая трибуны! «Фенер» на дальнобойные атаки в начале рассчитывать не может. Зато гости хороши под кольцом. Тут Джеймс Наннелли и Николо Мелли рвутся в проходы. Тут Ахмет Дивероглу подборы заберет. Тот же Мелли активно пихается в краске. А Бред Уонамакер дирижирует нападением, раздавая пасы и забивая со средней. Ох, Дэвид Блатт опять вздохнул – как же могла его «Дарушафака» минувшим летом упустить такого игрока?

А в сумме – примерное равенство. Два очка в первой четверти проигрывают «Химки». Три балла во второй уступает «Фенер». К большому перерыву хозяева ведут - 38:37. Мы ждали упорной борьбы с фаворитом? Мы ее получили!

РЫВОК «ФЕНЕРА»

Увы – но только в первой половине.

То ли силы у «Химок» кончаются (вдесятером – да против чемпионов!), то ли просто «Фенер» настроен лучше, но в третьей четверти преимущество гостей становится все более очевидным. Трешки хозяев уже летят не так метко, в позиционном нападении и так были проблемы… Швед с Гиллом тянут атаку химчан, вплотную подбираясь к дабл-даблам. Но их усилий недостаточно, чтобы зайти в концовку. Сделав отрыв двузначным (67:57), «Фенербахче» спокойно контролирует игру.

И, к сожалению, добивается победы.