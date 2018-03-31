Оба российских клуба попали в плей-офф Евролиги, но похоже, что там им придется играть друг с другом.

Четвертьфинал ЦСКА - «Химки» стал весьма вероятным после вчерашнего поражения армейцев в гостевом матче с «Жальгирисом». Литовский клуб при мощной поддержке 15-тысячного зала бился за победу отчаянно, в то время как армейцам мотивации явно не хватило – после игры они сами это признали.

Что же теперь?

Все восемь четвертьфиналистов Евролиги-2017/18 известны. Но свои «ячейки» в сетке плей-офф из них окончательно заняли только два клуба: ЦСКА и «Фенербахче», досрочно гарантировавшие себе первое и второе итоговые места в «регулярке» соответственно. На более низких «этажах» таблицы перестановки еще возможны. Где-то теоретически, где-то - вполне реально.

Все «исходные данные» для любителей покопаться в цифрах и вариантах приведены ниже. Кому хочется, считайте на здоровье. Остальным же предлагается фактическая «выжимка» по итогам уже проведенных расчетов. Итак…

Чтобы «убежать» от ЦСКА, «Химкам» в последнем туре обязательно надо обыгрывать в гостях «Барселону». Каталонский клуб давно потерял все надежды на плей-офф, но в последнее время прибавил: три победы из пяти, включая «+27» в Афинах против «Олимпиакоса». А у подмосковной команды много травмированных игроков. И потом, так ли уж важен «побег» от ЦСКА, если вместо армейцев «Химкам» достанется действующий чемпион Евролиги «Фенербахче», которому они только что уступили на своем паркете?

Так или иначе, уйти с восьмого места химчане смогут только если сами победят «Барсу» - и если в 30-м туре вдобавок проиграют «Баскония» или «Жальгирис». Последнему предстоит очень непростой визит в гости к «Олимпиакосу», причем турнирная мотивация у греков будет наверняка - чтобы гарантированно избежать встречи в плей-офф с «Реалом» и «Панатинаикосом» (уверяю, посчитано). Так что решаться все будет, скорее всего, в Барселоне.

Кроме «Химок» в круг потенциальных соперников ЦСКА по 1/4 на данный момент входят «Жальгирис» и «Баскония». Больше вариантов нет. Химчане же помимо армейцев и «Фенера» еще могут попасть и на обе греческих команды, но эти варианты - все-таки из разряда теоретических.

Вообще, в первой пятерке перестановки маловероятны. И если оценивать предрешенность пар 1/4, то меньше всего сомнений вызывает свидание «Реала» с «Пао». Кстати, именно в этой серии должен «родиться» будущий соперник ЦСКА по самому важному матчу – полуфинальному, 18 мая в Белграде.

И последнее. Да, ЦСКА вроде как нет особого смысла убегать от «Химок», как и «Химкам» - от ЦСКА. Однако тут есть важный нюанс: пусть их очная встреча дает России стопроцентную гарантию участия в «Финале четырех» (а то мы не догадываемся, что армейцы там все равно будут), но только, наоборот, «развод» двух наших команд по разным парам кубковой сетки оставляет России шанс на двойное представительство в квартете сильнейших клубов континента. Не такой уж большой – и тем не менее. Как два года назад, когда до «Финала четырех» вместе с ЦСКА вопреки всему добрался краснодарский «Локо».

Тренировал его тогда, кстати, нынешний наставник «Химок» Георгиос Барцокас. И в четвертьфинале его команда вырвала победу у…

Правильно, у «Барселоны». У той самой «Барсы», новая встреча с которой Барцокасу предстоит в четверг. В 22.00 по московскому времени.

Таблица регулярного чемпионата перед последним туром

В П 1 2 3 4 5 6 7 8 ЦСКА (Россия) Фенербахче (Турция) Олимпиакос (Греция) Реал (Испания) Панатинаикос (Греция) Жальгирис (Литва) Баскония (Испания) Химки (Россия) 23 21 19 18 18 17 16 16 6 8 10 11 11 12 13 13 9 10 11 12 13 14 15 16 Маккаби Т-А (Израиль) Уникаха (Испания) Бамберг (Германия) Црвена Звезда (Сербия) Валенсия (Испания) Милан (Италия) Барселона (Испания) Эфес (Турция) 13 12 11 11 11 10 10 6 16 17 18 18 18 17 17 23

Матчи последнего тура (время начала – московское)

5 апреля четверг 20.00 20.15 21.45 22.00 22.00 ЦСКА – Црвена Звезда Фенербахче - Уникаха Милан - Панатинаикос Барселона - Химки Баскония – Эфес 6 апреля пятница 19.00 21.30 22.00 Олимпиакос – Жальгирис Валенсия – Маккаби Т-А Реал - Бамберг

Личные встречи между командами из «зоны плей-офф», которые могут закончить регулярный чемпионат с одинаковым количеством побед

Олимпиакос – Реал: 2-0 (победы), +1 (разность очков)

Олимпиакос – Панатинаикос: 1-1/-8

Реал – Панатинаикос: 1-1/+15

Реал – Жальгирис: 2-0/+28

Панатинаикос – Жальгирис: 1-1/-6

Жальгирис – Баскония: 0-2/-40

Жальгирис – Химки: 0-2/-18

Баскония – Химки: 1-1/+9

Согласно регламенту Евролиги, при подсчете разности набранных и пропущенных очков в личных встречах не учитываются результаты овертаймов.

Наиболее вероятные пары 1/4 финала

ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – Химки (8)

Фенербахче (2) - Жальгирис (7)

Олимпиакос (3) - Баскония (6)

Реал (4) – Панатинаикос (5)

Серии начнутся 17 апреля и пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие в регулярном чемпионате места с первого по четвертое. «Финал четырех» состоится 18-20 мая в Белграде. Победитель четвертьфинала с участием первой команды по итогам «регулярки» (в данном случае - ЦСКА) в полуфинале встретится с сильнейшим в серии между четвертым и пятым клубами (предположительно «Реал» или «Панатинаикос»).