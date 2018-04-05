МАТЧ БЕЗ МОТИВАЦИИ?

ЦСКА давно и уверенно обеспечил себе выход в плей-офф. С кем же играть в четвертьфинале? Накануне заключительного тура регулярки вариантов было ровно три.

1) «Дерби Ленинградки». Два российских клуба встретятся друг с другом, если «Химки» в четверг уступят «Барселоне», либо одержат победу, но так же выиграют и «Жальгирис», и «Баскония».

2) Рандеву с басками. Нужна победа «Химок» и поражение команды из Витории в Витории от скромного «Анадолу Эфеса». Тогда соперник – «Баскония».

3) Возвращение в Каунас. Победа «Басконии» и «Химок» при поражении «Жальгириса» от «Олимпиакоса» выводят армейцев в плей-офф на литовцев.

Заметьте – ни в одном из возможных раскладов ничего ровным счетом не зависит от самого ЦСКА! Красно-синие не просто обеспечили себе участие в четвертьфинале – они задолго до окончания регулярки гарантировали и первое место в турнирной таблице. Желание подобрать себе соперника по вкусу, если оно и было, теперь не осуществить никак. И «Црвена Звезда» на плей-офф не претендует – шанс пробиться в белградский «Финал четырех» сами белградцы давно упустили. По сути, матч двух команд стал товарищеским. Будет ли мотивация у соперников?

Конечно, будет!

И «Звезда» хочет погромче хлопнуть дверью, а что может быть громче, чем в Москве одолеть ЦСКА? И сами армейцы после осечки в Каунасе в 29-м туре отнюдь не планировали второй раз огорчать своих болельщиков. Тем более – дома.

– Мы просто ни имеем права провести плохо две игры Евролиги подряд, – признавался Виталий Фридзон. – Так что все мысли – только о победе. Главное – действовать так же надежно в обороне, как в недавней встрече с УНИКСом в Лиге ВТБ. И так же эффективно в нападении, как в первой встрече с «Црвеной Звездой» в Белграде.

Получится?

ТЯЖЕЛАЯ ПОГОНЯ

Начало матча – словно продолжение кошмарной встречи с «Жальгирисом». ЦСКА выглядит потерянно на обеих половинах площадки. Соперник – творит, что желает. Рывок 7:0 выводит белградцев вперед. Остановить Дежана Давидовача не выходит – серб забивает хоть из-за трехочковой линии, хоть со средней, хоть со штрафной. Отрыв растет – 4:12, 10:19… И все это длится почти половину стартовой четверти.

Пока не включается Кори Хиггинс. И Серхио Родригес. И главное – тот самый Фридзон. Броски ветерана дают армейцам подтянуться в счете. К первому перерыву отставание – уже минимально (23:24). В начале второй четверти трешка Фридзона в конце концов выводит хозяев вперед – 26:24. И хочется написать – красно-синие уверенно громят красно-белых…

Но это не так.

Нет, «Црвена Звезда» не сдается. Поймав подопечных Итудиса «на выдохе», гости снова штурмуют кольцо ЦСКА. Дальний выстрел Огнена Добрича вскоре после большого перерыва внезапно делает отрыв двузначным – 37:47. Есть, от чего приуныть фанатам в «Мегаспорте»!

Тем не менее, этот ударный отрезок – лишь лебединая песнь белградцев. Их силы кончаются. А упорство армейцев приносит плоды. Как и желание добиться победы. Фридзон не лукавил! И видно – огорчать трибуны не планировал никто из партнеров Виталия.

Уже к концу третьей четверти картина становится привычной – ЦСКА вновь выходит вперед. Последний отрезок – бенефис хозяев паркета. Гости скисают, пока летят броски у Хиггинса, Фридзона и Хантера. Под одобряющий, довольный гул трибун.

Ведь если планируешь стать чемпионом, только так и надо завершать регулярку!

Евролига

Регулярный чемпионат

30-й тур

ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 92:81 (23:24, 14:20, 27:19, 28:18)

ЦСКА: Фридзон (20), Хиггинс (18), Хантер (12), Родригес (12).

«Црвена Звезда»: Добрич (14), Рочести (13), Бьелица (10), Давидовац (10), Янкович (10).