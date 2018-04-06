Таким образом, в «Финале четырех», который пройдет 18-20 мая в Белграде, у России точно будет одна команда. И в то же время - точно не будет двух, что было бы возможно, выиграй химчане у «Барсы». Для того, чтобы «сбежать» от ЦСКА в первом раунде плей-офф, этого хватило бы, поскольку в параллельном матче «Баскония» неожиданно уступила турецкому аутсайдеру «Эфесу».

Начало игры «Химкам» не удалось совершенно: на 14-й минуте они отставали на 20 очков! Каталонский клуб, на прошлой неделе забросивший 19 трехочковых и установивший рекорд турнира, был явно не прочь с ходу обновить это достижение: за ударные полторы стартовых периода «Барселона» реализовала 9 дальних попыток из 12.

Впрочем, «Химки» в этом «конкурсе трехочковых» отставали от соперника не сильно. Получив быстрые «-20», гости тут же выдали ответный рывок - 13:0. Солировали на этом отрезке Чарльз Дженкинс и Энтони Гилл. Стало понятно, что никаких «досрочных нокаутов» сегодня не будет.

Хотя и концовки тоже не было. В начале второй половины разница в счете сократилась до четырех очков, но добиться большего российской команде, увы, не удалось. В четвертой четверти у снайперов «Химок» вдруг резко сбился прицел, что позволило «Барсе» восстановить двузначную дистанцию.

Попытки гостей спастись на последней минуте выглядели запоздалыми. Хотя после дальнего попадания Алексея Шведа и отменной защиты Егора Вяльцева, вынудившего оппонента получить фол в нападении, у химчан были те же «-4», и вдобавок право на атаку. К сожалению, до финальной сирены оставалось только 18 секунд. И после промаха Гилла все было кончено.

В итоге команды совместными усилиями «нашвыряли» аж 79 трехочковых. «Барселона» реализовала 17 из 38, «Химки» - 12 из 31. Среди игроков по пять попаданий в активе Дженкинса (из 6) и Хуана-Карлоса Наварро. Кроме того, гости с треском проиграли подбор (24:32), позволив каталонцам взять 14 отскоков в нападении. Швед неплохо пасовал партнерам, но сам (уже не первый раз за последнее время) забивал меньше обычного и в основном со штрафных.

Из-за отрицательного баланса личных встреч с «Басконией» (1-1 по победам и «-9» по разности очков) «Химки» досрочно завершили регулярный чемпионат на восьмом месте и в четвертьфинале встретятся с местом первым, то есть, с ЦСКА. Это единственная пара плей-офф, которая уже известна точно, остальные определятся в пятницу. Хотя перестановки в таблице еще возможны только на местах с третьего по пятое. И если «Реал» с «Олимпиакосом» предстоящим вечером добьются ожидаемых домашних побед, то в 1/4 финала «Фенербахче» встретится с «Басконией», «Олимпиакос» - с «Жальгирисом», а «Реал» - с «Панатинаикосом».

Ну и, естественно, ЦСКА с «Химками». Серия пройдет до трех побед по схеме «2-2-1» (первый, второй и пятый матчи – на площадке армейцев) и начнется 17 или 18 апреля.

Евролига

Регулярный чемпионат. 30-й тур

Барселона (Испания) – Химки (Россия) – 86:82 (31:18, 23:27, 18:21, 14:16)

Барселона: Наварро (17), Эртель (14), Рибас (12), Копонен (12), Моерман (11).

Химки: Гилл (21), Швед (15+8 передач), Дженкинс (15), М.Томас (13).

ЦСКА (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 92:81 (23:24, 14:20, 27:19, 28:18)

ЦСКА: Фридзон (20), Хиггинс (18), Хантер (12), Родригес (12).

Црвена Звезда: Добрич (14), Рочести (13), Янкович (10), М.Бьелица (10), Давидовац (10).

Фенербахче (Турция) – «Уникаха (Испания) – 91:99 (ОТ), Милан (Италия) – Панатитнаикос (Греция) – 95:96 (ОТ), Баскония (Испания) – Эфес (Турция) – 79:81.

ЦСКА (Россия) – 24 победы, 6 поражений, Фенербахче (Турция) – 21-9, Олимпиакос (Греция) – 19-10, Панатинаикос (Греция) – 19-11, Реал (Испания) – 18-11, Жальгирис (Литва) – 17-12, Баскония (Испания), Химки (Россия) – 16-14, Уникаха (Испания) – 14-16, Маккаби Т-А (Израиль) - 13-16, Бамберг (Германия), Валенсия (Испания) – 11-18, Црвена Звезда (Сербия), Барселона (Испания) – 11-19, Милан (Италия) – 10-20, Эфес (Турция) – 7-23.

В последних матчах регулярного чемпионата 6 апреля играют: Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва), Реал (Испания) – Бамберг (Германия), Валенсия (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль).