Баскетбольный агент, просивший не называть его имени, рассказал «Советскому спорту», в какой валюте получают деньги баскетболисты и как падение курса рубля отразится на контрактах легионеров.

– Сейчас контракты в российском баскетболе подписываются в рублях или в валюте?

– Ряд серьезных клубов пописывает контракты в долларах или евро, но выплаты происходят только в рублях. Вся бухгалтерия давно прозрачна, черным налом, как в 90-е, никто не пользуется. Поэтому все расчеты только в рублях.

– А как же быть в ситуации, которая сложилась сейчас, когда рубль падает?

– На этот случай в контрактах существует вилка, она позволяет страховаться от падения рубля.

– Несколько лет назад, когда на валютном рынке в России была паника, помнится, некоторые футбольные клубы заставляли футболистов переподписывать контракты, в которых рубль и доллар (евро) были жестко привязаны. Какое сейчас может быть значение рубля в верхней части вилки?

– Все индивидуально, бессмысленно об этом говорить. Каждый контракт заключается агентом игрока, договоренности там сугубо индивидуальные. Например, многим банк сразу конвертирует рубли, как только они поступают на счет.

– Вам уже звонили клиенты-легионеры: все пропало, теряем деньги, надо спасать ситуацию.

– Я работаю только с отечественными игроками. Но не думаю, что, допустим, американцы вообще следят за курсом валют в России. Их контракты жестко привязаны к доллару.

– Вам необходимо продлить контракт игрока с клубом по окончании сезона. Как вы будете вести переговоры с клубом, если рубль еще больше обвалится?

– Сколько уже было таких кризисов в России. Мне кажется, не меньше трех. Ничего страшного не случится. Клубы летом сформируют свои бюджеты, пересчитают их в долларах или евро, и решат, каких легионеров они смогут себе позволить. Эту ситуацию мы уже неоднократно проходили.

– Допустим, клуб вам предлагает найти легионера на позицию третьего номера. Вы звоните своему клиенту, он отвечает: «В Россию не поеду, там вечно проблемы с рублем».

– Я вам пытаюсь объяснить, что иностранные игроки не имеют понятия, что такое рубль. Американцы просто называют свою зарплату в долларах, европейцы – в евро. А дальше – проблемы агента и его умение вести переговоры с клубом.