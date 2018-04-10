«Локомотив» упустил победу в первом матче финальной серии второго по значимости еврокубка с турецкой «Дарушафакой» – командой бывшего тренера сборной России Дэвида Блатта.

Наставник «Локо» Саша Обрадович уже не впервые в этом сезоне начал игру пятеркой с двумя центровыми, но в необычном сочетании – вместе с Брайаном Квале на площадку вышел не еще один американец Фрэнк Элегар, а наш Владимир Ивлев. Заготовка не сработала: уже в начале 3-й минуты при счете 0:5 Ивлев отправился на скамейку.

Его заменил разыгрывающий, которых у краснодарцев на площадке стало аж четыре: Марди Коллинз, Трэвор Лэйси, Джо Реглэнд и Дмитрий Кулагин. Тот самый Кулагин, который был признан MVP всех четвертьфинальных серий Кубка Европы за блестящую игру против испанской «Гран Канарии», а на прошлой неделе подвернул на тренировке голеностоп и пропустил важный матч Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

Видимо, оставляя тогда Кулагина в запасе, Обрадович сознательно берег его к этому финалу. Вчера защитник сборной России выглядел таким же резким и подвижным, как обычно, словно никакой травмы и не было. Правда, догнать «Дарушафаку» хозяевам площадки удалось далеко не сразу, только в начале второй четверти.

Если в стартовом периоде «Локо» ничего не мог забить из-под щита и вынужден был сбиваться на дальние броски, что ему вообще-то не свойственно, то дальше Элегар постепенно растолкал соперников под их же кольцом, и дело пошло. На 15-й минуте Кулагин забил трехочковый, и зал взорвался от восторга – 26:21.

Однако до развязки было еще далеко. О-о-о-очень далеко. В начале третьего периода краснодарцы добились преимущества «+7», но еще по ходу этой четверти лидерство перехватила «Дарушафака». Нет, с Блаттом на «досрочные нокауты» вообще лучше не надеяться. А уж в финале...

Хотя после результативного перехвата Лэйси за 2.03 до конца основного времени казалось, что все решено – 70:63. А за 22,9 секунды до сирены после подбора в нападении Кулагина – тем более: 72:67. Типа все ясно…

К сожалению, чуть позже именно Кулагин совершил решающую ошибку: вводя мяч в игру от центральной линии отдал пас сопернику, и лучший игрок турнира (не 1/4, а всего) Скотти Уилбекин точно «пальнул» из-за дуги – овертайм.

Черт возьми, Блатт опять вывернулся!

В дополнительной пятиминутке «Локомотив» был не похож на себя и ни разу не вел в счете. Правда, за 8,6 секунды до конца дальнее попадание Криса Бэбба броде бы подарило хозяевам кое-какую надежду на спасение – 78:79. Но потом Уилбекин спокойно реализовал пару штрафных, а ответный дальний бросок Кулагина был безнадежно авантюрным.

Теперь «Локомотиву» надо обязательно побеждать в Стамбуле в пятницу. Иначе Кубок Европы-2017/18 и путевка в Евролигу-2018/19 достанутся команде Блатта.

Кубок Европы

Финал

Первый матч

«Локомотив» (Россия) – «Дарушафака» (Турция) – 78:81 ОТ (14:15, 21:16, 17:18, 20:23, 6:9)

«Локомотив»: Д. Кулагин (18+7 передач+6 подборов), М. Коллинз (14), Бэбб (13), Реглэнд (10).

«Дарушафака»: Уилбекин (24), Каммингс (19).

Счет в серии: 0-1

Второй матч серии до двух побед – 13 апреля в Турции, третий, если он потребуется, – 16 апреля в Краснодаре.