Итог финальной серии: 2-0 в пользу турецкого клуба, завоевавшего второй по значимости еврокубок и путевку в Евролигу на следующий сезон.

После обескураживающей развязкипервого, домашнего матча, «Локо», подобно барону Мюнгаузену, надо было самому вытаскивать себя за волосы из болота и совершать «подвиг по расписанию». Напомню, что во вторник в Краснодаре железнодорожники имели «+5» за 22 секунды до финального свистка, но из-за кошмарной ошибки Дмитрия Кулагина позволили гостям перевести игру в овертайм. И в дополнительной пятиминутке уже не сумели оправиться от такого удара. Еще бы: после победной серии 20-0 отдать сопернику уже выигранный матч да вдобавок в финале! Тут у кого угодно голова кругом пойдет.

Причем я бы не переоценивал роли тренера «Дарушафаки» Дэвида Блатта. Да, бывший наставник сборной России славится умением играть концовки и за свою карьеру добыл в них множество ярких побед. Но без серьезной «помощи»со стороны «Локо» этот краснодарский матч и десять Блаттов нипочем бы не вытащили. Единственное, что надо поставить ему в заслугу: «сачок» для вылавливания подобных шансов у Блатта наготове всегда и владеет он им виртуозно. Это немало, и все-таки наша команда напортачила прежде всего сама.

В сегодняшней игре «Локомотив» нельзя было упрекнуть в недостатке настроя, но ему просто не хватило мастерства. Атакующего, снайперского. За весь матч наши лишь четырежды попали издали (из 19 попыток), а в конце второго и большей части третьего периодов за семь с лишним минут наскребли лишь четыре очка (была ничья – стало «-12»). Ну и общая результативность за матч тоже, соответственно, «впечатляет».

Защита? Защита была, и временами очень приличная, но это ведь только полдела. К сожалению, баскетболисты этой команды плохо умеют забрасывать мячи в кольцо. А один из баскетболистов «Дарушафаки» умеет это делать намного лучше.

Перед матчем я имел глупость сравнить Скотти Уилбекина с ВассилисомСпанулисом и оказался категорически неправ. Этот парень играет не как Спанулис – он играет как Стефен Карри!

Отлично водит мяч обеими руками. Без проблем меняет направление дриблинга в любой момент и в любую сторону. И – главное – всегда готов моментально остановиться и бросить. Хотя нет, не так: для броска ему совершенно не нужно останавливаться! Я ж говорю: настоящий «европейский Карри».

В первой половине сегодняшнего матча Уилбекин набрал 19 очков. На одно меньше, чем вся остальная «Дарушафака» вместе взятая. Защищались против него и разнообразно, и яростно, и, зачастую коллективно, но его это совершенно не волновало. Оторвался от оппонента хоть на чуть-чуть – и сразу туда, в кольцо. Хоть с девяти метров!

Ну и что вы прикажете с ним делать? С таким лидером и я вместо Блатта на скамейке запросто бы посидел.

Хотя после большого перерыва Уилбекин вроде бы притих. В третьей четверти он забивал только со штрафных (зато шесть из шести), а в четвертой вообще «замолк» надолго… пока за две минуты до финальной сирены не влепил «Локомотиву» решающий трехочковый. Как обычно: прямо с дриблинга, через руку и заметно не доходя до дуги – 61:54. Нокаут.

Что тут еще сказать?

Россия упустила шанс получить три места в Евролиге на следующий сезон. У нас там будет ЦСКА и лучший клуб «помимо ЦСКА» – по итогам плей-офф Единой лиги ВТБ в июне.

Дэвид Блатт добавил в свою и без того уникальную коллекцию еще один титул. Хотя осенью он мечтает быть не с «Дарушафакой» в Евролиге, а во главе клуба НБА.

Вместе с игроком Скотти Уилбекином? Что ж, почему бы и нет? Хотя и в Европе потенциальных работодателей для обоих найдется немало.

И все-таки, напоследок: этот финал мы проиграли не сегодня, а во вторник. Сами, своими руками. И осознавать это очень тяжело…

Кубок Европы

Финал

Матч №2

«Дарушафака» (Турция) – «Локомотив» (Россия) – 67:59 (21:17, 18:16, 16:12, 12:14)

«Дарушафака»: Уилбекин (28), Каммингс (10), Д.Джонсон (8+11 подборов).

«Локомотив»: Реглэнд (18), Квале (12), Лэйси (6+10 подборов).

Матч №1 – 81:78 ОТ

Счет в серии: 2-0