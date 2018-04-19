Столичный ЦСКА нанес второе поражение «Химкам» в четвертьфинальной серии Евролиги. Защитник армейцев Серхио Родригес оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и сделав 10 передач.

СОВСЕМ ДРУГИЕ «ХИМКИ»

– Это был самый сложный матч с химчанами в этом сезоне, – выдохнул в раздевалке Никита Курбанов. – Надеюсь, он таким и останется.

– Не знаю, как сложится вторая игра. Но мы определенно начнем ее лучше, чем первую. Вот так же вальяжно выходить на паркет – просто нельзя! – качал головой и Виталий Фридзон.

«Химки» задали армейцам жару в первой четвертьфинальной встрече. После четырех поражений подряд немногие думали, что желто-синие навяжут ЦСКА борьбу. Но – навязали! Жестко. Агрессивно. Мощно. Набрав 34 очка только за стартовую четверть – столько за 10 минут в текущем сезоне в кольцо красно-синих еще не прилетало! Причем – держались, до конца. Кто знает, как бы все закончилось, не выдумай один из судей заступ Егору Вяльцеву на заключительной минуте? Ведь попади тогда защитник «Химок» издали – и все могло перевернуться…

– Да, не было заступа. И это все видели. Но что тут сказать? – пожал плечами Алексей Швед. – Надо двигаться дальше. Мы смогли доказать, что умеем бороться с армейцами на равных. А значит, сможем показать это и еще раз.

Вторая игра в «Мегаспорте» – после такой-то первой! – конечно, вызвала повышенный интерес у зрителей. Трибуны – битком уже до стартового спорного. Концерт «Ногу свело» - как разогрев перед главным событием вечера. Лишь бы у баскетболистов ничего не сводило! Тем более, хозяева и так в придачу к Кайлу Хайнсу потеряли еще Нандо Де Коло – француз получил травму во вторник и не успел восстановиться.

Фридзон, в итоге, не ошибся – армейцы куда собраннее начинают матч. Ошибся Курбанов – легче, чем в первой встрече, его команде точно не было!

БОРЬБА НА РАВНЫХ

Защита – защитой, тут к ЦСКА претензий нет, но что поделать, если у соперника опять все залетает издали? Трешки Энтони Гилла и Чарльза Дженкинса вновь приносят преимущество гостям вначале – 8:6. Хотя солидного задела создать не получается. Пусть нет Де Коло, и Хайнс смотрит за матчем с трибуны, зато на паркете – Родригес и Хантер. Первый дирижирует в атаках, попутно забивая из-за дуги, второй мощно толкается в красе. Армейцы не теряют концентрацию – упорно гнут свою линию. Но вот такие «Химки» просто не прогнуть!

Никаких побегов. Никаких возвращений. Большие отрывы? Сегодня их нет. Все 40 минут – борьба очко в очко. Кори Хиггинс забивает в сумасшедшем проходе? Швед отвечает чудо-передачей под аллей-уп на Малькольма Томаса. Родригес совершает перехват – тут же Гилл «тушит» трибуны сочным блокшотом. Вот, вроде, ЦСКА немного вырывается вперед – и лидер «Химок» дальним выстрелом восстанавливает равенство – 22:22. Два залпа с восьми метров в исполнении Андерсона делают лидером гостей (41:45) – Клайберн, Антонов и Хиггинс рывком 6:0 после большого перерыва возвращают преимущество армейцам.

Итудис закрывает ладонями лицо. Барцокас нервно потирает переносицу. Игроки на скамейках кричат во все горло, гоня партнеров вперед. Трибуны – то охают, то ахают. То сокрушенно вздыхают, то взрываются восторженном гулом. Вспомните, за что вы любите баскетбол. Что бы там ни было – в этом матче есть все!

Итог – в начале заключительной четверти на табло опять равенство: 68:68. И «Химки» упираются как могут. В кои-то веки кто-то сумел закрыть Шведа – Алексей часто мажет с игры. Зато есть Гилл, бьющий почти без промаха (причем – со всех дистанций!). Есть Стефан Маркович, кидающийся за любым мячом. Есть Дженкинс, ни разу не промазавший издали. Но и армейцы – даже без Хайнса с Де Коло – в порядке в атаке! Особенно, когда в огне Родригес, летящий к дабл-даблу на зависть звездам НБА.

В напряженной концовке хозяева площадки все-таки дожимают неуступчивых «химчан». Без качелей на последних секундах. Надежно. С небольшим запасом прочности. Но разве кто-то скажет, что мы не видели равной борьбы?

Евролига

Четвертьфинал

Матч №2

ЦСКА – «Химки» – 89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18)

ЦСКА: Родригес (26+10 передач), Хиггинс (19), Клайберн (16)

«Химки»: Гилл (24), Швед (12)

Счет в серии: 2-0

Третий матч состоится 25 апреля на «Арене Мытищи».