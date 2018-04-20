Напомним, что в обоих случаях перевес ЦСКА был невелик – 98:95 во вторник и 89:84 вчера. Тему судейства, на которую в лагере «Химок» упирали после первого матча, «Советский спорт» уже разбирал архиподробно, и возвращаться к ней вновь смысла нет. Лучше перейдем от работы арбитров к работе другой – баскетболистов и тренеров.

СПАСИБО «ХИМКАМ» ЗА ТАКУЮ БОРЬБУ

Прежде всего хочется отдать должное подмосковной команде. В последних матчах перед этой серией «Химки» из-за усталости и травм выглядели настолько изможденными, что их способность оказать реальное сопротивление ЦСКА вызывала резонные сомнения. Но, к счастью, они оказались ошибочными: армейцам пришлось как следует попотеть, а в первой игре химчане были очень близки если не к победе, то к овертайму.

Здорово проявили себя вернувшиеся в строй Джеймс Андерсон, Томас Робинсон и Марко Тодорович. В общем, получился настоящий плей-офф Евролиги, в котором было что посмотреть – и в котором есть что поизучать.

Среднестатистические показатели команд в первом и втором матчах

ЦСКА Химки Набранные очки 93,5 89,5 Броски с игры 29,0/61,0 29,5/63,5 % попаданий с игры 47,5 46,5 3-очковые 8,5/23,5 13,5/33,0 % попаданий 3-очковых 36,2 40,9 Штрафные 27,0/31,5 17,0/21,0 % попаданий штрафных 85,7 81,0 Подборы 36,5 30,0 Подборы в нападении 14,5 11,5 Голевые передачи 17,0 17,5 Перехваты 6,0 4,0 Блок-шоты 3,0 4,0 Потери 11,0 12,5 Фолы 22,0 27,5

На протяжение всего сезона «Химки» бросали очень много трехочковых. И, как видите, в четвертьфинале они не изменили этой стратегии, причем процент попаданий у подмосковного клуба был очень высок. 33 дальних атаки за матч при реализации за 40% – показатель поистине гроссмейстерский. Отсюда и высокая результативность химчан: на десять очков больше, чем ЦСКА пропускал в среднем за игру регулярного чемпионата.

Однако у армейцев в ответ нашлись и свои весомые козыри.

КАК «ТОПТАЛИ» ШВЕДА С ТОМАСОМ

ЦСКА одержал эти две победы в предельно прагматичной манере. Команда Дмитриса Итудиса с первых и до последних минут методично давила в две болевые точки «внизу», то есть, вблизи чужого щита.

Во-первых, армейцы постоянно пасовали «на усы» своим форвардам (особенно Никите Курбанову и Уиллу Клайберну), чтобы те обыгрывали соперников один на один спиной к кольцу. Это приносило двойной эффект, поскольку третьих «номеров» ЦСКА как правило опекал Алексей Швед. Лидер «Химок» получал очень серьезную дополнительную нагрузку и вдобавок хватал фолы.

Тренер гостей Георгиос Барцокас почему-то отнесся к этой проблеме равнодушно. Он не пошел на какие-то перестановки и в третьей четверти матча №1 с олимпийским спокойствием наблюдал, как Швед в идентичных ситуациях получает второе персональное замечание, за ним третье… А потом наблюдать стало уже поздно: лучший снайпер Евролиги получил четвертый фол и надолго уселся в запас.

Тренерский «прокол» тут, по-моему, очевиден. Какой смысл подставлять в защите своего игрока, от которого так много зависит в нападении? Словно он не Швед, а какой-то космический суператлет а-ля Майкл Джордан.

Направление второго армейского удара – чужая трехсекундная зона, где доминировал Отелло Хантер при поддержке Клайберна, Антонова и Воронцевича. Здесь ЦСКА и сразу очки набирал, и штрафные зарабатывал – и, подбирая мячи после промахов, получал право на лишние атаки.

Взгляните на таблицу: хотя штрафных у москвичей намного больше (опять же потому, что фолы чаще получают вблизи кольца), число бросков с игры у команд практически одинаковое. Значит, у хозяев было заметное преимущество по количеству владений мячом. Это – благодаря выигранному подбору. В «Химках» противостоять натиску «высоких» ЦСКА более-менее удавалось только Робинсону. А вот Малкольм Томас, занимающий место пятого «номера» в стартовой пятерке, довольно быстро скисал.

РЕАКТИВНЫЙ ЭЛЬ ЧАЧО

Вот так подопечные Итудиса соперников и «затоптали». Хотя в четверг эту «танковую» картину изрядно разбавил-оживил Серхио Родригес, показавший поистине реактивный баскетбол.

Как только испанец получал мяч, все остальные на площадке начинали двигаться, как в замедленной съемке, словно они не люди, а слоны. Родригес просто играл на принципиально другой скорости. И ногами, и руками, и головой.

Длиннющая передача в быстрый отрыв – еще до того, как она пришла в голову даже адресату. Сумасшедший дриблинг в любом направлении, когда другие баскетболисты больше походят на стулья, расставленные по паркету там и сям для тренировочного упражнения. Казалось, бородатый Эль Чачо при желании может дважды оббежать вокруг любого, прежде, чем тот поймет, что произошло. Плюс убийственные броски в любой момент и с любой дистанции. Плюс полное осознание своих дирижерских функций. И 35 минут на паркете! На износ, практически без замен – в отсутствие Нандо Де Коло, в первом матче получившего травму.

Когда Родригес осенью пришел в ЦСКА вместо Милоша Теодосича, он был обречен на сравнения с сербским маэстро. И по ходу сезона испанец выдерживал их далеко не всегда. Но про вчерашнюю игру этого не скажешь: 26 очков и 10 голевых передач. Еще запомнился момент, когда испанец заранее прочитал одну из скидок Шведа и перехватил ее перед самым носом у игрока «Химок», уже изготовившегося было к трехочковому. Когда «потерпевший» пришел в себя, шустрый «грабитель» был уже далеко. На другой половине площадки.

Итак, серия из «Мегаспорта» на Ходынке переезжает в Мытищи, где на 25 и, если понадобится, 27 апреля запланированы две следующих игры. В то, что этот четвертьфинал еще вернется в пределы МКАД, верится с большим трудом, но первый из домашних матчей «Химки» зацепить вполне способны.

ЧТО В ДРУГИХ СЕРИЯХ?

«Скрестный» четвертьфинал, где определяется соперник армей… пардон, российского клуба по полуфиналу, начался с сенсационного разгрома «Реала» в Афинах. Разыгрывающий «Панатинаикоса» и сборной Греции Ник Калатес выдал фантастическую игру с 16 голевыми передачами за три четверти, и его команда победила с разницей в 28 очков.

Однако во втором матче все перевернулось. Калатеса было не узнать, он в основном протирал скамейку запасных и ругался с партнерами, а вот Лука Дончич с 38-летним Альфонсо Рейесом, который годится юному словенцу в отцы, сыграли так, как и надо играть в плей-офф: не после «-28», а всего-навсего при счете 0-1. Который «Реал» вчера и сравнял, отобрав у «Пао» преимущество своей площадки.

Жаль. С греками в 1/2, думаю, было бы попроще. Хотя, может еще и будет…

В другой половине кубковой сетки четвертьфинальные матчи №2 состоятся сегодня вечером. У «Олимпиакоса» с «Жальгирисом» серия, похоже, затянется – литовцы позавчера сумели победить в Пирее. А вот действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» вполне может ограничиться программой-минимум из трех игр. Во всяком случае в первой «Баскония» без травмированного основного плеймейкера Джэйсона Грэйнджера (бразилец Марселинью Уэртас в свои 34 уже явно не тот) смотрелась неубедительно, если не сказать слабо.

Вообще, могу ошибаться, но на данный момент все как-то целенаправленно идет к финалу ЦСКА – «Фенер». Только бы успели выздороветь Де Коло с Кайлом Хайнсом.