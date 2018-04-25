Защитник «Химок» Егор Вяльцев – о предыдущих играх с ЦСКА, ошибке судьи в первом матче и шансах на победу в серии с армейцами за выход в «Финал четырех» Евролиги.

«ПЕРЕД ИГРОЙ ВАЖНО ВЫСПАТЬСЯ»

– Второй матч серии прошел в четверг, третий состоится в среду. Почти недельный перерыв между играми – хорошо или плохо? – начинаем беседу с Егором.

– Конечно, хорошо! Есть один, но очень важный плюс – все успели отдохнуть физически. Восстановиться было важно – учитывая, что первые матчи прошли в упорной, тяжелой борьбе. А минусы… Ну какие тут могут быть минусы?

– Например – можно выпасть из ритма. Игроки часто об этом говорят, когда в календаре выпадает большой перерыв.

– Ну, не такой короткий. Две-три недели – это да, выбивает, а тут – всего, по сути, пять дней. То, что надо, чтобы перевести дыхание, нормально подготовиться к очередной встрече с армейцами, и при этом – не отвлекаться на других соперников.

– Как прошли эти дни? В тренировках?

– Был один полноценный выходной – в воскресенье. Игроков отпустили, дали возможность немного расслабиться, разгрузиться психологически. А так да – тренировки, разбор видео, опять тренировки… Обычный рабочий процесс.

– Волнение перед третьей игрой ощущается? Она ведь может стать для вас последней в Евролиге.

– Начнешь об этом думать – точно ничего хорошего не выйдет. Так что воспринимаем все, как очередной матч. Да – важный, бесспорно. Но все-таки – просто матч.

– Вы реально готовы отыграться у ЦСКА с 0-2?

– У нас есть выбор? Конечно, будем бороться!

– И что изменится в третьей встрече?

– Хотя бы то, что будем играть дома. При своих трибунах. Надеюсь – полных. Болельщики всегда помогают, это – факт. От них черпаешь энергию. Может, именно эта помощь добавит нам ту самую малость, которой не хватило в первых матчах, чтобы обыграть ЦСКА?

– Как готовиться к такой важной встрече? Есть свои ритуалы?

– У меня один ритуал – хорошо выспаться, – смеется Егор. – Послушать музыку, приехать на арену, проделать все стандартные манипуляции в раздевалке – и идти на паркет. Все игроки настраиваются по-разному, но зацикливать себя на том, что этот матч особенный, нет смысла. Задача одна в любом случае – нам надо победить.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ВЫШЕ В РЕГУЛЯРКЕ»

– Вернемся немного назад. Отправляясь в гости к «Барселоне» в последнем туре регулярки понимали, что надо обязательно выигрывать, иначе попадаете на ЦСКА?

– Конечно, думали об этом. И не буду отрицать – мы хотели избежать встречи с армейцами в четвертьфинале. Пройти их в серии до трех побед – невероятно трудно. Так что на «Барсу» настроились серьезно. Увы, не получилось – проиграли. Но что было, то было. Сейчас переживать по этому поводу точно смысла нет.

– Настрой на ЦСКА был какой-то особенный?

– Настрой был особенный, потому что это – плей-офф Евролиги. Армейцы – сильные соперники, но мы боролись бы так же против любой другой команды. С такой же самоотдачей, выкладываясь по максимуму, как делали это в первых двух встречах в Москве. И, конечно, как будем делать дальше. Главное – мы доказали, что можем на равных играть с сильнейшими клубами. Обидно, что счет – 2-0 не в нашу пользу, но все же видели – интрига сохранялась до последних секунд. Оба раза. Пара каких-то ошибок, пара нюансов – и все могло повернуться в нашу сторону.

– В любом случае, «Химки» впервые в истории пробились в четвертьфинал Евролиги. Есть удовлетворение от того, как проходит сезон?

– Это, конечно, приятно – что пробились в восьмерку. Но в спорте всегда ставишь максимальную цель – иначе зачем выходить на паркет? К тому же, если честно, я считаю, что 8-е место в регулярке – не наше. Мы должны были быть выше. На пятой-шестой позициях.

– Что тогда помешало?

– Не хватало стабильности. Играли, как по волнам – то крутой матч выдаем, то непонятно проваливаемся. Почему так выходило – отдельный вопрос. Причин, на самом деле, много.

– Травмы? «Химки», кажется, в полном составе за весь этот сезон провели всего один матч.

– Травмы – тоже существенный фактор. Причем – объективный. Тренер рассчитывает на определенный состав, на конкретных игроков, а в итоге постоянно кого-то теряет. В итоге скамейка – короткая, глубины ротации – нет. С сильнейшими клубами бороться тяжело. Но это все, как ни крути, отмазки. Наше дело не искать оправдания, а выжимать максимум из любой ситуации. Нельзя же сказать: «Так, у нас несколько игроков травмированы, так что за победу сегодня можем не бороться».

«В ПЛЕЙ-ОФФ ЦЕПЛЯЕШЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ САНТИМЕТР»

– Два первых матча с ЦСКА в четвертьфинале шла равная борьба. При этом в регулярках – что в Евролиге, что в Лиге ВТБ – вы четырежды уступили армейцам, не заходя в концовку. Что изменилось?

– Во-первых – сейчас, все-таки, плей-офф. Но дело даже не в этом. ЦСКА – не просто сильная команда. Это команда сложившаяся. Там были новички в этом сезоне, но основной костяк играет вместе уже несколько лет. Плюс Димитрис Итудис работает с клубом четыре года. У нас же все сильно изменилось прошлым летом. Состав обновился наполовину. По сути, мы – молодая команда. Не в плане возраста игроков, а в плане становления. Новый тренер, опять же… Конечно, нужно было время на то, чтобы сыграться, наладить взаимопонимание. Эти моменты не всегда на виду, но они серьезно влияют на результат в каких-то ситуациях. Сейчас, ближе к решающим матчам, все окончательно притерлись друг к другу. Мы начали показывать реально зрелый баскетбол.

– Как вице-капитану приходится иногда подстегивать парней крепким словцом?

– Бывает всякое. Но то, что было в раздевалке, пусть остается в раздевалке, – смеется Вяльцев.

– Не могу не спросить под тот заступ, которого не было, в концовке первой игры… Когда судья его свистнул, о чем подумали?

– Да ни о чем. Что надо бороться дальше. Обидно, да. Но такое бывает. Смысла долго мусолить эту тему нет. Какая польза? Была бы возможность что-то изменить, исправить – одно дело. А раз такой возможности нет, надо просто плюнуть – и забыть.

– Неужели совсем не обидно? Попади вы тогда трехочковый бросок, могли бы выиграть матч.

– Ну пообижался я. Позлился. Дальше что? Непродуктивная позиция. Злость надо направлять в нужное русло. Выплескивать на площадке в каждом отдельном эпизоде. А не просто вздыхать и разводить руками – мол, как так вышло….

– Игроки ЦСКА, кстати, отметили, что вы удивили их жесткой борьбой. Именно в силовом плане. Часть плана на матч?

– Так было задумано. Тут дело даже не в стратегии. Когда играешь регулярку, любое поражение можно исправить. Но – не в плей-офф. Тут раз проиграл, два, три – и вылетел. Отступать, в общем, некуда. Так что отдаешь все, что есть. Цепляешься за каждый сантиметр на площадке, за каждый мяч, всеми доступными средствами. Отсюда – и жесткость.

– При этом во второй игре армейцы закрыли Шведа. Алексей впервые в этом сезоне не набрал 15 очков.

– Статистика – это статистика. Что он не набрал сам, то – отдал партнерам. Ну, было бы у Леши 30 очков, а мы бы проиграли – что бы серьезно изменилось? А если бы выиграли, не попади он ни разу, все и так бы сказали: «Вы, парни, молодцы!».

– В первом матче вы сами набрали 21 очко – лучший для вас результат в сезоне в Евролиге!

– Ничего особого не сделал. Партнеры молодцы – выводили меня на открытые броски, я кидал издали – и попадал. Играл так, как умею. Во втором матче тоже мог набрать много, но рано подсел на фолы и из-за этого не так часто выходил на площадку. А меньше игрового времени – значит, меньше бросков и меньше очков.

КАЛЕНДАРЬ СЕРИИ

ЦСКА – «ХИМКИ» – 2–0

Дата Время Место Победитель Счет 17 апреля 20.00 ДС «Мегаспорт» ЦСКА 98:95 19 апреля 20.00 ДС «Мегаспорт» ЦСКА 89:84 25 апреля 20.00 «Арена Мытищи» – – 27 апреля* 20.00 «Арена Мытищи» – – 1 мая* 20.00 ДС «Мегаспорт» – –

* если потребуется. Время – московское.