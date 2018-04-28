ПРЕДЫСТОРИЯ

Напомним, что на прошлой неделе судейство стартового матча в этом четвертьфинале тоже вызвало массу споров. Тогда арбитры на последней минуте при счете «+3» в пользу армейцев ошибочно свистнули Егору Вяльцеву заступ на боковую линию и отобрали у «Химок» атаку, в которой те имели шанс сравнять счет. Правда, этот шанс еще надо было бы использовать. Что же касается обвинений в предвзятости судей по ходу матча в целом, то тщательная экспертиза «Советского спорта» показала: никакого «сплава» там не было.

Дальше ЦСКА выиграл и дома и второй раз, и серия переехала из «Мегаспорта» в Мытищи, но в среду победа была уже за химчанами. В случае их повторного успеха во вчерашней встрече, счет стал бы равным, и судьбу путевки в «Финал четырех» определил бы решающий матч на площадке ЦСКА.

Но четвертая игра стала последней. Армейцы доминировали три периода, за 4.03 до последнего перерыва их преимущество достигло максимальной отметки «+17». Казалось, все решено, но Алексей Швед (36 очков) заиграл в совершенно фантастический баскетбол, «Химки» пустились в погоню и за 1.01 до конца матча после очередного (восьмого по счету!) дальнего попадания Шведа вышли вперед – 87:85.

Дальше соперники обменялись штрафными. Серхио Родригес реализовал оба (0.21,3 до сирены, 87:87), а вот Энтони Гилл после точного первого (0.20,7, 88:87) второй смазал. Подбор забрал Андрей Воронцевич.

Важный момент: если бы Гилл забросил и второй штрафной, его заменили бы – у судейского столика уже сидел готовый выйти на площадку Тайлер Ханикатт. Но после промаха игра, как известно, продолжается. Поэтому ЦСКА начал свою атаку, а Ханикатт остался сидеть «на замене». Согласно правилам, он должен был выйти при ближайшей остановке секундомера.

Ответственность за бросок взял на себя Кори Хиггинс: он с дриблингом ворвался в трехсекундную зону и через руки Шведа, со средней дистанции забил очень сложный мяч. При большом желании химчанину можно было дать фол (контакт там имел место), но судьи этого не сделали и были правы. Швед с поднятыми руками отступал строго назад и наказания не заслуживал.

Когда мяч, пущенный Хиггинсом, влетел в кольцо и вывел ЦСКА вперед (89:88), до конца оставалось 0.05,7. Время было остановлено (в последние две минуты это делается после каждого попадания), но никаких свистков не последовало, и Гилл тут же ввел мяч в игру из-под щита. Как только его пас получил Сергей Моня, секундомер –опять же в полном соответствии с правилами – запустился вновь.

А как же замена, спросите вы? Вот тут-то и начинается самое интересное.

У ДЖЕНКИНСА – МЯЧ, У ХИМЕНЕСА – СВИСТОК

Дело в том, что сигнал о замене дает судейский столик. Но остановить игру он при этом не может. Такое право есть только у арбитров «в поле», игроки реагируют только на их свистки. Типичная иллюстрация этого правила: атака на последних секундах владения, когда хронометрист за столиком дает сирену, но судьи видят, что баскетболист успел совершить бросок, не свистят, и игра продолжается без всяких остановок.

Так вот: хотя Ханикатт продолжал сидеть у столика в Мытищах, сирены не последовало. Судя по всему, там не все в порядке с электроникой. В то же время арбитры, сидящие за столиком, встали на ноги и активно «семафорили» руками – мол, у нас замена. Однако ни словенец Саша Пукл, ни украинец Борис Рыжик, ни испанец Бенджамин Хименес, судившие матч, этого сразу не заметили. Они дали «Химкам» начать атаку.

Еще важно отметить, что в Евролиге останавливать-запускать время может не только хронометрист за столиком, но и «полевой» судья – через специальное устройство в виде небольшой коробочки, закрепленное на поясе. Именно так и произошло в Мытищах. А про беднягу Ханикатта все, кроме «онемевшего» из-за неисправной сирены столика, попросту забыли. В том числе главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас, который после неточного штрафного Гилла мог отменить замену, но в пылу концовки о ней забыл.

И Барцокаса можно понять: атака его команды развивалась очень стремительно. Химчане в пару передач проскочили всю площадку меньше, чем за три секунды, и вывели на кольцо Чарльза Дженкинса. Баскетболисты ЦСКА не остановились (это тоже важно – они продолжали играть), но к такой прыти соперника оказались не готовы. Когда Дженкинс взял мяч в руки и начал шаги к кольцу, ближайший из армейцев Родригес отставал на метр, а то и два. Даже шансов сфолить у него не было.

И тут вдруг раздался свисток.

Свисток этот находился во рту испанца Хименеса. Он бежал как раз вдоль той боковой линии, у которой располагается судейский столик. Видимо, Хименес заметил, наконец, доносившиеся оттуда кричательно-махательные сигналы о замене. И свистнул в тот момент, когда атака «Химок» была почти завершена. Дженкинс даже не стал останавливаться: через одну-две десятые секунды после свистка (на счетчике горели 2,8 секунды до конца) он аккуратно опустил мяч в корзину.

Эти два очка, которые вероятно принесли бы подмосковной команде победу, не были засчитаны. Старший судья бригады Пукл посмотрел видеоповтор, а потом отмотал время обратно до 5,7 секунды и предложил «Химкам» повторить атаку. Уже против вернувшейся под свой щит и ко всему готовой пятерки соперника.

Яростная реакция возмущенного Барцокаса ничего не изменила. Замены в итоге так и не последовало – Ханикатт остался на скамейке. Что, кстати, тоже понятно: когда его отправляли к столику перед штрафными Гилла, то собирались выпускать для защиты, а не для нападения. Повторная атака «Химок» завершилась безнадежным промахом Мони от центральной линии. Прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу ЦСКА – 89:88.

«Химки» пытались подать протест, но его у них не приняли. Пришлось ограничиться жалобой, которую будет рассматривать руководство Евролиги. На результат игры это повлиять уже не сможет.

Вот вам все факты. Остается оценить их «по существу».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос №1: имел ли Хименес право давать тот решающий свисток? Ответ: безусловно да. Не отменив вовремя замену, «Химки» дали судьям повод прервать собственную атаку и не засчитать попадание Дженкинса согласно букве правил.

Вопрос №2: имел ли Хименес право не давать этот свисток? Ответ: тоже да. Сирены от столика не было, а все остальное – кто там когда вставал, что кричал и чем размахивал – дело субъективное. В баскетболе подобные нестыковки с заменами и тайм-аутами случаются сплошь и рядом, ничего сверхъестественного в них нет. В таких случаях можно как «отмотать» время назад, так и «заиграть». Мол, проехали. То есть, с формальной точки зрения мы имеем дело с ситуацией совершенно двоякой, допускающей оба варианта.

Аналогия с концовкой олимпийского финала СССР-США в Мюнхене (в 1972 году нашим не дали тайм-аут, и это позволило добиться повторения последних трех секунд, ставших в итоге легендарными) здесь не очень-то работает. 46 лет назад тайм-аут возвращали проигрывающей команде, а сейчас право на замену вернули команде уже практически выигравшей. В тот момент, когда ничто не могло помешать ей забить решающий (не на сто, но на очень много процентов) мяч. Мюнхенский тайм-аут Кондрашина стал в итоге золотым. О мытищинской замене Гилл-Ханикатт заявившая ее команда с удовольствием бы забыла.

Вопрос №3: протестовал бы ЦСКА, как сейчас «Химки», если бы Хименес не свистнул? Ответ: думаю, вряд ли. Смотреть за несостоявшимися чужими заменами – вещь не шибко обязательная, а протесты надо соображать-подавать сразу после матча. И потом учтите, опять же, разницу в поводах: если «Химки» хотели вернуть себе уже проведенную результативную атаку, то ЦСКА просто цеплялся бы за процедурную букву закона.

Вопрос №4: что было бы, если бы столик не сигналил о замене? Ответ: ничего. Хименес не свистнул бы, два очка Дженкинса были бы засчитаны, «Химки» за 2,8 секунды до конца вышли бы вперед. Пикантность тут в том, что за столиком всегда сидят люди «домашней» команды. Получается, они повели себя профессионально (ну, если не считать проблем с сиреной), но навредили собственному клубу. Примерно то же самое, что и с не отменившим вовремя замену Барцокасом.

Вопрос №5: было ли предвзятым судейство матча в целом? Ответ: нет. Ошибки у арбитров, конечно, случались, но в обе стороны. Например, за 48 секунд до конца при счете «+2» в пользу «Химок» Моня, накрывая бросок Воронцевича, попал не только по мячу, но и по голове, что вообще-то означает «глухой» фол. А его – не зафиксировали.

Вопрос №6: заслуживали ли «Химки» места в «Финале четырех»? Ответ: сомневаюсь. ЦСКА все-таки сильнее, и в России только у него есть реальные шансы на титул чемпиона Евролиги. Хотя матч №5, тем более гостевой (для «Химок»), – это еще далеко не «Финал четырех». И если ты (уже ЦСКА) ведешь «+17» в конце третьей четверти, то лучше просто не отдавай сопернику такой колоссальный перевес. Удержи, выиграй спокойно – и езжай себе в Белград без всяких скандалов.

Наконец, главный вопрос. №7. Раз уж Хименес имел право, как свистеть, так и не свистеть (почему – см. выше), то что ему все-таки надо было делать?

Ответ: нет, не свистеть.

В тот момент, когда прозвучал этот свисток, судейская ошибка была уже очевидна и неизбежна. При любых дальнейших действиях. Арбитры – тоже люди, поделать с этим ничего нельзя, и на результат матча в Мытищах они повлияли бы в любом случае. Еще раз подчеркиваю: в любом!

Но варианты отличались, причем сильно. «Молчание» Хименеса просто предало бы забвению несостоявшуюся замену, которая и ее инициаторам была уже совершенно не нужна. А его «немолчание» отменило реальный забитый мяч. Вот и все.

Свистни испанец пораньше – скажем, в самом начале химкинской атаки – тогда другое дело. И мой вердикт по данному делу тоже мог бы быть другим. Но он свистнул слишком поздно, когда давать такой свисток было уже нельзя.

В общем, могу лишь вторично подписаться под формулировкой своего вчерашнего заголовка: «в «Финал четырех» ЦСКА вывели судьи». Испанец Хименес и словенец Пукл. Хотя еще раз подчеркну и другое: сильнейшим в этой серии был ЦСКА.

Что еще добавить? Пожалуй, вот это: разговоры про столик в таких, пограничных ситуациях, как правило, второстепенны, уж поверьте моему опыту. В баскетболе все решают арбитры на площадке – и это, кстати, правильно.

Ну и впереди у нас, как бы то ни было, – «Финал четырех». ЦСКА – «Реал» и «Фенербахче» – «Жальгирис» 18 мая в столице Сербии.

И пусть там все спорные свистки будут в нашу пользу.