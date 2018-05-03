В 10-й раз подряд (а всего в 12-й в истории) УГМК выиграл чемпионат женской Премьер-лиги. В финале «лисицы» «всухую» в трех матчах одолели к

ДВЕ ПОБЕДЫ ЗА 10 ДНЕЙ

Выиграть турнир в гостях – не лучший вариант, но не затягивать же ради празднования дома серию до пятого матча! Третья игра финала в Курске получилась одной из лучших в сезоне: очень результативной, с лихо закрученной интригой, сохранявшейся до самого окончания встречи. И все же УГМК победил! После финального свистка Никита Моргунов от имени РФБ наградил по очереди именными призами игроков екатеринбургского суперклуба Майю Мур (как лучшего атакующего защитника чемпионата), Эмму Меессеман (лучший тяжелый форвард) и Бритни Грайнер, которая была признана самым ценным игроком турнира. Помимо Мур и Меессеман в символическую пятерку также вошли разыгрывающая Александра Мария Бентли («Надежда»), легкий форвард Соня Петрович и центровая Мария Вадеева (обе - «Динамо» Курск).

Под аплодисменты нескольких десятков болельщиков УГМК, приехавших на матч из Екатеринбурга, «лисицам» вручили золотые медали, а капитан команды Ольга Артешина подняла над головой чемпионский кубок. Потом уже отработанным движением Ольга срезала на память сетку. Конечно, был золотой дождь из конфетти, множество фотографий на память и шампанское в раздевалке. УГМК завершил сезон, сделав поистине золотой дубль, с разницей в 10 дней выиграв и Евролигу, и чемпионат России.

ЛИДЕР МЕНЯЛСЯ 19 РАЗ!

Несмотря на сухой счет в серии, путь «лисиц» к победе в Премьер-лиге получился отнюдь не простым. Динамовки, уступив УГМК в полуфинале главного евротурнира, всерьез настроились взять реванш в чемпионате России. Дополнительным раздражителем для бело-голубых служил кубок Евролиги, выставленный во время первых двух матчей серии 27 и 29 апреля в фойе ДИВСа, где принимает соперников УГМК.

В первом матче была битва: по ходу игры лидер менялся 19 (!) раз. Хозяйки паркета поначалу неуютно чувствовали себя в родном зале, однако уже во второй четверти нашли свою игру, а после большого перерыва благодаря Майе Мур и Альбе Торренс, набравшим на пару 44 очка, и Бриттни Грайнер, которая хозяйничала под обоими щитами (11 очков и 17 подборов), УГМК склонил чашу весов в свою пользу.

Вторая игра вышла для будущих чемпионок более просто – уже по итогам первой половины матча УГМК вел 18 очков. В ударе вновь были Альба Торренс (21 очко, 5 передач) и Майя Мур (19 очков, 5 передач и 8 подборов).

На послематчевой пресс-конференции тренера «лисиц» Мигеля Мендеса спросили, сможет ли «Динамо» дать бой дома после двух поражений в Екатеринбурге.

- Да, я считаю, что "Динамо" даст бой, -- ответил Мендес. -- Они будут играть дома, у них очень хороший состав и тренерский штаб. В прошлом году они были чемпионами Евролиги, а это о многом говорит. Наши игроки и физически, и ментально готовы провести столько игр, сколько потребуется. И мы будем играть на победу.

«ДИНАМО»: ДОМА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Впрочем, даже дилетант мог бы уверенно заявить, что в обоих матчах в Курске у бело-голубых будут хорошие шансы. Сделать такой вывод можно было бы просто взглянув на статистику домашних игр «Динамо»: до третьей встречи финальной серии у них не было ни одного поражения в этом сезоне. Ни в одном турнире!

Интересно, что сразу для двух человек эта игра стала юбилейной, сотой, в премьер-лиге - главного тренера «Динамо» Лукаса Мондело и центровой Марии Вадеевой. Мария появилась в стартовой пятерке хозяек площадки в компании Сони Петрович, Анны Круз, Ннемкади Огвумике и Энджел Маккотри. У УГМК игру начали Альба Торренс, Елена Беглова, Майя Мур, Эмма Меессеман и Бриттни Грайнер.

Счет открыла Мур, реализовавшая два штрафных, но Маккотри ответила двумя очками с игры. Баскетбол высочайшего уровня демонстрировали обе команды: и «Динамо», и УГМК агрессивно защищались, а в нападении дорожили мячом. Уйти в отрыв не удавалось ни той, ни другой команде. Сначала лидировали гости, но их преимущество не превышало четырех очков. Затем инициативу перехватили хозяйки. Это и неудивительно: в первой четверти динамовки показали великолепный процент попадания с игры – 60! На последней минуте на пять очков вперед вышли бело-голубые – итоговый счет стартовой десятиминутки установила Татьяна Видмер - 27:22.

В начале второй четверти впервые в матче одной из команд удалось уйти в более-менее серьезный отрыв – 37:29 повело «Динамо». Однако в этот момент на авансцену вышла натурализованная россиянка Джамирра Фолкнер, которая достойно заменила Елену Беглову. Три подряд дальних броска защитника УГМК и вот счет уже почти равный - 43:42. Преимущество в одно очко хозяйкам удалось сохранить до большого перерыва – 49:48.

ВАЛИДОЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

В третьей десятиминутке хвататься за сердце по очереди пришлось болельщикам обеих команд. Сначала благодаря Торренс, Мур и компании гостьи создали двузначный задел – 63:52 в пользу УГМК. Однако за три минуты концовки четверти ситуация развернулась на 180 градусов, и на последний перерыв лидерами ушли уже «динамовки» - 77:75 после броска Татьяны Видмер.

Благодаря попаданиям Маккотри и Петрович хозяйки оторвались в счете на старте четвертого отрезка игры – 82:75. Однако екатеринбурженки тут же выдали свою ударную трехминутку. Забойщицей решающего рывка выступила центровая Бриттни Грайнер, набравшая за короткий отрезок 12 очков – 92:86 и хозяйки площадки угодили в «нокдаун».

Концовка матча вышла все равно нервной, однако подопечные Мигеля Мендеса провели ее организованно и ни на секунду не позволили всерьез усомниться в исходе встречи.

-- Я хочу отметить роль Мендеса в двух больших победах клуба – в чемпионате и Евролиге, -- сказал после матча директор БК УГМК Максим Рябков. -- Олаф Ланге начинал этот непростой сезон, и его вклад в успех команды безусловно тоже есть. Но надо отдать должное Мигелю, который, не имея до этого по большому счету опыта работы в топ-клубах, пришел в УГМК и очень быстро нашел общий язык со звездами, с персоналом. Он буквально влюбил игроков в себя. По большому счету именно плоды его работы мы сейчас пожинаем.

-- Мы бы также хотели поблагодарить за многолетнюю поддержку, веру в команду и тот курс, которым мы идем, президента холдинга УГМК Искандара Махмудова, генерального директора холдинга и президента нашего клуба Андрея Козицына и нашего вице-президента Игоря Кудряшкина. Это те люди, благодаря которым УГМК находится на этих высотах. Эти титулы – десять подряд побед в чемпионате России, четыре титула в Евролиге - в первую очередь благодаря этим людям, -- добавил Рябков.

СТАТИСТИКА

Премьер-лига. Финал. Третий матч

«Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург) – 91:94 (27:22, 22:26, 28:27, 14:19).

Д: Маккотри (31), Петрович (20), Огвумике (16).

У: Грайнер (35), Мур (26), Торренс (12).

Счет в серии: 0-3.