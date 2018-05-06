Теперь ЦСКА забивает больше «Бостона». Как это может быть?
Перед «Финалом четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая, мы сравниваем нынешнюю армейскую команду с прошлогодней.
В баскетболе подсчитывается все, так что отталкиваться будем от статистики. Хотя цифры – штука зачастую лукавая. В их нагромождении легко заплутать, и субъективный взгляд живого человека важен ничуть не меньше. Без всякой математики можно констатировать: этот ЦСКА – продолжение команды предыдущего сезона. Никаких революций не случилось, тренер тот же, перемены в составе есть, но, что называется, точечные. Рисунок игры – тоже в целом прежний. И упаси вас бог углубляться в комбинационные схемы. Времени потратите уйму и только запутаете сами себя. За изучением отдельных деревьев леса не увидите.
ЦСКА постоянно выигрывает, отчего его часто называют машиной. И если продолжать автомобильную аналогию, то сейчас мы имеем дело не с новой, оригинальной моделью, а с некоей модификацией. Что ж, самое время перейти к характеристикам армейского авто: какие из них изменились?
Командная статистика ЦСКА в этом и предыдущем чемпионатах Евролиги
|
Показатели
|
Сезон-2017/18
|
Сезон-2016/17
|
Победы-поражения:
Регулярный чемпионат
|
24-6 (1-е место)
|
22-8 (2-е место)
|
Набранные очки
|
89,2
|
87,5
|
Пропущенные очки
|
80,4
|
80,0
|
Разность очков
|
+8,8
|
+7,5
|
Двухочковые броски
|
22,8/40,8 (55,8%)
|
21,3/38,6 (55,1%)
|
Трехочковые броски
|
9,0/21,5 (41,7%)
|
8,7/21,6 (40,3%)
|
Штрафные броски
|
16,8/20,5 (82,0%)
|
18,8/22,9 (82,2%)
|
Подборы:
Свой щит
|
22,8 (68,0%)
|
24,0 (69,1%)
|
Голевые передачи
|
17,8
|
19,9
|
Перехваты
|
7,6
|
7,1
|
Блок-шоты
|
2,9
|
3,2
|
Потери
|
11,7
|
14,3
|
Результативность игроков:
Больше 15 очков
От 10 до 15 очков
От 5 до 10 очков
|
1: Де Коло – 16,9
3: Хиггинс – 14,2
3: Хайнс – 8,2
|
2: Де Коло – 19,1
0
7: Хиггинс – 9,5
|
Игровое время:
Больше 24 минут
От 18 до 24 минут
От 12 до 18 минут
|
4: Клайберн – 26,6
3: Хайнс – 21,7
3: Воронцевич – 15,4
|
2: Теодосич – 27,6
5: Джексон – 21,7
3: Огастин – 16,4
Там, где это возможно (кроме побед и процентов), показатели рассчитаны в среднем за матч.
ТЕРЯЕМ МЕНЬШЕ – ЗАБИВАЕМ БОЛЬШЕ
Кому охота, может копаться в этих цифрах сколько угодно. Для остальных же попытаюсь выделить главное.
Как и год назад ЦСКА – самая результативная команда Евролиги. Только она стала еще результативнее: отрыв от ближайших преследователей из «Реала» (напомню, именно с ним армейцы будут играть 18 мая в полуфинале) вырос до трех с половиной очков, а от остальных – до пяти с лишним. Это много. Если пересчитать на регламент НБА, получится больше 107 очков за матч, а значит ЦСКА в заокеанской лиге был бы далеко не последним по этому показателю. Где-то в начале второго десятка, повыше «Бостона», пониже «Оклахомы».
За счет чего?
Проценты попаданий остались, в общем, прежними – разве что слегка подросла точность трехочковых. А вот добавка двух бросков с игры вместо пары «потерянных» штрафных – это серьезно. Целая лишняя атака, которая, уверяю вас, на баскетбольном паркете не валяется. Откуда она взялась?
Владения мячом берутся от подборов с перехватами (еще есть блок-шоты, но их влияние минимально), а теряются, пардон за тавтологию, от потерь. И ЦСКА в этом сезоне прибавил по всем трем этим показателям! Например, особо ценные, атакующие отскоки (они позволяют сразу атаковать кольцо) здорово «гребут» Отелло Хантер и Уилл Клайберн – по 2,7 и 1,5 соответственно. А уж прогресс (точнее, наоборот) армейцев по потерям поистине впечатляет: «минус 2,6»!
Дело здесь не только в новых баскетболистах, пусть Серхио Родригес и теряет за матч на 0,8 мяча меньше, чем его предшественник Милош Теодосич. Но как объяснить синхронные «-1» у Нандо Де Коло (2,3 потери вместо 3,3) и Кайла Хайнса (0,4 вместо 1,4), которые играли за ЦСКА и год назад, причем с примерно тем же «кругом обязанностей»?
Де Коло стал просто меньше водить. Он очень силен как снайпер, но далеко не так хорош на первом «номере». Теперь француз всегда может «спихнуть» кому-нибудь мяч, вместо того, чтобы лезть в авантюрные проходы. А от Хайнса, как мне кажется, перестали требовать обыгрышей один на один «из статики». С ростом 198 против высоких центров это было проблематично.
Проще говоря: нападение ЦСКА стало более организованным, надежным, рациональным.
БЫЛО ДВА ЛИДЕРА, А СТАЛО ПЯТЬ. ИЛИ НИ ОДНОГО?
Переходим к «балансировке» состава. Раньше у команды было два ярко выраженных лидера (см. таблицу), а сейчас их четверо: взамен Теодосича к Де Коло добавились и Родригес, и Клайберн, и ставший заметно сильнее Хиггинс. И это еще не считая Хайнса, который мало забивает, но в командных взаимодействиях играет колоссальную роль.
Целых пять лидеров – вроде бы здорово. Но это можно оценить и по-другому: теперь их не осталось ни одного. Особенно в адском пекле «Финале четырех», где, скажем, Клайберн в силу молодости-неопытности запросто может напортачить. На марафонской дистанции «регулярки» вариативность атак (сегодня в ударе один, завтра – другой, послезавтра – третий), бесспорно, является мощным козырем. А в одной решающей игре крайне важны люди, готовые взять на себя ответственность за бросок не когда «идет», не под настроение, а «на автомате». У Теодосича этого было не отнять.
Кстати, самое время детально сравнить сербского маэстро с его испанским преемником.
Статистика в Евролиге Серхио Родригеса в этом сезоне и Милоша Теодосича – в прошлом
|
Карьера и показатели
|
Родригес-2017/18
|
Теодосич-2016/17
|
Гражданство
|
Испания
|
Сербия
|
Возраст (дата рождения)
|
31 (12.06.1986)
|
30* (19.03.1987)
|
Рост, см
|
191
|
195
|
Вес, кг
|
80
|
87
|
Титулы чемпиона Евролиги
|
1 (2014/15, Реал)
|
1 (2015/16, ЦСКА)
|
Титулы MVP Евролиги
|
1 (2013/14, Реал)
|
1 (2009/10, Олимпиакос)
|
Сезоны в НБА
|
5 (2006/07-09/10, 2016/17)
|
0**
|
Медали в сборной:
Олимпиады
|
2 (0+1+1)
|
1 (0+1+0)
|
Сезон в ЦСКА
|
1-й
|
6-й
|
Матчи в этой Евролиге (старт)
|
34 из 34 (20)
|
29 из 35 (6)
|
Минуты
|
26,1
|
27,6
|
Очки
|
14,1
|
16,1
|
Двухочковые броски
|
2,2/3,7 (59,1%)
|
2,3/4,1 (55,0%)
|
Трехочковые броски
|
2,6/5,9 (44,6%)
|
2,7/7,0 (38,1%)
|
Штрафные броски
|
1,8/2,0 (89,7%)
|
3,6/4,0 (89,7%)
|
Подборы:
Чужой щит
|
0,3
|
0,2
|
Голевые передачи
|
5,0
|
6,8
|
Перехваты
|
0,9
|
0,6
|
Блок-шоты
|
0,1
|
0,03
|
Потери
|
2,2
|
3,0
|
Фолы
|
2,1
|
1,8
|
Фолы соперника
|
1,9
|
3,4
|
Накрытые броски
|
0,4
|
0,4
|
Рейтинг полезности
|
14,3
|
17,1
|
Результативность по матчам:
20 очков и больше
|
9 (26,5%)
|
9 (31,0%)
|
Личные рекорды сезона:
Очки
|
26
|
34
|
Очки в матчах «Финала четырех»
|
?
|
15,0
Там, где это возможно (кроме титулов, процентов, рекордов и т.д.), показатели рассчитаны в среднем за матч.
* В конце сезона – на момент, аналогичный нынешнему.
** По окончании сезона-2016/17 перешел в клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», где играет до сих пор.
ТЕО И ЭЛЬ ЧАЧО
В качестве снайпера-дальнобойщика заменить Теодосича Родригес сумел вполне. Молниеносно «пальнуть» через руки с 8-9 метров для испанца – не проблема. Еще Родригес очевидно быстрее. У ЦСКА впервые за долгое время появился разыгрывающий, способный на дриблинге легко обгонять соперников без мяча. С другой стороны, всем известно: передача летит быстрее любого дриблера. Но с третьей: любая передача – это еще и потенциальная потеря…
Собственно, в этом и разница между сербским Тео и испанским Эль Чачо. Первый хуже и медленнее водил, но пасовал и атаковал рискованнее, эфеектнее. Отсюда – больше потерь, больше голевых передач, больше очков. И больше лидерства. При всех достоинствах Родригеса «взять мяч и сделать игру» он готов не всегда. Причем это относится не только к броскам, но и к распасовке. Когда испанец пришел в ЦСКА, мы лелеяли надежду, что у нас появится «свой Спанулис». Пока эти надежды не сбылись.
Хотя Спанулиса с его «Олимпиакосом» в Белграде вообще-то не будет. Стареет «Король концовок» из Греции. И кто знает, может, именно в сербской столице Эль Чачо выдаст нечто такое, что заставит нас изменить свое мнение о нем. В конце концов, проблемы Теодосича когда-то тоже вылезли именно в «Финале четырех». Только он – главный тест и главное мерило.
КЛАЙБЕРН ВМЕСТО… ДЖЕКСОНА. И «НОВЫЙ» ХИГГИНС
Получается, что рокировка Родригес-Теодосич – примерно равноценная. Хантер вместо Джеймса Огастина – тоже не хуже. Небольшая, но отчетливая прибавка «на плюс». Но это все – замены «по позиции», без принципиальных перестановок. Получается: все то же самое?
Нет, не так. Один игрок все-таки довольно серьезно изменил лицо ЦСКА. И зовут его Уилл Клайберн.
Вот скажите: кого из прошлогоднего основного состава он заменил? Вопрос на самом деле не так прост – надо внимательно присмотреться к первой, общекомандной таблице. Оказывается, форвард Клайберн с ростом 201 см занял в «обойме» Дмитриса Итудиса место, освобожденное… разыгрывающим Аароном Джексоном.
Да-да, именно так! Прошлым летом казалось, что Джексона, который сейчас сидит на скамейке аж победителя «регулярки» НБА «Хьюстон Рокитс» (правда, сидит глубоко – играет через раз и лишь однажды провел на паркете больше трех минут и набрал больше одного очка), меняет Лео Вестерманн. Однако тот на поверку оказался фигурой куда скромнее. Клайберн же играет много и много чего делает: забивает, подбирает, даже часто водит! Он сдвинул командный баланс в сторону мощи: теперь Итудис часто выпускает трех форвардов при одном защитнике.
Играть против такой рослой – и одновременно подвижной – пятерки очень неприятно. Еще и потому, что Хиггинс, вроде бы «опустившийся» с амплуа третьего «номера» на второго, за лето здорово добавил в мышечном атлетизме, перехватах, и сейчас куда больше соответствует как раз стандартам нападающего.
Подытоживаем?
ЦСКА-2016/17 по большому счету был командой двух защитников – Теодосича и Де Коло.
ЦСКА-2017/18 – скорее команда форвардов.
Остается лишь провести «боевые испытания» обновленной машины. Поедет ли она на белградском «автодроме» быстрее, чем ехала в Стамбуле прошлой весной?