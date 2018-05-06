Перед «Финалом четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая, мы сравниваем нынешнюю армейскую команду с прошлогодней.

В баскетболе подсчитывается все, так что отталкиваться будем от статистики. Хотя цифры – штука зачастую лукавая. В их нагромождении легко заплутать, и субъективный взгляд живого человека важен ничуть не меньше. Без всякой математики можно констатировать: этот ЦСКА – продолжение команды предыдущего сезона. Никаких революций не случилось, тренер тот же, перемены в составе есть, но, что называется, точечные. Рисунок игры – тоже в целом прежний. И упаси вас бог углубляться в комбинационные схемы. Времени потратите уйму и только запутаете сами себя. За изучением отдельных деревьев леса не увидите.

ЦСКА постоянно выигрывает, отчего его часто называют машиной. И если продолжать автомобильную аналогию, то сейчас мы имеем дело не с новой, оригинальной моделью, а с некоей модификацией. Что ж, самое время перейти к характеристикам армейского авто: какие из них изменились?

Командная статистика ЦСКА в этом и предыдущем чемпионатах Евролиги

Показатели Сезон-2017/18 Сезон-2016/17 Победы-поражения: Регулярный чемпионат

Плей-офф

Финал четырех

Всего 24-6 (1-е место)

3-1 («Химки»)

?

27-7 (79,4%) 22-8 (2-е место)

3-0 («Баскония»)

1-1 (3-е место)

26-9 (74,3%) Набранные очки 89,2 87,5 Пропущенные очки 80,4 80,0 Разность очков +8,8 +7,5 Двухочковые броски 22,8/40,8 (55,8%) 21,3/38,6 (55,1%) Трехочковые броски 9,0/21,5 (41,7%) 8,7/21,6 (40,3%) Штрафные броски 16,8/20,5 (82,0%) 18,8/22,9 (82,2%) Подборы: Свой щит

Чужой щит

Всего 22,8 (68,0%)

10,4 (33,0%)

33,2 (51,0%) 24,0 (69,1%)

9,5 (30,3%)

33,5 (51,7%) Голевые передачи 17,8 19,9 Перехваты 7,6 7,1 Блок-шоты 2,9 3,2 Потери 11,7 14,3 Результативность игроков: Больше 15 очков От 10 до 15 очков От 5 до 10 очков 1: Де Коло – 16,9 3: Хиггинс – 14,2

Родригес – 14,1

Клайберн – 11,7 3: Хайнс – 8,2

Хантер – 8,2

Курбанов – 5,3 2: Де Коло – 19,1

Теодосич – 16,1 0 7: Хиггинс – 9,5

Хайнс – 8,5

Джексон – 7,6

Воронцевич – 7,3

Курбанов – 6,1

Огастин – 6,0

Фридзон – 5,9 Игровое время: Больше 24 минут От 18 до 24 минут От 12 до 18 минут 4: Клайберн – 26,6

Родригес – 26,1

Де Коло – 25,8

Хиггинс – 24,8 3: Хайнс – 21,7

Хантер – 19,4

Курбанов – 18,8 3: Воронцевич – 15,4

Антонов – 13,5

Вестерманн – 13,5 2: Теодосич – 27,6

Де Коло – 27,1 5: Джексон – 21,7

Хайнс – 20,5

Хиггинс – 20,4

Воронцевич – 19,9

Курбанов – 19,2 3: Огастин – 16,4

Хряпа – 13,6

Фридзон – 12,9

Там, где это возможно (кроме побед и процентов), показатели рассчитаны в среднем за матч.

ТЕРЯЕМ МЕНЬШЕ – ЗАБИВАЕМ БОЛЬШЕ

Кому охота, может копаться в этих цифрах сколько угодно. Для остальных же попытаюсь выделить главное.

Как и год назад ЦСКА – самая результативная команда Евролиги. Только она стала еще результативнее: отрыв от ближайших преследователей из «Реала» (напомню, именно с ним армейцы будут играть 18 мая в полуфинале) вырос до трех с половиной очков, а от остальных – до пяти с лишним. Это много. Если пересчитать на регламент НБА, получится больше 107 очков за матч, а значит ЦСКА в заокеанской лиге был бы далеко не последним по этому показателю. Где-то в начале второго десятка, повыше «Бостона», пониже «Оклахомы».

За счет чего?

Проценты попаданий остались, в общем, прежними – разве что слегка подросла точность трехочковых. А вот добавка двух бросков с игры вместо пары «потерянных» штрафных – это серьезно. Целая лишняя атака, которая, уверяю вас, на баскетбольном паркете не валяется. Откуда она взялась?

Владения мячом берутся от подборов с перехватами (еще есть блок-шоты, но их влияние минимально), а теряются, пардон за тавтологию, от потерь. И ЦСКА в этом сезоне прибавил по всем трем этим показателям! Например, особо ценные, атакующие отскоки (они позволяют сразу атаковать кольцо) здорово «гребут» Отелло Хантер и Уилл Клайберн – по 2,7 и 1,5 соответственно. А уж прогресс (точнее, наоборот) армейцев по потерям поистине впечатляет: «минус 2,6»!

Дело здесь не только в новых баскетболистах, пусть Серхио Родригес и теряет за матч на 0,8 мяча меньше, чем его предшественник Милош Теодосич. Но как объяснить синхронные «-1» у Нандо Де Коло (2,3 потери вместо 3,3) и Кайла Хайнса (0,4 вместо 1,4), которые играли за ЦСКА и год назад, причем с примерно тем же «кругом обязанностей»?

Де Коло стал просто меньше водить. Он очень силен как снайпер, но далеко не так хорош на первом «номере». Теперь француз всегда может «спихнуть» кому-нибудь мяч, вместо того, чтобы лезть в авантюрные проходы. А от Хайнса, как мне кажется, перестали требовать обыгрышей один на один «из статики». С ростом 198 против высоких центров это было проблематично.

Проще говоря: нападение ЦСКА стало более организованным, надежным, рациональным.

БЫЛО ДВА ЛИДЕРА, А СТАЛО ПЯТЬ. ИЛИ НИ ОДНОГО?

Переходим к «балансировке» состава. Раньше у команды было два ярко выраженных лидера (см. таблицу), а сейчас их четверо: взамен Теодосича к Де Коло добавились и Родригес, и Клайберн, и ставший заметно сильнее Хиггинс. И это еще не считая Хайнса, который мало забивает, но в командных взаимодействиях играет колоссальную роль.

Целых пять лидеров – вроде бы здорово. Но это можно оценить и по-другому: теперь их не осталось ни одного. Особенно в адском пекле «Финале четырех», где, скажем, Клайберн в силу молодости-неопытности запросто может напортачить. На марафонской дистанции «регулярки» вариативность атак (сегодня в ударе один, завтра – другой, послезавтра – третий), бесспорно, является мощным козырем. А в одной решающей игре крайне важны люди, готовые взять на себя ответственность за бросок не когда «идет», не под настроение, а «на автомате». У Теодосича этого было не отнять.

Кстати, самое время детально сравнить сербского маэстро с его испанским преемником.

Статистика в Евролиге Серхио Родригеса в этом сезоне и Милоша Теодосича – в прошлом

Карьера и показатели Родригес-2017/18 Теодосич-2016/17 Гражданство Испания Сербия Возраст (дата рождения) 31 (12.06.1986) 30* (19.03.1987) Рост, см 191 195 Вес, кг 80 87 Титулы чемпиона Евролиги 1 (2014/15, Реал) 1 (2015/16, ЦСКА) Титулы MVP Евролиги 1 (2013/14, Реал) 1 (2009/10, Олимпиакос) Сезоны в НБА 5 (2006/07-09/10, 2016/17) 0** Медали в сборной: Олимпиады

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 2 (0+1+1)

1 (1+0+0)

4 (1+1+2) 1 (0+1+0)

1 (0+1+0)

1 (0+1+0) Сезон в ЦСКА 1-й 6-й Матчи в этой Евролиге (старт) 34 из 34 (20) 29 из 35 (6) Минуты 26,1 27,6 Очки 14,1 16,1 Двухочковые броски 2,2/3,7 (59,1%) 2,3/4,1 (55,0%) Трехочковые броски 2,6/5,9 (44,6%) 2,7/7,0 (38,1%) Штрафные броски 1,8/2,0 (89,7%) 3,6/4,0 (89,7%) Подборы: Чужой щит

Всего 0,3

2,1 0,2

2,1 Голевые передачи 5,0 6,8 Перехваты 0,9 0,6 Блок-шоты 0,1 0,03 Потери 2,2 3,0 Фолы 2,1 1,8 Фолы соперника 1,9 3,4 Накрытые броски 0,4 0,4 Рейтинг полезности 14,3 17,1 Результативность по матчам: 20 очков и больше

10 очков и меньше 9 (26,5%)

9 (26,5%) 9 (31,0%)

5 (17,2%) Личные рекорды сезона: Очки

Голевые передачи

Потери 26

11

4 34

12

9 Очки в матчах «Финала четырех» ? 15,0

Там, где это возможно (кроме титулов, процентов, рекордов и т.д.), показатели рассчитаны в среднем за матч.

* В конце сезона – на момент, аналогичный нынешнему.

** По окончании сезона-2016/17 перешел в клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», где играет до сих пор.

ТЕО И ЭЛЬ ЧАЧО

В качестве снайпера-дальнобойщика заменить Теодосича Родригес сумел вполне. Молниеносно «пальнуть» через руки с 8-9 метров для испанца – не проблема. Еще Родригес очевидно быстрее. У ЦСКА впервые за долгое время появился разыгрывающий, способный на дриблинге легко обгонять соперников без мяча. С другой стороны, всем известно: передача летит быстрее любого дриблера. Но с третьей: любая передача – это еще и потенциальная потеря…

Собственно, в этом и разница между сербским Тео и испанским Эль Чачо. Первый хуже и медленнее водил, но пасовал и атаковал рискованнее, эфеектнее. Отсюда – больше потерь, больше голевых передач, больше очков. И больше лидерства. При всех достоинствах Родригеса «взять мяч и сделать игру» он готов не всегда. Причем это относится не только к броскам, но и к распасовке. Когда испанец пришел в ЦСКА, мы лелеяли надежду, что у нас появится «свой Спанулис». Пока эти надежды не сбылись.

Хотя Спанулиса с его «Олимпиакосом» в Белграде вообще-то не будет. Стареет «Король концовок» из Греции. И кто знает, может, именно в сербской столице Эль Чачо выдаст нечто такое, что заставит нас изменить свое мнение о нем. В конце концов, проблемы Теодосича когда-то тоже вылезли именно в «Финале четырех». Только он – главный тест и главное мерило.

КЛАЙБЕРН ВМЕСТО… ДЖЕКСОНА. И «НОВЫЙ» ХИГГИНС

Получается, что рокировка Родригес-Теодосич – примерно равноценная. Хантер вместо Джеймса Огастина – тоже не хуже. Небольшая, но отчетливая прибавка «на плюс». Но это все – замены «по позиции», без принципиальных перестановок. Получается: все то же самое?

Нет, не так. Один игрок все-таки довольно серьезно изменил лицо ЦСКА. И зовут его Уилл Клайберн.

Вот скажите: кого из прошлогоднего основного состава он заменил? Вопрос на самом деле не так прост – надо внимательно присмотреться к первой, общекомандной таблице. Оказывается, форвард Клайберн с ростом 201 см занял в «обойме» Дмитриса Итудиса место, освобожденное… разыгрывающим Аароном Джексоном.

Да-да, именно так! Прошлым летом казалось, что Джексона, который сейчас сидит на скамейке аж победителя «регулярки» НБА «Хьюстон Рокитс» (правда, сидит глубоко – играет через раз и лишь однажды провел на паркете больше трех минут и набрал больше одного очка), меняет Лео Вестерманн. Однако тот на поверку оказался фигурой куда скромнее. Клайберн же играет много и много чего делает: забивает, подбирает, даже часто водит! Он сдвинул командный баланс в сторону мощи: теперь Итудис часто выпускает трех форвардов при одном защитнике.

Играть против такой рослой – и одновременно подвижной – пятерки очень неприятно. Еще и потому, что Хиггинс, вроде бы «опустившийся» с амплуа третьего «номера» на второго, за лето здорово добавил в мышечном атлетизме, перехватах, и сейчас куда больше соответствует как раз стандартам нападающего.

Подытоживаем?

ЦСКА-2016/17 по большому счету был командой двух защитников – Теодосича и Де Коло.

ЦСКА-2017/18 – скорее команда форвардов.

Остается лишь провести «боевые испытания» обновленной машины. Поедет ли она на белградском «автодроме» быстрее, чем ехала в Стамбуле прошлой весной?