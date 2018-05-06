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Перед «Финалом четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая, мы сравниваем нынешнюю армейскую команду с прошлогодней.

В баскетболе подсчитывается все, так что отталкиваться будем от статистики. Хотя цифры – штука зачастую лукавая. В их нагромождении легко заплутать, и субъективный взгляд живого человека важен ничуть не меньше. Без всякой математики можно констатировать: этот ЦСКА – продолжение команды предыдущего сезона. Никаких революций не случилось, тренер тот же, перемены в составе есть, но, что называется, точечные. Рисунок игры – тоже в целом прежний. И упаси вас бог углубляться в комбинационные схемы. Времени потратите уйму и только запутаете сами себя. За изучением отдельных деревьев леса не увидите.

ЦСКА постоянно выигрывает, отчего его часто называют машиной. И если продолжать автомобильную аналогию, то сейчас мы имеем дело не с новой, оригинальной моделью, а с некоей модификацией. Что ж, самое время перейти к характеристикам армейского авто: какие из них изменились?

Командная статистика ЦСКА в этом и предыдущем чемпионатах Евролиги

Показатели

Сезон-2017/18

Сезон-2016/17

Победы-поражения:

Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финал четырех
Всего

 

24-6 (1-е место)
3-1 («Химки»)
?
27-7 (79,4%)

 

22-8 (2-е место)
3-0 («Баскония»)
1-1 (3-е место)
26-9 (74,3%)

Набранные очки

89,2

87,5

Пропущенные очки

80,4

80,0

Разность очков

+8,8

+7,5

Двухочковые броски

22,8/40,8 (55,8%)

21,3/38,6 (55,1%)

Трехочковые броски

9,0/21,5 (41,7%)

8,7/21,6 (40,3%)

Штрафные броски

16,8/20,5 (82,0%)

18,8/22,9 (82,2%)

Подборы:

Свой щит
Чужой щит
Всего

 

22,8 (68,0%)
10,4 (33,0%)
33,2 (51,0%)

 

24,0 (69,1%)
9,5 (30,3%)
33,5 (51,7%)

Голевые передачи

17,8

19,9

Перехваты

7,6

7,1

Блок-шоты

2,9

3,2

Потери

11,7

14,3

Результативность игроков:

Больше 15 очков

От 10 до 15 очков

От 5 до 10 очков

1: Де Коло – 16,9

3: Хиггинс – 14,2
Родригес – 14,1
Клайберн – 11,7

3: Хайнс – 8,2
Хантер – 8,2
Курбанов – 5,3

2: Де Коло – 19,1
Теодосич – 16,1

0

7: Хиггинс – 9,5
Хайнс – 8,5
Джексон – 7,6
Воронцевич – 7,3
Курбанов – 6,1
Огастин – 6,0
Фридзон – 5,9

Игровое время:

Больше 24 минут

От 18 до 24 минут

От 12 до 18 минут

4: Клайберн – 26,6
Родригес – 26,1
Де Коло – 25,8
Хиггинс – 24,8

3: Хайнс – 21,7
Хантер – 19,4
Курбанов – 18,8

3: Воронцевич – 15,4
Антонов – 13,5
Вестерманн – 13,5

2: Теодосич – 27,6
Де Коло – 27,1

5: Джексон – 21,7
Хайнс – 20,5
Хиггинс – 20,4
Воронцевич – 19,9
Курбанов – 19,2

3: Огастин – 16,4
Хряпа – 13,6
Фридзон – 12,9

Там, где это возможно (кроме побед и процентов), показатели рассчитаны в среднем за матч.

ТЕРЯЕМ МЕНЬШЕ – ЗАБИВАЕМ БОЛЬШЕ

Кому охота, может копаться в этих цифрах сколько угодно. Для остальных же попытаюсь выделить главное.

Как и год назад ЦСКА – самая результативная команда Евролиги. Только она стала еще результативнее: отрыв от ближайших преследователей из «Реала» (напомню, именно с ним армейцы будут играть 18 мая в полуфинале) вырос до трех с половиной очков, а от остальных – до пяти с лишним. Это много. Если пересчитать на регламент НБА, получится больше 107 очков за матч, а значит ЦСКА в заокеанской лиге был бы далеко не последним по этому показателю. Где-то в начале второго десятка, повыше «Бостона», пониже «Оклахомы».

За счет чего?

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Ни слова о судействе. Итоги серии ЦСКА – «Химки»

Проценты попаданий остались, в общем, прежними – разве что слегка подросла точность трехочковых. А вот добавка двух бросков с игры вместо пары «потерянных» штрафных – это серьезно. Целая лишняя атака, которая, уверяю вас, на баскетбольном паркете не валяется. Откуда она взялась?

Владения мячом берутся от подборов с перехватами (еще есть блок-шоты, но их влияние минимально), а теряются, пардон за тавтологию, от потерь. И ЦСКА в этом сезоне прибавил по всем трем этим показателям! Например, особо ценные, атакующие отскоки (они позволяют сразу атаковать кольцо) здорово «гребут» Отелло Хантер и Уилл Клайберн – по 2,7 и 1,5 соответственно. А уж прогресс (точнее, наоборот) армейцев по потерям поистине впечатляет: «минус 2,6»!

Дело здесь не только в новых баскетболистах, пусть Серхио Родригес и теряет за матч на 0,8 мяча меньше, чем его предшественник Милош Теодосич. Но как объяснить синхронные «-1» у Нандо Де Коло (2,3 потери вместо 3,3) и Кайла Хайнса (0,4 вместо 1,4), которые играли за ЦСКА и год назад, причем с примерно тем же «кругом обязанностей»?

Де Коло стал просто меньше водить. Он очень силен как снайпер, но далеко не так хорош на первом «номере». Теперь француз всегда может «спихнуть» кому-нибудь мяч, вместо того, чтобы лезть в авантюрные проходы. А от Хайнса, как мне кажется, перестали требовать обыгрышей один на один «из статики». С ростом 198 против высоких центров это было проблематично.

Проще говоря: нападение ЦСКА стало более организованным, надежным, рациональным.

БЫЛО ДВА ЛИДЕРА, А СТАЛО ПЯТЬ. ИЛИ НИ ОДНОГО?

Переходим к «балансировке» состава. Раньше у команды было два ярко выраженных лидера (см. таблицу), а сейчас их четверо: взамен Теодосича к Де Коло добавились и Родригес, и Клайберн, и ставший заметно сильнее Хиггинс. И это еще не считая Хайнса, который мало забивает, но в командных взаимодействиях играет колоссальную роль.

Целых пять лидеров – вроде бы здорово. Но это можно оценить и по-другому: теперь их не осталось ни одного. Особенно в адском пекле «Финале четырех», где, скажем, Клайберн в силу молодости-неопытности запросто может напортачить. На марафонской дистанции «регулярки» вариативность атак (сегодня в ударе один, завтра – другой, послезавтра – третий), бесспорно, является мощным козырем. А в одной решающей игре крайне важны люди, готовые взять на себя ответственность за бросок не когда «идет», не под настроение, а «на автомате». У Теодосича этого было не отнять.

Кстати, самое время детально сравнить сербского маэстро с его испанским преемником.

Статистика в Евролиге Серхио Родригеса в этом сезоне и Милоша Теодосича – в прошлом

Карьера и показатели

Родригес-2017/18

Теодосич-2016/17

Гражданство

Испания

Сербия

Возраст (дата рождения)

31 (12.06.1986)

30* (19.03.1987)

Рост, см

191

195

Вес, кг

80

87

Титулы чемпиона Евролиги

1 (2014/15, Реал)

1 (2015/16, ЦСКА)

Титулы MVP Евролиги

1 (2013/14, Реал)

1 (2009/10, Олимпиакос)

Сезоны в НБА

5 (2006/07-09/10, 2016/17)

0**

Медали в сборной:

Олимпиады
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы

 

2 (0+1+1)
1 (1+0+0)
4 (1+1+2)

 

1 (0+1+0)
1 (0+1+0)
1 (0+1+0)

Сезон в ЦСКА

1-й

6-й

Матчи в этой Евролиге (старт)

34 из 34 (20)

29 из 35 (6)

Минуты

26,1

27,6

Очки

14,1

16,1

Двухочковые броски

2,2/3,7 (59,1%)

2,3/4,1 (55,0%)

Трехочковые броски

2,6/5,9 (44,6%)

2,7/7,0 (38,1%)

Штрафные броски

1,8/2,0 (89,7%)

3,6/4,0 (89,7%)

Подборы:

Чужой щит
Всего

 

0,3
2,1

 

0,2
2,1

Голевые передачи

5,0

6,8

Перехваты

0,9

0,6

Блок-шоты

0,1

0,03

Потери

2,2

3,0

Фолы

2,1

1,8

Фолы соперника

1,9

3,4

Накрытые броски

0,4

0,4

Рейтинг полезности

14,3

17,1

Результативность по матчам:

20 очков и больше
10 очков и меньше

 

9 (26,5%)
9 (26,5%)

 

9 (31,0%)
5 (17,2%)

Личные рекорды сезона:

Очки
Голевые передачи
Потери

 

26
11
4

 

34
12
9

Очки в матчах «Финала четырех»

?

15,0

Там, где это возможно (кроме титулов, процентов, рекордов и т.д.), показатели рассчитаны в среднем за матч.

* В конце сезона – на момент, аналогичный нынешнему.

** По окончании сезона-2016/17 перешел в клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», где играет до сих пор.

ТЕО И ЭЛЬ ЧАЧО

В качестве снайпера-дальнобойщика заменить Теодосича Родригес сумел вполне. Молниеносно «пальнуть» через руки с 8-9 метров для испанца – не проблема. Еще Родригес очевидно быстрее. У ЦСКА впервые за долгое время появился разыгрывающий, способный на дриблинге легко обгонять соперников без мяча. С другой стороны, всем известно: передача летит быстрее любого дриблера. Но с третьей: любая передача – это еще и потенциальная потеря…

Собственно, в этом и разница между сербским Тео и испанским Эль Чачо. Первый хуже и медленнее водил, но пасовал и атаковал рискованнее, эфеектнее. Отсюда – больше потерь, больше голевых передач, больше очков. И больше лидерства. При всех достоинствах Родригеса «взять мяч и сделать игру» он готов не всегда. Причем это относится не только к броскам, но и к распасовке. Когда испанец пришел в ЦСКА, мы лелеяли надежду, что у нас появится «свой Спанулис». Пока эти надежды не сбылись.

Хотя Спанулиса с его «Олимпиакосом» в Белграде вообще-то не будет. Стареет «Король концовок» из Греции. И кто знает, может, именно в сербской столице Эль Чачо выдаст нечто такое, что заставит нас изменить свое мнение о нем. В конце концов, проблемы Теодосича когда-то тоже вылезли именно в «Финале четырех». Только он – главный тест и главное мерило.

КЛАЙБЕРН ВМЕСТО… ДЖЕКСОНА. И «НОВЫЙ» ХИГГИНС

Получается, что рокировка Родригес-Теодосич – примерно равноценная. Хантер вместо Джеймса Огастина – тоже не хуже. Небольшая, но отчетливая прибавка «на плюс». Но это все – замены «по позиции», без принципиальных перестановок. Получается: все то же самое?

Нет, не так. Один игрок все-таки довольно серьезно изменил лицо ЦСКА. И зовут его Уилл Клайберн.

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Мытищи-гейт. Разбираем судейский скандал в матче «Химки» – ЦСКА

Вот скажите: кого из прошлогоднего основного состава он заменил? Вопрос на самом деле не так прост – надо внимательно присмотреться к первой, общекомандной таблице. Оказывается, форвард Клайберн с ростом 201 см занял в «обойме» Дмитриса Итудиса место, освобожденное… разыгрывающим Аароном Джексоном.

Да-да, именно так! Прошлым летом казалось, что Джексона, который сейчас сидит на скамейке аж победителя «регулярки» НБА «Хьюстон Рокитс» (правда, сидит глубоко – играет через раз и лишь однажды провел на паркете больше трех минут и набрал больше одного очка), меняет Лео Вестерманн. Однако тот на поверку оказался фигурой куда скромнее. Клайберн же играет много и много чего делает: забивает, подбирает, даже часто водит! Он сдвинул командный баланс в сторону мощи: теперь Итудис часто выпускает трех форвардов при одном защитнике.

Играть против такой рослой – и одновременно подвижной – пятерки очень неприятно. Еще и потому, что Хиггинс, вроде бы «опустившийся» с амплуа третьего «номера» на второго, за лето здорово добавил в мышечном атлетизме, перехватах, и сейчас куда больше соответствует как раз стандартам нападающего.

Подытоживаем?

ЦСКА-2016/17 по большому счету был командой двух защитников – Теодосича и Де Коло.

ЦСКА-2017/18 – скорее команда форвардов.

Остается лишь провести «боевые испытания» обновленной машины. Поедет ли она на белградском «автодроме» быстрее, чем ехала в Стамбуле прошлой весной?

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