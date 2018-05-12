Пять сегодняшних матчей завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ и определили всю «сетку» плей-офф.

Перед заключительным игровым днем «регулярки»-2017/18 не была известна ни одна из четвертьфинальных пар. И все же главное событие произошло еще накануне вечером: в составе ЦСКА в Пермь вылетели недавние травмированные Нандо Де Коло и Кайл Хайнс. Первого на днях включили в символическую пятерку лучших баскетболистов Евролиги, второму чуть раньше дали титул сильнейшего в этом турнире по игре в защите. И в преддверии «Финала четырех», который пройдет 18-20 мая в Белграде, здоровье обоих волновало всех особенно сильно.

ДВА РЕКОРДА ЦСКА: 111 ОЧКОВ И 36 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ

К счастью, они здоровы. Де Коло впервые вышел на пермский паркет на 5-й минуте матча, Хайнс присоединился к нему на 7-й. И все же это были не совсем те Нандо и Кайл, что обычно. Дело тут даже не в статистических показателях (у Де Коло – 6 из 8 с игры, 1 из 3 трехочковых, 4 из 5 штрафных, 5 голевых передач, 3 перехвата и 4 потери за 19 минут, у Хайнса – 6 очков и 4 подбора за 15 минут): французский защитник явно избегал коронных проходов под щит, чреватых жесткими столкновениями, а американский центровой в третьей четверти сознательно не среагировал на навесную передачу Никиты Курбанова, задумавшего «парашют» в быстром отрыве. Хайнс совсем не стал прыгать, просто проводил глазами мяч, улетающий по дуге в аут, после чего развернулся и побежал на свою половину.

В Белграде оба, конечно, будут. Но на сколько процентов от своего максимума они смогут там сыграть – пока вопрос. Ну а исход матча с «Пармой» от этого зависел не сильно. ЦСКА сразу ушел вперед, по ходу встречи его преимущество достигало отметки «+39», и в итоге армейцы без проблем вернули себе первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, совершив «обратную рокировку» с казанским УНИКСом. Также московская команда установила два рекорда нынешней «регулярки»: 111 набранных очков и 36 (!) голевых передач.

Если же говорить об игровых нюансах – все-таки это была генеральная репетиция перед Белградом, то ЦСКА очень много пасовал в быстрый отрыв, много мячей отдавал под щит «высоким» в позиционных атаках и очень активно шел на «сдваивания» и перехваты (16!) в защите.

Вроде бы все красиво и хорошо, но… Подобная тактика не очень-то подходит для такого шустро-бросучего соперника по полуфиналу Евролиги, как мадридский «Реал». Хотя тренеру ЦСКА Дмитрису Итудису, наверное, виднее. В общем, поглядим. Уже в ближайшую пятницу.

«ХИМКИ» В КРАСНОЯРСКЕ: БЕЗ ШВЕДА И СЕМИ ЛЕГИОНЕРОВ

Еще до матча «Парма» – ЦСКА сегодня состоялось «заочное дерби», разрешившее главный «предплейоффный» вопрос этого чемпионата: в полдень по московскому времени «Химки» и «Автодор» начали свои заключительные матчи в Красноярске и Астане соответственно. Саратовская команда имела в запасе на одну победу больше, подмосковная – перевес по личным встречам, который был бы решающим в случае итогового равенства.

Кто-то спросит: а какая, собственно разница кто пятый, а кто шестой? На самом деле – большая. Команда №6 получала в соперники по 1/4 сильный краснодарский «Локомотив», но зато избегала вплоть до финала встречи с еще более сильным ЦСКА. Маршрут команды №5 – сначала «Зенит» (он будет все-таки послабее «Локо»), потом – столичные армейцы. Вот и выбирайте.

Тут необходимо добавить, что кроме призовых мест в Единой лиге ВТБ речь здесь идет еще и о драгоценной путевке в Евролигу. Ее получит лучший клуб по итогам нашего плей-офф «кроме ЦСКА». То есть, надо либо обыгрывать армейцев (давно никому не удавалось), либо доходить до финала против них.

Сильно подозреваю, что подход к этому вопросу в «Автодоре» и «Химках» был принципиально разным. Для саратовцев Евролига – штука заоблачно-неактуальная. Им попасть в четверку Лиги ВТБ – уже большой успех, а «гостевая» серия из пяти матчей против «Локо» – чуть ли не самоубийство. «Химкам» же в такой серии будет трудно, но, что называется, не невозможно. Они только что почти на равных бились с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги, показав там весьма классный баскетбол.

В общем, подмосковный клуб решил рискнуть и поберечь силы. На сегодняшнюю игру в Красноярск не прилетели Алексей Швед и аж семь легионеров: Гилл, Маркович, Ханикатт, Томас, Андерсон, Робинсон и Тодорович. Правда, первый тайм-аут в матче все равно пришлось брать тренеру «Енисея» – в стартовой четверти при счете «-8». Зато отрезок в третьем периоде (17:2) развернул ход матча в пользу сибирской команды. И пусть в последней четверти «Химки» опять догнали хозяев и вышли вперед, на тот момент «Автодор» в параллельной встрече уже успел заработать «+11». Фактически застолбив за собой пятое место в итоговой таблице.

Итак, уже в 1/4 мы имеем полноценную суперсерию «Локомотив» – «Химки». Битва будет такая, что ой-ёй-ёй. А ее победителя в полуфинале, вероятно, ждет далеко не сахарный УНИКС.

Все сильные кроме ЦСКА сгрудились в другой половине кубковой «сетки», потому что хотят известно куда – в Евролигу. В ту самую, где в пятницу армейцы будут играть матч «Финала четырех» против «Реала». С Хайнсом и Де Коло.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» – ЦСКА – 76:111 (19:33, 19:31, 17:26, 21:21)

«Парма»: Гейнс (26), Ухов (13+7 передач).

ЦСКА: Антонов (18), Де Коло (17), Воронцевич (15), Хиггинс (9+6 передач+5 перехватов), Родригес (8+7 передач),

«Енисей» – «Химки» – 84:89 (21:28, 28:21, 19:8, 16:32)

«Енисей»: Браймо (16), Захаров (15), Мейерс (14).

«Химки»: Зубков (27), Дженкинс (19), Зайцев (18), Моня (13).

«Астана» – «Автодор» – 75:92 (19:23, 20:18, 17:21, 19:30)

«Астана»: М.Грант (22), Удано (12+10 подборов), Клеммонс (11+7 передач), Пономарев (11).

«Автодор»: К.Кларк (30), Маккисис (13), Хаммер (11), Дж.Робинсон (9+12 передач), Клименко (6+10 подборов).

«Нижний Новгород» – «Локомотив» – 92:86 ОТ (17:23, 18:19, 20:19, 21:15, 16:10)

«Нижний Новгород»: Комолов (17), Еловац (14), Стребков (12+8 передач), Губанов (12).

«Локомотив»: Квале (17), Мачюлис (11), Коллинз (11), Элегар (11), Рэгленд (10+5 передач+4 перехвата).

«Зенит» – «Цмоки-Минск» – 83:76 (24:17, 29:21, 19:26, 11:12)

«Зенит»: Симонович (23), Курич (20+10 подборов), Харпер (13), Воронов (12), Рейнольдс (0+10 передач).

«Цмоки-Минск»: Кравиш (15+13 подборов), Черапович (14), Сэддлер (13), Грэй (11).

Итоговая таблица

И В П Р/0 % 1 (1)*

2 (5)

3 (4)

4 (2)

5 (10)

6 (3)

7 (9)

8 (7) ЦСКА

УНИКС

Локомотив

Зенит

Автодор

Химки

Нижний Новгород

ВЭФ 24

24

24

24

24

24

24

24 22

22

17

16

14

13

10

8 2

2

7

8

10

11

14

16 94,5-78,9

86,4-76,2

84,8-73,1

85,5-85,5

87,8-87,7

84,9-80,9

85,3-87,3

77,7-82,5 91,7

91,7

70,8

66,7

58,3

54,2

41,7

33,3 9 (12)

10 (8)

11 (13)

12 (11)

13 (6) Цмоки-Минск

Астана

Парма

Калев

Енисей 24

24

24

24

24 8

7

7

6

6 16

17

17

18

18 74,7-82,6

76,5-80,5

81,3-86,9

84,6-91,5

78,8-89,2 33,3

29,2

29,2

25,0

25,0

* В скобках – место в прошлогоднем регулярном чемпионате.

Расписание матчей 1/4 финала

ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – ВЭФ (8)

24 мая в Москве, 27 и 29 мая в Риге, 1 и 3 июня в Москве.

УНИКС (2) – «Нижний Новгород» (7)

23 мая в Казани, 26 и 28 мая в Нижнем Новгороде, 31 мая и 2 июня в Казани.

«Локомотив» (3) – «Химки» (6)

23 мая в Краснодаре, 26 и 28 мая в Химках, 31 мая и 2 июня в Краснодаре.

«Зенит» (4) – «Автодор» (5)

24 мая в Санкт-Петербурге, 27 и 29 мая в Саратове, 1 и 3 июня в Санкт-Петербурге.

Серии 1/4 финала пройдут до трех побед по схеме «1-2-2». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие более высокие места в регулярном чемпионате. Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырех», где определят чемпиона и призеров Единой лиги ВТБ-2017/18. «Финал четырех» пройдет 8-10 июня в Москве. Полуфинальные пары составляются так: 1/8 (победитель серии между 1-й и 8-й командами регулярного чемпионата) – 4/5, 2/7 – 3/6.