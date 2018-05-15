«Голден Стэйт» является действующим чемпионом НБА. Однако регулярное первенство в этом сезоне выиграл «Хьюстон», одержавший в 82 матчах 65 побед. Так что серию между ними не зря многие считают досрочным финалом. Кроме того, в нем встречаются две самые «дальнобойные» команды в истории мирового баскетбола.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ПРОТИВ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

«Уорриорз» принято считать олицетворением моды на обилие трехочковых. Однако на самом деле эта мода зародилась как раз в Хьюстоне, еще до того, как Стефен Карри и его партнеры по «Голден Стэйт» в 2015 году завоевали свой первый чемпионский титул. И сейчас «Рокитс» атакуют и забивают издали больше всех в НБА: 42,3 броска в среднем за матч, 15,3 из которых влетают в корзину.

С ума сойти: пятнадцать «трешек» за игру! Еще несколько лет назад такое даже представить себе было невозможно. Но баскетбол изменился. И изменили его прежде всего они – «Хьюстон» и «Голден Стэйт». А то, что эксперименты техасской команды (в отличие от калифорнийской) до поры до времени оставались малозаметными, так это потому, что «Хьюстону» не хватало исполнителей.

Теперь исполнители у «Рокитс» есть. Прошлым летом они заполучили лидера «Клипперс» Криса Пола, и с его приходомеще ярче заиграл лидер самого «Хьюстона» - Джеймс Харден. В нынешнем сезоне он стал самым результативным баскетболистом «регулярки» (30,4 очка за матч) и считается первым претендентом на звание MVP. Этот 28-летний разыгрывающий с большущей черной бородой швыряет за игру по десять «трешек», причем почти все – без подготовки, прямо с дриблинга,через руки соперников. И больше трети этих мячей (36,7%) все равно попадают в цель.

Конечно, Карри сумасшедшими бросками не удивишь. Однако Харден по сравнению с разыгрывающим «Голден Стэйт» не только заметно волосатее, но и выше (196 см), и мощнее (100 кг), и прыгучее. Ворваться под щит и от души садануть сверху для него совершенно не проблема. Плюс он находится в расцвете сил, тогда как 30-летнему Карри все чаще досаждают травмы. Вот и нынешней цикл плей-офф он начал не сразу, присоединившись к команде лишь по ходу четвертьфинала с «Нью-Орлеаном».

Кстати, и «Голден Стэйт», и «Хьюстон» серии двух предыдущих раундов выиграли с одним и тем же счетом: 4-1. Чтобы сегодня, в четыре утра по московскому времени начать, пожалуй, самый ожидаемый матч мирового баскетбольного сезона-2017/18.

МЕТКИЙ ДЮРАНТ И МУДРЫЙ КАРРИ

Стартовый отрезок остался за «Рокетс». На 7-й минуте хозяева имели в активе «+9», причем у Хардена было 12 очков – столько же, сколько у всего «Голден Стэйт». Но тут из-за болезненного столкновения с Кевоном Лунилидеру «Хьюстона» пришлось на время сесть в запас, и соперник немедленно пустился в погоню. Когда во второй четверти Харден вернулся на паркет, его команда уже проигрывала, пусть и с символической разницей «-2».

В третьем периоде было и «-13». И дело здесь не только в великолепном Кевине Дюранте, которому 211 сантиметров роста позволяют легко перебрасывать любого оппонента с любой дистанции. Здорово провели матч и Клэй Томпсон, и номинальный форвард Дрэймонд Грин, который мастерски исполнил обязанности центрового,перекрыв подступы к своему щиту.

А что же Карри? Он иногда «взрывался», но в целом сыграл больше на партнеров, что называется, «в отдачу». Зачем лезть на рожон, если у команды и так все идет хорошо? Тогда уж лучше попасовать да в обороне попахать как следует. Весьма показательным в этом смысле был такой эпизод: Харден промазал из-под самого кольца, Карри взял подбор и моментально отдал длинный голевой пас на трехочковую дугу Томпсону, а в следующей атаке выбил мяч из рук хьюстонского бородача и наградил еще одной передачей Андре Игуодалу, забившего сверху.

В КОНЦЕ «ХЬЮСТОН» УЖЕ НЕ БОРОЛСЯ

Нет, все-таки мода модой, трехочковыетрехочковыми, а сводить весь баскетбол к беспорядочной дальней «пальбе» пока еще рановато. «Голден Стэйт» лучше защищался, более разнообразно, коллективно атаковал – и потому добился победы. Последний раз «Хьюстон» встрепенулся на 44-й минуте («-7»), но всего на несколько секунд. Клинт Капелла не смог выловить над кольцом неаккуратную навесную передачу Хардена, и в контратаке гости парой геометрически четких передач нашли совершенно свободного (метра на три вокруг – никого!) Томпсона.

Тот спокойно забросил очередную трешку (по ним в итоге получилась ничья: «Рокитс» - 13 из 37, «Уорриорз» - 13 из 33), и все было кончено. На последних минутах «Хьюстон» явно сдался, и его тренер Майк Д’Энтони мог бы выпустить побольше запасных. Однако Аарон Джексон, еще в прошлом сезоне игравший за ЦСКА, все-таки остался на скамейке.

Второй матч состоится в ночь со среды на четверг. И в случае повторно-гостевого успеха «Голден Стэйт», никакой «супербитвы» от этого полуфинала мы, боюсь, уже не дождемся. Хотя уровень баскетбола, надо признать, все равно ого-го. Просто «Уорриорз» - сильнее. По крайней мере, пока.

Остается напомнить, что на Востоке «Бостон» начал аналогичную серию победой над «Кливлендом» Леброна Джеймса с разницей «+25».

НБА

Плей-офф. 1/2 финала

Запад

Матч 1

Хьюстон – Голден Стэйт – 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)

Хьюстон: Харден (41, трехочковые 5/9), Пол (23+11 подборов), Э.Гордон (15).

Голден Стэйт: Дюрант (37), К.Томпсон (28, трехочковые 6/15), Ст.Карри (18+8 передач), Др.Грин (5+9 подборов+9 передач).

Счет в серии: 0-1