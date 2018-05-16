ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) – «ЖАЛЬГИРИС» (ЛИТВА)

Носил бы я шляпы, при личной встрече с Шарунасом Ясикявичусом я бы шляпу снял и низко поклонился. И три миллиона болельщиков литовских – всех этих гениальных тренеров! – должны на него молиться. То, что он сделал в этом сезоне из «Жальгириса» – это не просто чудо. Это чудо работы. Человек пахал так, что заразил своим трудолюбием, мотивацией, своей жаждой победы всю команду. Состоящую из очень разных людей. В том числе – из ветеранов. Если так разобраться – ну что еще нужно Паулюсу Янкунасу? А он отличным капитаном стал! Посмотрите, как прибавил Антанас Каваляюускас, которого ранее иначе как «бревном» не называли… Другое дело, что каунасцам в полуфинале попался самый сложный соперник. Я симпатизирую Кевину Пангосу – он может быть очень полезным, вокруг него можно строить игру, тем более что у этого канадского словенца на 10-12 минут за игру есть сменщик в лице другого словенца Бено Удриха. Есть еще Василий Мичич – надежный разыгрывающий, отлично защищающийся игрок, которому можно поручить в опеке любого. Хотя при этом, к сожалению, в составе «Жальгириса» отсутствует стабильный второй номер.

Я не волнуюсь насчет подбора – литовцы у «Фенера» подбор выиграют. Но при этом нужно реализовывать хотя бы 45 процентов бросков с игры, а в нынешнем сезоне были матчи, в котором «Жальгирис» не набирал и 40 процетов! «Фенербахче» гораздо опытнее, ровнее, и не было такого матча в этом чемпионате, когда в их составе хотя бы кто-то не выстрелил с дистанции! То Костас Слукас, то Джеймс Нанелли, то Али Мухаммед – все время кто-то попадает. Да, Ян Веселы вынужден играть центрового, но такой опытный тренер, как Желько Обрадович нашел эму смежную роль – чех держит центра в защите и играет лицом к кольцу где-то на линии штрафного броска, если он в нападении. Команда к этому привыкла. Тем более, что Николо Мелли играет в это время пятого номера и, несмотря на свой рост (2.04)Ю надежно действует спиной к кольцу. А ведь есть еще козырь в лице Луиджи Датоме!

У стамбульцев очень хороший состав. Но – неглубокий. Я обратил внимание – Обрадович в этом сезоне предпочитает играть в 8 человек. Но они – не железные. И скорость, темп – та составляющая матча, которая может дать преимущество «Жальгирису». Литовцы бегут в отрыв и со второй, и даже с третьей передачи, а «Фенер» – железно только с первой. И если она не проходит, они дальше играют шагом. От этого и забивают мало, потому что обычно атакуют в позиционном нападении на 19-23 секундах. Но если каунасцы сумеют реализовать свое преимущество в быстрых атаках, у них появится хороший шанс на победу.

Расклад: 60/40 в пользу «Фенербахче»

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ. ЦСКА (РОССИЯ) – «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ)

Мы бы в любом случае не попали на «Жальгирис». «Реал» или «Фенербахче? Думаю, «Реал» для ЦСКА удобнее. Армейцы сумели – спасибо их медикам, которые смогли после достаточно противных травм восстановить и Кайла Хайнса, и Нандо Де Коло – собрать оптимальный состав. Надеюсь, оба этих игрока помогут в Белграде и придадут партнерам психологической уверенности в «Финале четырех».

Возьмем периметр – тут Де Коло, Серхио Родригес, Виталий Фридзон, плюс Никита Курбанов и Уилл Клайберн, которые могут уходить на границу трехсекундной зоны, с игроками «Реала» могут соперничать на равных. Серхио Юль пропустил большую часть сезона – он не так много тренируется, и сказать, что испанец полностью восстановлен и играет на уровне самого себя образца прошлого сезона, не могу. Хотя, конечно, опасаться его следует. При этом важен психологический эффект – конкуренция Юля с Родригесом за место в стартовом составе испанской сборной, похоже, будет в нашу пользу. Там в старте выходил Юль, Родригес сидел в запасе, а наш Серхио – человек амбициозный. Ему хочется доказать – это несправедливо. Думаю, в этом случае амбиции и мотивация Родригеса армейцам серьезно поможет.

Кто будет держать Луку Дончича? Уверен, что не Де Коло. Скорее всего, сначала – Курбанов, потом – Кори Хиггинс, а если никто не будет справляться – то, видимо, Клайберн – за счет длинной руки. Да, Лука – вундеркинд,. И пойдет на драфт НБА этим летом. И обязательно будет выбран в топ-5. В итоге, это его последний сезон за «Реал», так что словенец очень хочет завершить его победой в Евролиге. Но когда молодой человек чего-то очень хочет, у него обычно это не очень получается.

Фернандес – звезда, но – доигрывающая. Ни в скорости, ни в попадучести Руди не может сравниться с Де Коло. Он все еще один из самых подлых игроков в Европе, но это, всетаки, не тот Фернандес, которого мы знали сразу после его возвращения из НБА. Если ему выпадет держать Де Коло, то единственное, что сможет испанец – это пять раз на Нандо сфолить. Другими словами – суммарная сила периметра ЦСКА как минимум не хуже, чем у «Реала». И на этом можно закончить.

Если здесь условная ничья, то на позиции больших у армейцев – явное преимущество. Густаво Айон находится в той же форме, в которой находился весь сезон (то есть – в плохой). Фелипе Рейес – все тот же «дедушка с топориком». Энтони Рэндольф – к счастью ЦСКА – на свой лучший уровень пока так не вышел, а он – самый опасный человек для передней линии армейцев.

ЦСКА в длине скамейке «Реал» превосходит – пусть и всего на одного человека. Но главное – другое. Команды так хорошо знают друг друга, что решать исход матча будут мелочи. И это те мелочи, которыми сейчас занимаются Димитрис Итудис и Пабло Ласо.

Расклад: 55/45 в пользу ЦСКА

РЕЗЮМЕ

«Фенер» в прошлом году выиграл дома. Но чтобы подтвердить свой класс, им нужно побеждать второй раз подряд. А это – дополнительное психологическое давление. Я много общался со своими коллегами из Сербии. Задавал простой вопрос – за кого будете болеть, раз «Црвена Звезда» в «Финал четырех» не пробилась? Мне отвечали просто – за своих. Своих у них только в «Фенере» трое – Обрадович, Калинич, Марко Гудурич. Понятно, на чьей стороне будут симпатии в полуфинале! Но что, если финал – «Фенербахче» – ЦСКА? И тут мне было сказано: «Да без вопросов. Конечно, за армейцев!». То есть там соберется 20 000 болельщиков. Из них – 1500 по квоте для турецких фанатов. А все остальные станут поддерживать «русских братушек».

Да, это не решающий фактор. Но фактор – приятный. И фактор – поддерживающий. Армейцы – вы только сыграйте красиво с первых минут, чтобы зал завести! И дальше будет куда легче. Уж поверьте.