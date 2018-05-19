На днях греческий коллега, проводивший опрос журналистов из разных стран перед «Финалом четырех», через одну из социальных сетей обратился ко мне за прогнозом. Требовалось назвать участников воскресного финала и его победителя. Несколько минут я прислушивался к своим предчувствиям, а потом с грустью честно написал: «Фенербахче» - чемпион, «Реал» - финалист. Причем первая половина прогноза вызвала у меня даже побольше колебаний, чем вторая.

Почему? Тут коротким ответом не обойдешься.

В ФИНАЛАХ ОНИ ИГРАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В 1/2

Начнем, как всегда, с фактов и цифр. Итак, ЦСКА является бесспорным чемпионом ХХI века по отбору в «Финалы четырех» - нынешний стал для армейцев седьмым подряд, 15-м за 16 последних лет и 16-м (из 30 возможных) в клубной истории. За время этой суперсерии москвичи взяли только три титула и в финалах играли лучше, чем в 1/2. Из шести финальных матчей ЦСКА победил в трех (50 - вполне приличный процент), ни разу не уступал с разницей больше «-2» и лишь однажды потерпел поражение будучи фаворитом. Речь о знаменитом «несчастном случае» в Стамбуле-2012, когда команда, ведомая Андреем Кириленко, за 12 последних минут растеряла 19 очков преимущества над «Олимпиакосом».

С полуфиналами все куда сложнее, здесь общий баланс – отрицательный: 6-10. На восьми из этих 16 матчей я был в зале, остальные смотрел по ТВ и впрямую, и по нескольку раз потом, так что воспоминаний – полна коробочка. Но сейчас, после очередного пополнения, эта «база данных» явно нуждается в систематизации. Нельзя валить в одну кучу полтора десятка столь разных игр, первую из которых от последней отделяют 22 года и 39 дней.

Все 16 полуфиналов ЦСКА в «Финалах четырех» Евролиги

9.04.1996. Париж. ЦСКА – Панатинаикос (Греция) – 71:81.

9.05.2003. Барселона. Барселона (Испания) – ЦСКА – 76:71.

29.04.2004. Тель-Авив. Маккаби Т-А (Израиль) – ЦСКА – 93:85.

6.05.2005. Москва. ЦСКА – Баскония (Испания) – 78:85.

28.04.2006. Прага. Барселона (Испания) – ЦСКА – 75:84.

4.05.2007. Афины. ЦСКА – Уникаха (Испания) – 62:50.

2.05.2008. Мадрид. Баскония (Испания) – ЦСКА – 79:83.

1.05.2009. Берлин. Барселона (Испания) – ЦСКА – 78:82.

7.05.2010. Париж. Барселона (Испания) – ЦСКА – 64:54.

11.05.2012. Стамбул. ЦСКА – Панатинаикос (Греция) – 66:64.

10.05.2013. Лондон. Олимпиакос (Греция) – ЦСКА – 69:52.

16.05.2014. Милан. ЦСКА – Маккаби Т-А (Израиль) – 67:68.

15.05. 2015. Мадрид. Олимпиакос (Греция) – ЦСКА – 70:68.

13.05.2016. Берлин. ЦСКА – Локомотив (Россия) – 88:81.

19.05.2017. Стамбул. ЦСКА – Олимпиакос (Греция) – 78:82.

18.05.2018. Белград. ЦСКА – Реал (Испания) – 83:92.

Всего: 6 побед, 10 поражений, средняя разность очков 73,3-75,4.

ПОБЕЖДАЕМ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО СЛАБЕЕ

Для начала выбросим из этого списка три самых старых полуфинала (0-3), не имеющих совсем ничего общего с нынешним. Там ЦСКА заведомо уступал соперникам (каждый раз – будущим чемпионам) и побед от армейцев не ждали.

Вторая категория матчей - те, где уже ЦСКА считался фаворитом разной степени очевидности. Не на чуть-чуть, а заметно. Таких полуфиналов я насчитал восемь, из них москвичи проиграли два и оба – опять же в «режиме ЧП»: Милан-2014, где наши отдали «свою» концовку «Маккаби» Дэвида Блатта, и домашний кошмар «Олимпийского»-2005, ставший позором для самого Душана Ивковича.

Но это все - опять же не случай «Реала». Несмотря на кучу проблем по ходу сезона, мадридский клуб к Белграду вернул всех травмированных, набрал отличный ход и перед игрой специалисты говорили о ней, как о непредсказуемой битве равных. Возможно, с минимальным перевесом в пользу ЦСКА, но не более. Букмекеры, отдававшие предпочтение армейцам, в данном вопросе не показательны - они по привычке (ну, или по алгоритму) были слишком зациклены на победной статистике армейцев в предыдущих стадиях турнира.

На самом деле это была типичная «игра-пополам», 50 на 50. Как три относительно недавних полуфинала с «Олимпиакосом» и, пожалуй, с «Барселоной» в Париже 2010-го. Это и есть наша категория, результаты ЦСКА в которой говорят сами за себя: 0-5. Плюс еще один красноречивый факт: нынешнее поражение армейцев в 1/2 – пятое за шесть последних лет. То есть, сначала было 0-4, потом 5-1 - и вот теперь 1-5.

Однако, тенденция. Для ЦСКА полуфинал Евролиги – главный матч сезона. Они уверенно доходят до него из года в год и – проигрывают. А если соперник серьезный, равный – проигрывают, увы, всегда. Точка.

Конечно, тут сказывается естественное волнение. Целый год большой команды зависит от одного дня. Но и характера армейцам тоже не хватает все чаще. Получается - нечемпионы. В отличие, например, от ЦСКА «нулевых» с Холденом, Лэнгдоном, Шишкаускасом, Папалукасом и теми самыми (см. выше) полуфинальными 5-1…

Впрочем, здесь напрашивается еще одно существенное «но»: «Олимпиакос» с его вязкой, жесткой игрой и гением концовок Виссилисом Спанулисом, доставивший ЦСКА столько бед в «Финалах четырех», - это тоже, если хотите, «особый случай», исключение из правила. По умению догонять и вырывать безнадежные матчи «Реал» с греками даже рядом не стоит. Просто в Белграде от него это не потребовалось. На сей раз именно ЦСКА проигрывал всю вторую половину и никакой концовки добиться в итоге не сумел.

Так что же там, черт возьми, случилось?

ПЕРИОД ХИГГИНСА И ТРАВМА ВОРОНЦЕВИЧА

Евролига

Финал четырех

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – Реал (Испания) - 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29)

ЦCКА: Родригес (5), Хиггинс (15), Курбанов (7), Антонов (0), Хантер (4), Де Коло (20), Воронцевич (0), Клайберн (16, трехочковые 3/5), Хряпа (0), Хайнс (16+9 подборов), Фридзон (0), Радд (0).

Реал: Дончич (16), Кампаццо (0), Тэйлор (3), Рейес (5), Айон (12+11 подборов), Кэрролл (9, трехочковые 3/5), Юль (16, трехочковые 3/7), Томпкинс (12), Р.Фернандес (6), Рэндольф (2), Козе (6), Таварес (5).

2-очковые: 18/44 (40,9%)–17/34 (50,0%).

3-очковые: 10/24 (41,7%)-12/27 (44,4%).

Штрафные: 17/19 (89,5%)-22/36 (61,1%).

Подборы: 38 (13)-43 (14).

Передачи: 14-20.

Потери: 13-13.

18 мая. Белград. «Штарк Арена». 15 232 зрителя.

Когда пять лет назад ЦСКА вместо того, чтобы отомстить «Олимпиакосу» за финал предыдущего года, проиграл грекам в 1/2 с разгромным счетом, я без обиняков озаглавил свою статью: «Струсили». И тот полуфинал – пожалуй, единственный из «списка 16», сравнимый с нынешним по ощущению «безнадеги» по ходу матча. Но есть и одна очень важная разница: в отличие от Лондона-2013, поражение армейцев в Белграде-2018 было связано отнюдь не с безволием. Просто лучшая баскетбольная команда России в этот вечер плохо играла в баскетбол. Очень плохо, безобразно играла…

Да, были «+10» в стартовой четверти, которые сделал один человек – Кори Хиггинс. На первых минутах он просто брал мяч в руки а-ля НБА, шел под щит и забивал все подряд - в том числе сверху через центрового. Но после 12 очков в стартовом периоде Хиггинс не забил ничего. Сделай он то же самое в четвертой четверти или будь у ЦСКА еще пара Хиггинсов – другое дело. К сожалению, их не было.

И не надо «заводить шарманку» про недавние травмы Кайла Хайнса и Нандо Де Коло. Они в пятницу сыграли 50 минут, принесли ЦСКА 36 очков и сделали свою работу «на отлично». Да, уже в первой четверти из-за травмы плеча выбыл Андрей Воронцевич, а Лео Вестерманн в среду перенес операцию на спине. Но ни тот, ни другой решить главную проблему армейцев в этом матче были все равно не в состоянии.

В чем она заключалась? Да в том, что у ЦСКА просто не было командного нападения. Вообще.

ПРОВАЛ РОДРИГЕСА - И ПРОВАЛ ИТУДИСА

Ни организации, ни нормальной перепасовки, ни хоть одного сколько-нибудь внятного разыгрывающего. Перевели (точнее, если перевели) мяч через центральную линию, встали «по схеме» и дальше – сплошной «затык». В лучшем случае – какая-нибудь «изоляция», в худшем – просто «фонарь» через руки. А, чуть не забыл: еще Клайберн швырял трехочковые. В основном без сопротивления и их часто «засасывало» в кольцо, но очевидной истины, что этот форвард – далеко не дальнобойщик, все это не отменяло. Против «трешек» Клайберна «Реал» особо не возражал. А вот с коронной двухочковой дистанции наш «спец по проходам» из девяти первых бросков не попал ни одного. Защищался-подбирал, надо признать, отменно, а в атаке – только «ковыряшки» из-за дуги.

Оба тренера задействовали по 12 баскетболистов, но у «Реала» очки набрали 11 человек (кроме Кампаццо из стартовой пятерки), а у ЦСКА - лишь 7. И только четверо (все наши) провели на паркете меньше пяти минут. Включая Виктора Радда, который, боюсь, и сам не сможет объяснить: для чего его брали в ЦСКА?

Вот Серхио Родригес – тот, пожалуй, сможет. Но ему, пардон за рифму, это не шибко поможет. Бородатый испанец мог стать решающим козырем армейцев в этой игре, однако не стал. Ни по трехочковым (один из четырех) в достойные преемники Милоша Теодосича не годился, ни игру команды толком не вел. Так, шнырял с мячом туда-сюда, изредка находя «то, что дают» вроде длиннющих, от безысходности перебросов Клайберну. Ну, а от Де Коло плеймейкерства мы давно не ждем - и так все знаем. Забил несколько сложных бросков (тем паче после травмы) – и на том мерси.

Только игра-то где? Игры-то – нету.

У «Реала» же отличился другой, «правильный» Серхио – по фамилии Юль. Если 19-летний вундеркинд мадридцев Лука Дончич в полуфинале сыграл так себе, то Юль, пропустивший большую часть сезона из-за тяжелой травмы, в пятницу все сделал как надо, по-чемпионски. И попал в критический момент, и, что еще важнее, разыгрывал. Ей-богу хочется (вопреки моему же прогнозу) пожелать ему успеха и в воскресном финале. А ЦСКА…

Не хочу по горяче-эмоциональным следам излишне принижать заслуг Дмитриса Итудиса, который руководит ЦСКА четвертый сезон и имеет контракт на пятый. В его первые годы новизна там, бесспорно, была (вспомните, например, как грек доверил важную роль Никите Курбанову, на котором многие, включая меня, поспешили поставить крест – и какого классного игрока Россия в результате получила), а потом был и чемпионский титул, но… После «Реала» возникло явственное ощущение: этот тренер этой команде все что мог уже дал.

Точка.