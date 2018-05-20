«В БЕЛГРАД ПРИЛЕТЕЛ НА ОДИН ДЕНЬ»

Защитник «Химок» в стильном костюме с супругой в восхитительном черном платье издалека привлекают внимание. Красивая пара!

- Красивый смокинг! Специально покупали?

- Да! – кивает головой Алексей незадолго до начали церемонии вручения наград. – Были, конечно, другие, но по такому поводу решил взять новый. Хорошо, все быстро решили – поехали в магазин и за один день с женой подобрали мне костюм, ей – платье.

- Теперь повесите в гардероб и забудете?

- Ну почему? Буду носить время от времени. Был бы повод.

- В Белграде надолго?

- Меньше, чем на сутки. В субботу утром прилетел, вечером – церемония, в воскресенье утром улетаю. Финал и матч за 3-е место посмотрю по телевизору. Тут засиживаться некогда – через пару дней уже первая играл с «Локомотивом-Кубанью» в четвертьфинале Лиги ВТБ.

- Все игроки говорят, что важны лишь успехи команды. И, тем не менее, с какими чувствами будете получать приз имени Альфонсо Форда?

- Конечно, с приятными! Да, приз, вроде, индивидуальный, но в нем есть и заслуга команды. Мне очень помогали по ходу этого сезона. Ставили заслоны, отдавали передачи… Без партнеров я бы лучшим снайпером не стал – это факт. Так что эта награда – и их тоже.

- При этом Евролига включила вас лишь во вторую пятерку турнира. Обидно?

- Нисколечки. Тоже мне – трагедия! Увидел, посмеялся – и все, - улыбается Швед.

- Полуфинал ЦСКА – «Реал» смотрели?

- Конечно. Но что тут сказать? Команды боролись, армейцы очень старались добиться победы. Только соперник оказался чуть лучше.

- Поставите на «Реал» в финале?

- Не люблю давать прогнозы. Давайте просто посмотрим игру.

- Нет ощущения, что если бы «Химки» сами играли с мадридцами в «Финале четырех», то могли выступить лучше – за счет куража и азарта.

- Мы этого никогда не узнаем. Какой же смысл рассуждать? Конечно, если бы приехали сюда, то бились бы до последнего. Но это касается и всех участников «Финала четырех». ЦСКА и «Реал» тоже стремились только к победе, номер на площадке никто не отбывал.

- Какие ощущения от этого сезона в Евролиге?

- Неоднозначные. С одной стороны – здорово, что сумели выйти в плей-офф. Все-таки, это было впервые в истории «Химок». С другой – разочарованы, что не сумели поехать в Белград. В серии с ЦСКА мы боролись достойно. Все же видели – игра шла на равных. Если мы уступали, то совсем чуть-чуть. А значит, шанс был, просто мы его не использовали. От этого и обидно.

«С «ЛОКО-КУБАНЬЮ» БУДЕТ ЖЕСТКО!»

- Перед четвертьфиналом с «Локо-Кубанью» в Лиге ВТБ у вас выдался небольшой перерыв.

- И он пришелся очень кстати – пошел на пользу. Все смогли отдохнуть, залечить мелкие болячки, нормально подготовиться к играм плей-офф. Все-таки, сезон вышел сложным. С учетом Евролиги проводили по 3 матча в неделю, иногда – даже больше, порой играли через день. Это, скорее, режим НБА – конечно, выдерживать его сложно. Так что короткий отдых был нужен.

- Отдыхали в Москве, или успели куда-то слетать?

- В Москве, конечно. У нас же не было такого, чтобы пять дней подряд ничем не заниматься. Были и общие тренировки, и работа по индивидуальной программе – кто штангу тягал, кто бросками занимался. Отдыхать будем, когда сезон закончится. Осталось три недели подождать.

- С «Локо» придется жестко?

- Конечно! Команда – сильная, тоже нацелена на серьезный результат. Они играли в финале Кубка Европы, провели хороший сезон. Так что будет непросто. Но и мы показали, на что способны. Если будем демонстрировать тот же уровень, что в плей-офф Евролиги, у нас появится хороший шанс на успех.

- В Лиге ВТБ в этом году тоже будет «Финал четырех». Как относитесь к такому решению?

- Мне, возможно, привычнее играть серии плей-офф. Но, по большому счету, это неважно. «Финал четырех» - так «Финал четырех». Тут все в равных условиях.

- Просто считается, что этот формат слегка уравнивает шансы соперников – победить ЦСКА в одном матче немного проще, чем в серии.

- Это да, тут шансы действительно выше. Но так же и сам можешь проиграть. В любом случае, повторюсь – мне не важно, какой формат турнира. Как сказали- так и будем играть.