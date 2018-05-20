В субботу поздно вечером в центре Белграда прошла церемония вручения личных наград Евролиги. Главная интрига – кому достанется приз MVP – держалась до последнего, хотя все и так понимали, кто – главный фаворит. Он, кстати, одним из первых вышел на сцену – правда, ради другого трофея. Лука Дончич второй раз подряд (чего раньше никогда не случалось) получил приз «Восходящей звезды». Из рук Душана Ивковича.

ЦСКА, кстати, был представлен не только действующими игроками и, скажем, президентом Андреем Ватутиным, который позировал фотографам на фоне стилизованной картины с изображением баскетболистов клуба и главного тренера Димитриса Итудиса (который, что вполне возможно, по окончании сезона получит статус «бывшего»).

Были и ветераны прошлого. Во-первых, тот же Ивкович. А во-вторых – легенды ЦСКА и всей Евролиги Тео Папалукас, Рамунас Шишкаускас, Матьяж Смодиш. Всех их организаторы пригласили в Белград, чтобы вручать награды.

Но первым представителем российских команд на сцену вышел защитник «Химок» - Алексей Швед стал лауреатом приза имени Альфонсо Форда, как лучший снайпер регулярного чемпионата. Да, это - первый россиянин, получивший этот приз! И четвертый подряд игрок наших клубов – после Тейлора Рочести («Нижний Новгород) в 2015-м, Нандо Де Коло (ЦСКА) в 2016-м и Кита Лэнгфорда (УНИКС) в 2017-м. Такой вот интересный факт.

Кайл Хайнс второй раз в карьере (после 2016-го) стал лучшим защитником турнира.

А Нандо Де Коло, претендовавший на титул MVP, вошел в первую пятерку Евролиги. Куда, кстати, не включили Алексея Шведа. Зато попали Ник Калатес (Греция, «Панатинаикос»), сам Де Коло (Франция, ЦСКА), Лука Дончич (Словения, «Реал»), Торнике Шенгелия (Грузия, «Баскония») и Ян Веселы (Чехия, «Фенербахче»). Заметьте – ни одного американца в этом списке! Что, кстати, раньше случалось, при этом – не раз. Например - в 2015-2016 годах.

И кульминация вечера – объявление MVP. Да, Лука Дончич! Теперь именно он – самый юный обладатель награды в истории (парню, на минуточку, 19 лет). Отличная точка в его европейской карьере – и так понятно, что летом словенец уедет в НБА, попав в топ-5 драфта (возможно, станет первым пиком). Хотя нет, не отличная. Самая лучшая будет, если «Реал» в итоге победит.