СТАРАНИЕ ЦСКА

Мы помним провал в сезоне 2010-2011 – приглашение Душко Вуйошевича оказалось худшим решением руководства клуба в этом веке, в итоге ЦСКА не вышел даже в топ-16 – какой уж там «Финал четырех»… Но с тех пор армейцы неизменно приезжали на главные матчи турнира. То есть – семь раз подряд. И лишь дважды победили в полуфинале (в 2012-м остались с серебром, в 2016 – взяли титул)… Обидная статистика, да. Хотя в утешительных битвах за 3-е место красно-синие всегда преуспевали. Только в Милане-2014 не сумели сдюжить с «Барселоной», в остальных случаях – побеждали неизменно.

Только… кому нужно это третье место? «Локо-Кубани» оно, конечно, было нужно. «Басконии» в том же 2016-м – тоже. «Жальгирису» вот прямо сейчас – разумеется. Но чтобы ЦСКА? Команде, которая всегда ставит только одну задачу – взять чемпионский кубок? Слабое утешение, эта бронза. При этом – и проигрывать нельзя. Будет вдвойне обидно. Вот и приходится бороться в таких «товарняках», в мелочах ища мотивацию и думая о собственных фанатах.

- Нам придется собраться и еще раз показать, как мы действительно умеем играть в баскетбол, - отмечали в пятницу армейцы, переживая поражение от «Реала». – А заодно – и сохранить лицо. Так что на «Жальгирис» настроимся нормально.

Но всем было понятно, что в этом данном случае желание клуба из Каунаса будет заметно больше, чем у ЦСКА. Для них «Финал четырех» - уже событие! Когда получится сыграть в нем опять? А значит, второй матч в Белграде подопечные Шарунаса Ясикявичуса проведут с той же самоотдачей, как полуфинал против «Фенера».

И за счет этого вполне способны победить.

РВЕНИЕ «ЖАЛЬГИРИСА»

Так, в общем, и выходит.

Да, ЦСКА потерял Андрея Воронцевича – травма плеча, полученная в столкновении с Факундо Кампаццо во время полуфинала, оказалась серьезной. Возможно – будет операция, так что звездного форварда в этом сезоне мы уже можем не увидеть. В заявке ЦСКА его заменил Михаил Кулагин. Что, кстати, неплохо – подобный опыт россиянину будет полезен. А вылет основного четвертого номера – конечно, потеря. Но вот в конкретном случае – не главная проблема красно-синих.

Вроде, и старание есть. И желание – чувствуется. И по самоотдаче никаких претензий нет. Но не идет игра. Не клеится. Нет огонька в глазах баскетболистов, нет страсти в их движениях. «Жальгирис» с первых минут обозначает свое преимущество. Пока – небольшое. Но броски Василия Мицича, Антанаса Каваляускаса, Эдгараса Улановаса регулярно прилетают в корзину красно-синих, а армейцы, даже кидая (и попадая) больше трешек, оказываются в роли отстающих. Нет, есть редкие красивые моменты – вроде броска Кулагина-младшего на последней секунде второй четверти от своей трехочковой линии – мяч попадает точно в цель! Когда еще увидишь такой «баззер»? Вот только «баззер» все же не случился – судьи заметили пробежку. Так и осталось на табло – 35:41.

А третья четверть – уже бенефис «Жальгириса». Армейцы словно бросают играть. Итудис не то, что потерянно – чуть ли не равнодушно смотрит на площадку. Пытается, конечно, что-то изменить – тасует состав, дает сыграть всем, кто есть в заявке, что-то кричит своим парням. Но только – без особого эффекта. За две минуты до окончания отрезка Улановас делает разницу совсем разгромной – 65:41!

Разгром?

ВОТ ЭТО КАМБЭК!

Но нет! Парни сказали, что будут бороться – значит будут бороться! Отсюда – сочный блокшот Семена Антонова, трешка Радда, проходы Фридзона и Де Коло. «Жальгирис» стопорят в нападении, а армейцы мало-помалу сокращают отрыв. За полторы минуты до сирены – уже 70:77. Оживают фанаты армейцев, грустят болельщики из Литвы. Трешка Кулагина – и вот уже 73:78. Еще одна от него же – и на табло 76:79! Кто думал 20 минут назад, что вернется интрига?

Жаль, что в плотной борьбе, несмотря на ошибки «Жальигирса» (в том числе – на штрафных), армейцы все же не дотягиваются до победы самую малость. Все тот же Михаил Кулагин зачем-то бросает треху через руки с девяти метров за 3 секунды до сирены – естественно, не попадая в кольцо. А финальная попытка армейцев спасти матч выстрелом со своей половины успеха тоже не приносит.

Что ж, без бронзы – так без бронзы. Зато характер есть!