Напомним, что в Хьюстоне после неудачной стартовой игры «Рокитс» удалось прийти в себя и взять реванш с преимуществом в 22 очка. А дальше «досрочный финал» между прошлогодним чемпионом и победителем нынешней «регулярки», а также между двумя самыми «трехочковыми» командами в баскетбольной истории переехал в Калифорнию и…

И сегодня «Голден Стэйт» на родном паркете просто уничтожил соперника. Бог весть, какие козыри еще остались в рукаве у тренера техасцев Майка Д’Антони, но я не представляю, как «Рокитс» могут снова возродить интригу в четвертой игре, которая состоится в Окленде в ночь со вторника на среду по московскому времени, - особенно если «Уорриоз» опять покажет такой баскетбол. А если хозяева вновь выиграют, то это будет уже 3-1. Почти нокаут.

СНАЧАЛА - ЗАЩИТА

Бородатый лидер «Хьюстона» Джеймс Харден вот-вот должен получить первое в карьере звание MVP сезона НБА. Но сегодня на площадке ему противостоял человек, у которого уже есть два таких титула – а заодно и два чемпионских перстня. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, пропустивший начало плей-офф-2018 из-за очередной травмы, в техасских матчах ни разу не достиг отметки в 20 набранных очков и никак не мог нащупать фирменный дальний бросок: сначала 1 трехочковых из 5, потом - 1 из 8. Что, разумеется, породило новую волну разговоров о том, что Карри, дескать, уже не тот.

К большому перерыву матча №3 дела у Карри обстояли вроде бы так же, как в Хьюстоне: 9 очков, 1 из 7 из-за дуги. Но это был тот самый случай, когда статистика обманчива. «Голден Стэйт» полностью владел инициативой, демонстрируя фирменный, головокружительно-сверхскоростной баскетбол, и, что еще важнее, отменно защищался. Дирижировал атаками калифорнийцев, разумеется, Карри. И он же собственноручно и собственноножно «съел» в обороне Хардена!

Главная звезда «Рокитс» поначалу несколько раз дернулась, но потом довольно быстро сникла. Харден даже на «пальбу» переходить не стал: он ограничился парой дальних попаданий (из восьми - при средней норме в десять бросков) и как-то уж слишком спокойно постукивал мячом в пол, время от времени совершая проходы и раздавая голевые передачи по углам.

НАКОНЕЦ-ТО «ПОЛЕТЕЛО»!

Впрочем, максимальное преимущество «Уорриорз» до большого перерыва составило лишь «+13». Для соперничества таких забивучих команд это – не разница. Чувствовалось, что для решающего удара хозяевам не хватает второго «разошедшегося снайпера» - в компанию к как всегда неумолимому Кевину Дюранту.

В третьей четверти этот снайпер нашелся. За период он набрал 18 очков: сначала реализовал несколько проходов, а потом «полетели» и трехочковые. Да так, что можно было выносить не только святых, но и всех его вчерашних критиков!

Это я опять о нем - об Уордэлле Стефене Карри. Сегодня он (настоящий) вернулся и сегодня он сделал игру. Ну, а описывать баскетбол «Голден Стэйт», когда Карри ловит кураж, – занятие по-своему интересное, но отчасти бессмысленное. Это надо просто видеть – и увидеть это, уверяю вас, стоит. Только, если вы в первый раз, то подвяжите сперва нижнюю челюсть какой-нибудь тряпочкой. А то потом замучаетесь искать ее на полу.

…За три минуты до последнего перерыва Карри сам попросил замену. Все-таки устал, еще нет полностью оптимальной формы. Хотя весь «Хьюстон» скопом на тот момент мог не то, что меняться, а досрочно отправляться в раздевалку собирать вещи. И я подозреваю, что многим из гостей этого действительно хотелось, особенно когда они смотрели на табло. Там горели «+28» в пользу «Уорриорз».

Дальнейшее - несущественно. Жаль только, что скряга Д’Антони почему-то не выпустил Аарона Джексона, еще в прошлом сезоне игравшего за ЦСКА и в позапрошлом ставшего в его составе чемпионом Евролиги, очередной «Финал четырех» которой завершился вчера в Белграде провалом московских армейцев. Впрочем, не будем отвлекаться на грустное…

В другом, восточном полуфинале НБА третий матч тоже получился разгромным: «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса на своей площадке выиграли у «Бостон Селтикс» 30 очков, размочили счет в серии и предстоящей ночью могут его сравнять.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

Голден Стэйт – Хьюстон – 126:85 (31:22, 23:21, 34:24, 38:18)

Голден Стэйт: Ст.Карри (35, трехочковые 5/12), Дюрант (25), К.Томпсон (13), Др.Грин (10+17 подборов).

Хьюстон: Харден (20+9 передач), Пол (13+10 подборов).

Счет в серии: 2-1.