Первый матч главной четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ завершился в пользу подмосковных «Химок» - в гостях они одолели «Локомотив-Кубань» (79:66).

ЦЕЛЬ - ЕВРОЛИГА

Ах, сколько параллелей можно провести! Да взять хотя бы главную. Совсем недавно, в 2016 году, Георгиос Барцокас сделал почти невозможное – не просто вышел с «Локомотивом-Кубанью» в четвертьфинал Евролиги. Не просто добился невероятной победы над «Барселоной» в пятиматчевом триллере. Нет – привел краснодарцев к бронзе берлинского «Финала четырех»! Помимо ЦСКА за современную историю турнира в нем успело попробовать силы с полдюжины российских команд – от петербургских «Львов» (этот эксперимент 2000 года уже мало кто помнит), до московского «Динамо» и даже «Нижнего Новгорода». Но попасть в топ-4 сумел только «Локо-Кубань». И сходу взял третье место, обыграв грозную «Басконию»!

Увы, даже условная медаль не дает право остаться в Евролиге. И путь туда лежит лишь через Лигу ВТБ. Ни в 2016-м, ни в 2017-м годах «Локомотив» с задачей не справился. Теперь же – новая попытка. И кто стоит на пути? Да-да – тот самый Георгиос Барцокас! Прошлым летом возглавивший «Химки».

Ладно, поправка – пробиться в Евролигу можно и через Кубок Европы. Но только – в случае победы. «Локо-Кубань» в прошлом сезоне не справился в плей-офф с «Уникахой» (которая, в итоге, и выиграла турнир). А в нынешнем остановился в шаге от трофея – увы, стамбульская «Дарушафака» под руководством Дэвида Блатта уверенно одолела кубанцев в двух матчах. Обидно, да. Хотя за Дэвида мы по-своему рады.

Так что теперь путь один – либо выигрывать Единую лигу, либо по крайней мере доходить до финала (при условии, что вторым финалистом окажется ЦСКА). У «Химок» цель – та же. Четвертьфинал Евролиги этого года (первый в истории подмосковного клуба) – несомненный успех, но успех – недостаточный. Придется остаток сезона проводить, пытаясь выжать максимум из Лиги ВТБ. И столкновение с «Локо-Кубанью» - первое, может – самое главное испытание для желто-синих. Ведь расклад сил – неясен. А шансы на успех у двух команд – примерно 50 на 50.

ОПАСЕНИЯ ШВЕДА

Пока ЦСКА неудачно летал в Белград на «Финал четырех», все остальные клубы отдыхали. Ну, как отдыхали? Конечно, готовились к своим сериям, однако – в спокойном режиме. Алексей Швед даже сам успел побывать в столице Сербии – получил приз самому результативному игроку Евролиги, посмеялся над тем, что не попал в первую пятерку турнира, и тут же вернулся обратно – в Москву.

- С «Локомотивом» будет сложно! Команда – сильная, амбиции – серьезные. Конечно, всех нас ждет серьезная борьба, так что готовимся усиленно, - отметил Швед.

При этом «Химки», по традиции, опять лишились игрока основы – Томас Робинсон выбыл из-за травмы ноги. Плюс – играть желто-синим на выезде. Плюс – против «Локо»! Очень сильной команды, с широкой ротацией и грамотным наставником. Не зря Обрадович, пусть даже проиграл финал Кубка Европы Блатту, был признан лучшим тренером турнира! И как умеют болеть за своих в Краснодаре рассказывать не надо. Умеют здорово!

Так кто в итоге будет лучше в первом матче?

РЫВОК «ХИМОК»

И вроде бы – команды отлично знают друг друга! Откуда же разведка боем в первой четверти? Или просто мандраж, волнение, давление – от этого броски не летят? За первые 15 минут матча соперники набирают всего 40 очков (22:18 в пользу «Химок») – недобор налицо! Мажет Швед, мажет Энтони Гилл, мажут Марди Коллинз и Йонас Мачюлис. В этой вязкой борьбе, ведомой от защиты, преимущество – у желто-синих. Они оставляют за собой стартовый отрезок (18:10), они ломают атаки «Локомотива» во втором. Хотя кубанцы борются. Еще бы – трибуны-то гонят вперед!

Но видно – домашнее задание Барцокас сделал лучше. Движение мяча, позиционное нападение – тут у «Химок» небольшой перевес. На стороне «Локо» - то кураж, то поддержка болельщиков, то мастерство исполнителей. За их счет удается сократить отставание. Даже выйти вперед – 42:39! Но лишь ненадолго. Уже к концу третьей четверти «Химки» опять уверенно лидируют.

Желания у гостей больше? Старания? Везения?

Швед все, что промазал в начале – забивает в конце. В основном – со штрафных, плюс пару точных дальних залпов. Достаточно для своей нормы в 20 очков. Все остальное добавляют Ханикатт и Гилл, плюс Дженкинс. И остальные – понемногу. У «Локо» же – стопор. Дмитрий Кулагин, раскрывшись в роли лидера в этом сезоне, так и не может наладить прицел (всего 3 попадания с игры из 11 попыток!), грозный Мачюлис – тоже. Желто-синие, выдав серьезный рывок, по сути решают судьбу матча к середине заключительной четверти – 55:34. Отыграть «минус 19» - задача нереальная. Не сейчас. Не для такого «Локо». Не против таких «Химок».

Но значит ли это, что исход серии решен?

Как бы не так! Вторая серия – скоро. И есть ощущение, что нас ждет тот еще блокбастер. Ведь мы помним, какой приз на кону.