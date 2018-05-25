Три предыдущих года «Голден Стэйт» постоянно играл в финалах, дважды брал чемпионский титул, да и в третьем случае его поражение от «Кливленда» после счета 3-1 стало сенсацией. Команда из Окленда была бесспорным лидером, законодателем мод НБА, а значит и всего мирового баскетбола.

В нынешнем сезоне регулярное первенство у «Уорриорз» получилось весьма неровным, но в плей-офф они начали, как ни в чем ни бывало, громить всех, и перед серией с «Хьюстоном» многие эксперты считали фаворитом именно калифорнийцев. Поначалу «Голден Стэйт» действительно повел: 1-0, 2-1. А дальше…

Дальше все перевернулось. Сейчас уже «Рокитс» остался один шаг до финала, где его не было с 1995 года. В воскресенье, ранним утром по московскому времени, эпоха гегемонии команды Стива Керра может подойти к концу. Правда, шестой матч пройдет на ее площадке. Зато седьмой, если он все-таки понадобится, будет принимать Хьюстон.

СПЛАНИРОВАННЫЙ ХАОС КЕРРА

Сегодня игра «Голден Стэйт» поначалу выглядела до ужаса хаотичной. Сплошные ошибки, потери, авантюрные передачи и провалы в обороне. На 14-й минуте преимущество «Рокитс» достигло 11 очков. Однако этот разрыв в итоге остался максимальным в матче. И Керр в мини-интервью в первом перерыве был совершенно спокоен – мол, примерно так мы все и задумывали.

Да? А зачем?

Второй период завершился уже вничью. И в нем замысел тренера гостей стал более-менее понятен. Во-первых, «Голден Стэйт» очень активно шел на перехваты в защите. Сильно рискуя, оставляя свободных соперников – и тем не менее. Во-вторых, завладев мячом, они не просто бежали в отрыв, а мчались туда, сломя голову, при малейшей возможности отдавая вперед длинные передачи.

Из-за этого контратаки часто захлебывались еще в зародыше, и «Хьюстон», едва потеряв мяч, восстанавливал контроль над ним вновь. Но «Уорриорз» продолжал упрямо гнуть свою линию, у которой были еще две составляющих: в-третьих, больше атаковать из-под щита (если хозяева выполнили 43 трехочковых, то гости лишь 26, что для них очень мало) и, в-четвертых, больше использовать запасных. Даже несмотря на отсутствие Андре Игуодалы, из-за травмы пропускавшего вторую игру подряд.

Дело в том, что «Рокитс» проводит серию в шесть, максимум семь баскетболистов. Если за счет скорости максимально увеличить число атак в обе стороны - то есть, фактически продлить матч - команды Майка Д’Антони на него может просто не хватить. Устанут, нахватают фолов и так далее, и тому подобное.

Вот каким, на мой взгляд, был план Керра на эту игру. План интересный, хотя, конечно, не без недостатков. Скажем, ветеран Дэвид Уэст, уже привыкший было проводить матчи на скамейке целиком (сегодня Керр еще в первой половине задействовал 10 игроков), дважды подряд не мог поймать сверхбыстрые (и потенциально голевые) передачи под кольцом «Хьюстона», просто упуская мячи в аут.

ПЛОХОЙ ДЮРАНТ, ПЛОХОЙ ХАРДЕН - И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОЛ

Тем не менее, тактика «Голден Стэйт», душой которой был, разумеется, реактивный Стефен Карри, вроде бы начинала постепенно работать. К большому перерыву они догнали хозяев паркета, а сразу после него впервые вышли вперед. И все-таки добиться заметного преимущества у «Уорриорз» не вышло. В этом повинны не столько ошибки запасных, сколько… Кевин Дюрант.

Да-да, именно он, лучший снайпер команды и один из лучших баскетболистов мира.

Основная доля очков Дюранта обычно приходится на двухочковые броски. Сегодня из 16 таких бросков он реализовал только 5. А если убрать пару «гвоздей» в отрывах, которые промазать было невозможно, то получится и вовсе 3 из 14. Жалкие 21,4 процента! В одном из тайм-аутов Керр потратил десятка два драгоценных секунд на персональную (вдалеке от скамейки) лекцию для Дюранта на тему «иногда и партнерам скидывать надо», но тот в итоге так и не сподобился даже на один голевой пас.

Впрочем, надо признать, что защита «Хьюстона» с Дюрантом отработала великолепно – да и не только с ним, а вообще. Это была совсем не та вялая оборона «Рокитс», которую «Голден Стэйт» без проблем «раздербанил» в стартовой игре серии на том же техасском паркете.

В атаке «Рокитс», как обычно, уповали на град трехочковых. Правда, их лидер Джеймс Харден из 11 дальних бросков не попал ни одного и вдобавок совершил шесть потерь. Зато остальные – Гордон, Грин, Такер и Ариза – попадали исправно. А когда в третьей четверти проснулся еще и Крис Пол (2 очка за всю первую половину, трехочковые во второй – 4 из 6), равновесие в матче было быстро восстановлено. Все-таки сейчас, в отличие от прежних лет, у Керра нет скамейки запасных, чтобы перебегать кого угодно. Пусть в «Хьюстоне» пять человек сегодня сыграли больше 35 минут, но и в «Голден Стэйт» четверо провели на паркете больше 40.

ВСЕ ИДЕТ К МАТЧУ №7

В общем, судьба матча решилась в концовке. Последняя минута началась при счете 95:94 в пользу «Рокетс», и в ней хватало всякого сумбура, включая судейский. Например, после очевидной пробежки Хардена арбитры дали свисток, но почему-то оставили мяч «Хьюстону». А чуть позже совершили ответный ляп - с аутом в пользу «Уорриорз», хотя мяч с подбора явно смахивал Грин.

После неудачного прохода Карри (он «подвешивал» через двоих) за 0.13 до сирены при все той же разнице в одно очко гостям пришлось перейти к тактическим фолам. Тревор Ариза смазал второй штрафной, оставив «Голден Стэйт» 6,7 секунды на спасение, но Карри почему-то отдал пас далеко не самому сильному ловцу-дриблеру Грину, а тот эту, вполне элементарную передачу не смог на ходу поймать. Мяч был потерян, и для «Уорриорз» все было кончено.

Хотя не в серии - только в матче. Кстати, сегодня на последней минуте после неудачного приземления сильно захромал Пол, у которого еще в начале этого полуфинала были проблемы с правым голеностопом. Так что вероятность седьмой, решающей игры очень даже высока.

В другом полуфинале «Бостон» ведет против «Кливленда» с тем же счетом 3-2. И шестой матч тоже проводит на выезде.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

Матч №5

Хьюстон – Голден Стэйт – 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)

Хьюстон: Э.Гордон (24, трехочковые 3/10), Пол (20+7 подборов+6 передач+3 перехвата, трехочковые 4/9), Харден (19, трехочковые 0/11), Капела (12+14 подборов).

Голден Стэйт: Дюрант (29, трехочковые 3/6), К.Томпсон (23, трехочковые 4/7), Ст.Карри (22+7 подборов+6 передач+4 перехвата, трехочковые 2/8), Др.Грин (12+15 подборов).

Счет в серии: 3-2.