Перед началом плей-офф этот четвертьфинал законно считался самым интересным и непредсказуемым. Хотя меня, если честно, смущали многочисленные прогнозы в пользу «Локомотива». Да, железнодорожники одержали на четыре победы больше в регулярном чемпионате и имели преимущество своей площадки, но им, как-никак, противостояла команда Евролиги этого сезона. Где она, между прочим, попала в восьмерку сильнейших. Это что – не в счет?

Оказалось, все-таки в счет. Уже в первом, гостевом матче «Химки» полностью переиграли «Локо» - по ходу встречи доходило до «+16». И в результате подмосковная команда получила «зеленую улицу» к победе во всей серии - благодаря новому формату четвертьфиналов «1-2-2» вместо прежних «2-2-1». То есть, уже при счете 1-0 соперники переехали в Химки, где хозяевам оставалось взять две домашних игры.

Они их и взяли, хоть и не без труда. Если совсем коротко описывать, как им это удалось, то, во-первых, у «Химок» есть Алексей Швед, а, во-вторых, классная командная игра, построенная вокруг Алексея Шведа. А также (что важно) многократно испытанная-подправленная на лучшем баскетбольном полигоне континента под названием Евролига.

ОН ЗАБИВАЕТ – И ОН ЖЕ ПАСУЕТ

Эта игра на дилетантский взгляд проста, как мычание, но поделать с ней практически ничего нельзя. Швед после дриблинга или, если есть ситуация, бросает издали сам (а это он о-го-го как умеет), или проходит в трехсекундную зону и оттуда находит скидкой партнера на трехочковой дуге. Поскольку соперники в таких ситуациях предпочитают защищаться против него вдвоем, с подстраховкой (а попробуй не подстрахуй – сразу получишь мяч в корзину), то свободные игроки в его пятерке есть всегда. Главное, что Швед весь этот сезон, начиная с ЧЕ-2017 прилежно учился выполнять эти передачи (искусство, между прочим, далеко не простое) и теперь умеет это делать хорошо.

Кроме того (тоже важный момент), если у адресата скидки от Шведа позиция не самая ударная (типа защитник не совсем успевает, но все-таки близко), то «Химки» прекрасно умеют в 2-3-4 быстрых паса доводить атаку до ума, находя самого свободного. Мяч у них по периметру «ходит» так, что хоть учебные фильмы снимай. По количеству бросков без сопротивления преимущество подмосковной команды было очень велико. Да, «летело» не всегда, но рано или поздно процент попаданий выправлялся. Результат – на табло.

Вот вам и вся рецептура - имени Шведа,заодно с тренером ГеоргиосомБарцокасом. Ну, и что вы с ними будете делать?..

Хотя «Локо» честно пытался. Сегодня и в первой, и в третьей четвертях он вел с разницей до «+11», но… В начале заключительного периода Швед за три минуты забил два трехочковых сам и отдал два голевых паса на дугу Вяльцеву с Моней - 78:62 и игра решена.

Он сыграл в этом матче 37 минут и 44 секунды. В первой четверти не отдыхал вообще. Во второй – одну одиннадцать, в третьей – 15 секунд, в четвертой – 50. Из-за кровавого пореза на руке, который по правилам следовало забинтовать. И когда Шведу наложили тэйп, он рвался обратно на паркет, хотя там все было уже ясно.

ВСЕ ИДЕТ К ФИНАЛУ «ШВЕД ПРОТИВ ЦСКА»

Ух, какой игрок вырос у нас в России. Огромный игрок! Конечно, я желаю всяческой удачи в НБА чемпиону и MVP последней Евролиги Луке Дончичу из «Реала», но так, как сегодня Швед, он в баскетбол играть пока не умеет. Пусть хоть застрелится. Правда, может научитсяеще - все-таки словенцу только 19.

Для «Локо» сезон завершен. Краснодарцы разочарованы -особенно с учетом неудачи в финале Кубка Европы, где они, можно сказать, сами отдали победу и путевку в Евролигу «Дарюшафаке» Дэвида Блатта. У «Химок» есть полторы недели на подготовку к «Финалу четырех». Там их ждет победитель серии между УНИКСом и «Нижним Новгородом», в которой сегодня был овертайм.Победу казанцам принес бросок МэлвинаЭджимас финальной сиреной: 2-1 в пользу УНИКСа и у него теперь остались только домашние игры (31 мая и 2 июня).Не представляю, что Казань может противопоставить Шведу в 1/2, хотя в отдельном матче, как известно, случается всякое.

В другой половине кубковой «сетки» оба полуфиналиста могут определиться завтра: ЦСКА и «Зенит» ведут со счетом 2-0 в сериях против ВЭФа и «Автодора» соответственно. Все идет к финалу «Швед против ЦСКА». Это будет в Москве 10 июня.

Единая лига ВТБ

Плей-офф. 1/4 финала

Матчи №3

Химки – Локомотив – 86:73 (25:23, 14:21, 24:14, 23:15)

Химки:Швед (33+10 передач, трехочковые 7/14), Вяльцев (14, трехочковые 3/6), Ханикатт (9+11 подборов).

Локомотив:Квале (13), Коллинз (12+7 передач), Элегар (12), Д.Кулагин (10).

Счет в серии: 3-0.

Нижний Новгород – УНИКС – 94:95 ОТ (21:19, 21:23, 22:20, 21:23, 9:10)

Нижний Новгород:Еловац (21, трехочковые 3/8), Губанов (20, трехочковые 3/8), Стребков (16), Одум (13+8 передач), Панин (11, трехочковые 3/4).

УНИКС:Эджим (21), Дж.Смит (20, трехочковые 4/5), Ндур (18+5 перехватов), Ласме (12), Колом (10).

Счет в серии: 1-2.