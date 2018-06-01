Перед финальной серией в «Кливленд» никто не верил. Все обсуждали только с каким счетом его разгромят. 4-2? 4-1? 4-0?..

Сегодняшняя игра одним махом зачеркнула эти прогнозы. Команда Леброна Джеймса не только навязала действующим чемпионам НБА равную борьбу, но и была очень близка к победе. Можно сказать, что гости упустили ее сами – или даже что у них ее отняли. Если это и будет преувеличением, то совсем небольшим.

В основное время разница в пользу «Уорриорз» ни разу не превышала семи очков. Максимальное преимущество «Кавальерс» составило «+11». Правда, дело было еще в первой половине, а во второй «Кливленду» приходилось в основном догонять. Но ему это всякий раз удавалось.

Гости вчистую выиграли подбор (здесь очень кстати пришлось возвращение после травмы Кевина Лава) – 52:38 и 14:4 по отскокам, взятым в нападении. Кроме того, они сбили процент попаданий лучшему снайперу соперника Кевину Дюранту: 6 из 15 с двухочковой дистанции и 1 из 7 – с дальней. Первый раунд дуэли суперфорвардов Дюрант Джеймсу не просто проиграл, а проиграл с треском.

Хотя форвардом нынешнего Джеймса можно называть лишь в защите. На чужой половине площадки он – самый настоящий разыгрывающий. Да еще какой!

ПЛЕЙМЕЙКЕР ЛЕБРОН: ТЕЛО ХАЙНСА И ТЕХНИКА ШВЕДА

Представьте себе Алексея Шведа с телом Кайла Хайнса, ничуть не потерявшего от этой «мускульной добавки» ни в подвижности, ни в зрячести-точности передач. И приобретшего вдобавок стенобитную мощь проходов. Представили? Страшно? Вот то-то и оно.

«Кливленд» и «Голден Стэйт» встречаются в финале четвертый год подряд (из трех предыдущих два закончились в пользу «Уорриорз»), но это первый случай, когда у «Кавальерс» нет виртуозного дриблера Кайри Ирвинга. Конечно, Джеймс и при нем часто брал на себя дирижерские функции, но полноценным плеймейкером его назвать все-таки было нельзя. В том числе потому, что Леброну сильно не хватало главного качества разыгрывающего: умения принимать правильные решения. В долю секунды и за всю пятерку.

Сегодня в Окленде играл совсем другой Леброн Джеймс. Да, он набрал 51 очко (между прочим, пятый результат в истории для финальных матчей) и на его долю пришлась треть бросков всей команды. Однако раз у баскетболиста хватает сил (сегодня, в отличие от последней полуфинальной игры с «Бостоном», Джеймс все-таки отдыхал две с половиной минуты) и он забивает с процентом около шестидесяти (59,4 против 51,1 у «Голден Стэйт»), то чего же в этом плохого? Наоборот!

Плюс, как я уже сказал, Леброн постоянно водит-пасует. Пять потерь – вполне терпимо для такого матча. А голевых передач у него должно быть не восемь, а штук 15, бросай поточнее партнеры, которых он раз за разом на эти броски выводил. Техника паса у Джеймса на высоте, и с такой огромной физической силой он, даже «зарывшись в кучу» под корзиной, легко отдаст в любую точку площадки. Лишь бы видел других и варианты считал. Сейчас он делает это здорово.

Весь матч Леброна постоянно пытались вывести из себя. Дрэймонд Грин останавливал его тычком пальца в глаз. Кевон Луни – захватом за бороду. «Малыши» Стефен Карри и Клэй Томпсон шныряли вокруг кругами, бормоча Джеймсу наверх всякие обидные колкости. Он огрызался, но терпел. А под конец к этой пытке добавились еще и арбитры.

СТРАННЫЕ СВИСТКИ И «ЗАМЫКАНИЕ» У СМИТА

В середине четвертой четверти Джеймсу дали спорный фол за выбивание мяча у Дюранта, а через несколько секунд не свистнули в аналогичной, куда более очевидной ситуации, когда мяч «с руками» выбили уже у Леброна. На последней минуте основного времени Джеймс забил с фолом (104:102 в пользу «Кавальерс») и тут же классно «подставился» под Дюранта в защите. Судьи зафиксировали фол в нападении, но вдруг заколебались и… после видеопросмотра изменили свое решение: «передали» фол Джеймсу, а форварду «Голден Стэйт» предоставили право на два штрафных.

Сказать, что Леброн в том эпизоде оборонялся так, что совсем не придерешься, нельзя. И разворот корпуса на несколько градусов у него был, и небольшое встречное движение плечом – тоже. Но по сравнению с Дюрантом, пусть и с мячом в руках, это были сущие мелочи. Тот просто «врубился» в почти неподвижного Джеймса на полном ходу и по правилам должен был быть наказан. При счете «+2» в пользу «Кливленда» и за 0.36 до сирены.

Штрафные Дюрант, конечно, реализовал. Джеймс быстро прорвался к кольцу «Уорриорз», чтобы обеспечить своей команде последнюю атаку (опять правильное решение!), но в ответ Карри забил с фолом, и «Голден Стэйт» опять повел – 107:106.

Времени у «Кливленда» оставалось в самый раз – 23,5 секунды. И мяч они разыграли образцово. Леброн выбрался «через передачу» из-под двойной опеки, получил мяч обратно и одной рукой, с размаху выдал пушечный продольный пас под кольцо. Туда уже врывался Джордж Хилл, которого в последний момент успел грубо схватить за плечо Томпсон.

В Европе это был бы стопроцентный умышленный, однако в НБА подобные эпизоды трактуют иначе: просто фол и два броска. За 0.04,7 до конца периода. Первый штрафной Хилл попал. Вторым – угодил в переднюю дужку. «Голден Стэйт» опять проиграл подбор: мяч достался Джей Ар Смиту, который… не то, что не стал бросать, а, сломя голову, ринулся прочь от кольца, к центральной линии!

Видимо, Смита «замкнуло», и он решил, что «Кливленд» ведет в счете. Хотя на самом деле была ничья. Когда Джеймс докричался до партнера, время уже ушло. Сирена и овертайм.

Дополнительную пятиминутку гости провалили. У них явно случился небольшой шок. «Голден Стэйт» же тем временем шустро набросал девять безответных очков, и все было кончено.

В самом конце овертайма, за 2,6 секунды до сирены, Тристан Томпсон вздумал наотмашь махнуть рукой в сторону бросавшего Шона Ливингстона (зачем бросал, кстати, тоже непонятно – мог спокойно до сирены достучать, уже никто не боролся) и схлопотал второй умышленный фол с удалением. Теперь этот форвард, закрывающий в «Кливленде» позицию центрового, может получить дисквалификацию и пропустить следующий матч. Он также состоится в Окленде, в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

А «Голден Стэйт» вот-вот ждет возвращения в строй после травмы Андре Игуодалы. Главного специалиста по опеке Джеймса, судя по финалам предыдущих лет. Впрочем, такого Джеймса в тех финалах и не было.

Интересно, на сколько его хватит?

НБА

Плей-офф

Финал

1-й матч

​«Голден Стэйт» – «Кливленд» – 124:114 ОТ (29:30, 27:26, 28:22, 23:29, 17:7)

​«Голден Стэйт»: Ст.Карри (29+9 передач, трехочковые 5/11), Дюрант (26), К.Томпсон (24, трехочковые 5/10), Др.Грин (13+11 подборов+9 передач+5 перехватов+3 блок-шота).

«Кливленд»: Джеймс (51+8 передач+8 подборов, трехочковые 3/7), Лав (21+13 подборов), Нэнс (9+11 подборов).

Счет в серии: 1-0.