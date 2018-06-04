«НОРМАЛЬНЫЙ» ДЮРАНТ И МАКГИ В СТАРТОВОЙ ПЯТЕРКЕ

Первая игра, завершившаяся овертаймом, подарила нам надежду на упорную борьбу во всей серии. И сегодня «Кливленд» тоже долго держался на плаву. Несмотря на итоговые «+19», ни о каком досрочном разгроме речи не шло. Но на последнюю четверть у Леброна Джеймса и его команды запала явно не хватило.

Хотя можно сказать и по-другому: в этой четверти их не особо спрашивали. «Голден Стэйт» сделал выводы из матча №1 и заметно прибавил в атаке. Причем это касается не только бросков. Тренер «Уорриорз» Стив Керр отправил центрового Джавэйла Макги из глубокого запаса аж в стартовую пятерку, и попал в «яблочко». Макги отлично разыгрывал комбинации-двойки с защитниками на трехочковой дуге: делая после заслона рывок к кольцу, он получал там голевые передачи в полном одиночестве и забивал сверху – с подстраховкой у «Кавальерс» дела обстоят не ахти.

Отлично вошел в игру со скамейки и Шон Ливингстон. А 37-летний Дэвид Уэст очень полезно сыграл в защите, сделав три блок-шота. Плюс разбросался Кевин Дюрант, показавший совсем не тот процент попаданий, что тремя днями ранее: 10 из 14 с игры. Ну и, конечно, суперматч выдал Стефен Карри.

УБИЙСТВЕННАЯ «КАНОНАДА» КАРРИ

Его девять точных трехочковых – новый рекорд финалов НБА. В этот день Карри попадал как угодно и откуда угодно: с девяти метров, с сиреной, откуда-то из-подмышки… В одном эпизоде Кевин Лав ударом «корпус в корпус» просто выкинул бросавшего Карри в аут. Естественно, прозвучал свисток – фол. А уже после свистка откуда-то с трибуны прилетел мяч. По немыслимой дуге – и точно в корзину!

Иногда Карри забивал «дуплетами» - например, во второй четверти, когда «Голден Стэйт» впервые оторвался на 15 очков. Или в начале последнего периода, которое, собственно, и решило исход встречи. Всего же в четвертой 12-минутке он забросил четыре «трешки». Последняя, рекордная, состоялась за 3.30 до конца - и «Голден Стэйт» разменял отметку «+20».

Любопытно, что этот мяч Карри забил через турецкого дебютанта НБА Джеди Османа. Тренер «Кливленда» Тайрон Лью еще на 44-й минуте сдался, убрав с площадки Джеймса, который до этого не отдыхал ни секунды. Разница в тот момент была 18 очков. Многовато, конечно, хотя в НБА, как известно, и не такие погони случаются.

А что же Леброн, в матче №1 показавший феноменальный баскетбол и набравший 51 очко? Он опять отлично разыгрывал и пасовал, но сам лез под щит уже заметно реже, без прежней страсти. А партнеры, даже атакуя без сопротивления, мазали и мазали. Разве что Лав встрепенулся 13-ю очками в третьей четверти, которую «Кливленд» сумел выиграть (этот период – вообще-то коронный у «Голден Стэйт») и по ходу которой разница сокращалась до «-5». Но потом все покатилось обратно – и уже окончательно. 7 из 8 дальних бросков «Кавальерс» в четвертой четверти оказались неточными.

ДЖЕЙМС САМ ВИНОВАТ, ЧТО ОСТАЛСЯ ОДИН

120 очков в финале – это все-таки высоковато для «Кливленда». И, при всем мастерстве Джеймса, именно из-за его «авторитетного лобби» в команде нет ни внятного тренера, ни хотя бы еще одной настоящей звезды. Да, Леброн здорово прибавил как организатор игры, но зависимость команды от него выросла тоже. И если твой основной снайпер не может попасть свободный бросок, а у соперника Карри забивает с фолом из аута, то хоть обпасуйся - ничего не поможет.

Взять хотя бы «героя» первой игры Джей Ар Смита, который тогда перепутал счет (думал, что «+1», а была ничья) и лишил свою же команду реального шанса победить в основное время. Думаете, он сегодня реабилитировался? Какое там: пять жалких очков за 31 минуту.

Кстати, еще о первом матче. Тристан Томпсон, схлопотавший удаление в овертайме, избежал дисквалификации, отделавшись штрафном в 25 тысяч долларов, и сегодня играл. В отличие от Андре Игуодалы из «Уорриорз» - его возвращение после травмы до сих пор не состоялось. Что же до судейского скандала с отмененным фолом в нападении Дюранта после столкновения с Джеймсом, то НБА не стала наказывать Лью за довольно жесткие высказывания по этому эпизоду, но и ошибку арбитров тоже не признала. Точнее признала, но другую: оказывается, за 4,7 секунды до конца четвертой четверти при счете 107:107 надо было дать Джорджу Хиллу перебросить второй неточный штрафной, потому что Дрэймонд Грин слишком рано вошел в трехсекундную зону.

Напомню, что подбор тогда все равно взял не Грин, а тот самый Смит. И вместо паса или броска, потеряв голову, помчался с мячом назад, к центральной линии.

Так или иначе, «Голден Стэйт» ведет в финале со счетом 2-0. Два следующих матча пройдут на площадке «Кавальерс». Ближайший, третий - в ночь со среды на четверг по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Матч №2

Голден Стэйт – Кливленд - 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23)

Голден Стэйт: Ст.Карри (33+8 передач+7 подборов, трехочковые 9/17), Дюрант (26+9 подборов+7 передач), К.Томпсон (20, трехочковые 3/8), Макги (12), Ливингстон (10).

Кливленд: Джеймс (29+13 передач+9 подборов), Лав (22+10 подборов, трехочковые 3/8), Хилл (15, трехочковые 3/6), Т.Томпсон (11).

Счет в серии: 2-0.