В матче №3 вновь победил «Голден Стэйт Уорриорз» - 110:102.

МАТЧ ДЖЕЙМСА, МАТЧ КАРРИ – ТЕПЕРЬ МАТЧ ДЮРАНТА

В первой игре финала-2018 блистал Леброн Джеймс, набравший 51 очко и едва не приведший «Кливленд» к победе.

Второй матч стал бенефисом Стефена Карри, забросившего девять 3-очковых.

Сегодня пришла очередь Кевина Дюранта.

Три с лишним периода этот форвард, при росте 211 см обладающий подвижностью защитника и убийственным броском, тащил за собой весь «Голден Стэйт», позволяя действующим чемпионам НБА оставаться на плаву. В первой четверти у «Кавальерс» было «+12», во второй – «+13», но Дюрант всякий раз организовывал погоню.

Партнеры до поры до времени мало чем могли ему помочь. Когда табло начало отсчитывать последние три минуты, «Кливленд» вел с разницей «+1», а в активе Карри значились жалкие четыре очка. Плюс те же девять «трешек», что тремя днями раньше, только неточные. Все до единой, 0 из 9…

А с десятой, самой нужной попытки он взял и попал! В быстрой контратаке, за 2.37 до конца матча – 101:97 уже в пользу «Уорриорз».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИГУОДАЛЫ

Кстати, атака эта началась с перехвата Андре Игуодалы. 34-летний форвард, пропустив шесть матчей из-за травмы ноги, полученной еще в полуфинале с «Хьюстоном», сегодня вернулся в состав команды. Правда, назвать его выздоровевшим было нельзя. Игуодала то и дело начинал хромать, а во второй четверти ушел в раздевалку, не дожидаясь большого перерыва.

Но потом он вернулся - и в концовке сказал-таки свое веское слово. Через минуту после перехвата, обернувшегося «выстрелом» Карри, Игуодала получил мяч на границе трехсекундной зоны и вдруг… взлетел как в лучшие годы куда-то под потолок и вколотил мяч в кольцо через здоровенного Тристана Томпсона!

Что ж, это финал. Здесь болячки считать не принято. Например, Джеймс, в первой половине подвернувший голеностоп во время одного из проходов, не стал уходить не то, что в раздевалку, а даже на скамейку. Никаких замен, все нормально, играем дальше. Леброн лишь старательно разрабатывал ногу в тайм-аутах. И в итоге отбегал почти 47 минут из 48.

Но вернемся к концовке. После «гвоздя» Игуодалы ничего еще не было ясно – лишь 103:100 в пользу гостей за 1.37 до сирены. А вот за 0.49 «Кливленд» уже повис на волоске. Это Дюрант забросил очередной сумасшедший мяч: метров с девяти, через руки соперников - 106:100.

Джеймс, правда, быстро ответил двумя очками, однако «Голден Стэйт» в своей атаке выдал прекрасную комбинацию. Дюрант из-под двойной опеки нашел передачей Карри, тот изобразил, что собирается бросать издали, а когда ему поверили, изящно отпасовал под кольцо одинокому Дрэймонду Грину - и щит «Кавальерс» опять заходил ходуном. Это был уже нокаут: 108:102 за 25 секунд до конца.

ПАДЕНИЕ КОРОЛЯ ЛЕБРОНА

А что же «Кливленд»? Чем в последние минуты занимался он?

Увы, главным виновником поражения хозяев я назвал бы не Дюранта, а Джеймса. В четвертой четверти Леброн перестал нормально дирижировать командным нападением, как делал 11 предыдущих периодов этой серии, и сбился на ту игру, которой грешил в трех прежних финалах против «Уорриорз». Он сломя голову лез под кольцо и уже оттуда судорожно пытался что-то придумать – либо сложные броски, либо авантюрные передачи. Немудрено, что в заключительном периоде ему не добавили ни одного голевого паса. Ну, а трипл-дабл – это «для любителей статистики». Слабоватая компенсация для такого матча.

Итак, 3-0. И уже в ночь с пятницы на субботу по московскому времени «Голден Стэйт» может оформить новый чемпионский титул. Правда, игра опять будет в Кливленде, но… Даже если «Кавальерс» удастся размочить счет в серии, трудно представить, что команда Джеймса сумеет затем пойти еще дальше. Ей, похоже, попросту нечем туда идти.

А ведь неделю назад все так красиво начиналось. С овертайма в Окленде…

НБА

Плей-офф

Финал

Матч №3

Кливленд - Голден Стэйт –102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27)

Кливленд: Джеймс (33+11 передач+10 подборов), Лав (20+13 подборов, трехочковые 3/7), Худ (15), Дж.Смит (13, трехочковые 3/10).

Голден Стэйт: Дюрант (43+13 подбобров+7 передач, трехочковые 6/9), Ст.Карри (11, трехочковые 1/10), К.Томпсон (10), Др.Грин (10), Макги (10).

Счет в серии: 0-3