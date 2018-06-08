Всего три недели назад армейцы играли другой «Финал четырех» - Евролиги в Белграде. Там они потерпели два поражения из двух возможных: от «Реала» в 1/2 и от «Жальгириса» в утешительном матче за бронзу. После чего осталась единственная возможность хоть как-то реабилитироваться на финише сезона: защитить титул сильнейшего клуба страны, которым ЦСКА владеет 15 лет подряд.

Однако сделать это москвичам будет посложнее, чем в прежние годы: вместо привычных серий плей-офф Единая лига ВТБ решила поэкспериментировать с турнирной формулой, и ее чемпион, как и европейский, тоже определяется в блиц-режиме финального мини-турнира. Правда, проходит он в столице, но не в привычных для ЦСКА «Мегаспорте» или УСК, а на 13-тысячной арене «ВТБ Ледовый дворец», до этого принимавшей в основном хоккей.

Приноровиться к новому залу баскетболистам удалось не сразу. На 5-й минуте «показания» табло куда больше соответствовали футбольному матчу: ЦСКА – «Зенит» - 2:0. Первый питерский точный бросок (он же – первый с расстояния больше метра) состоялся лишь через 5.07 после стартового свистка, а первый точный трехочковый – через 7.48.

И все-таки постепенно мячи перестали один за другим выскакивать из колец. Раньше всех к ним приспособился разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес. В начале второй четверти испанец меньше, чем за три минуты, «настрелял» 11 очков (в том числе девять – издали), а весь «Зенит» за это же время не забил вообще ничего – 26:10 в пользу армейцев после результативного перехвата Родригеса.

Кстати, перехватов у ЦСКА сегодня было очень много – 15. Причем ни один из них не пришелся на четвертый период, когда судьба матча была уже решена. Армейская защита полностью разрушила нападение соперника, и так не блиставшее слаженностью в нынешнем сезоне. 21 потеря питерцев и их весьма скромные 37,9% попаданий с игры говорят сами за себя. Уже в середине третьей четверти ЦСКА достиг отметки «+20», а потом доходило и до «+27». Разгром.

Что ж, ничего удивительного. «Зенит» - не «Реал», его шансы на успех в этой игре заранее считались символическими, и на поверку действительно оказались таковыми. Зато воскресный финал может доставить ЦСКА куда больше проблем. Там соперник будет посерьезнее. Какой именно – узнаем сегодня, но чуть попозже. В 21.00 на паркет выйдут казанский УНИКС и подмосковные «Химки», ведомые Алексеем Шведом. Напомню, что победитель этого, второго полуфинала получит путевку в Евролигу на следующий сезон.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Финал четырех»

1/2 финала

ЦСКА – Зенит – 84:67 (14:10, 30:20, 19:11, 21:26)

ЦСКА: Родригес (21+5 передач+3 перехвата, трехочковые 4/6), Клайберн (15), Де Коло (13), Хиггинс (11).

Зенит: Д.Харпер (16), Карасев (15), Курич (13).